Graffitisprayer auf frischer Tat erwischt

Edingen-Neckarhausen (ots) – Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten Beamte des Polizeireviers Ladenburg am Freitag gegen 20 Uhr in Edingen-Neckarhausen einen von insgesamt 3 Graffitisprayern festnehmen, die unter der Eisenbahnbrücke mehrere Wände mit ihren Tags versehen hatten. Die Täter waren beim Eintreffen der Streife zunächst geflohen.

Ein 17-Jähriger aus konnte nach kurzer fußläufiger Verfolgung jedoch festgenommen

werden, nachdem er alleinbeteiligt gestürzt war. Er wurde im weiteren Verlauf seiner Mutter überstellt. Ob er und die beiden anderen bislang unbekannten Täter noch für weitere Farbschmierereien verantwortlich sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Verfolgungsfahrt mit einem Leichtkraftrad

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Samstag 25.05.2024, fiel gegen 05:18 Uhr einem

Funkstreifenwagen ein Leichtkraftrad auf. Der Fahrer und sein Sozius befuhren zuerst den Gehweg parallel zur Riedfeldstraße. An der Kreuzung zur Ackerstraße zog das Leichtkraftrad einfach auf die Fahrbahn ohne auf den parallel fahrenden Streifenwagen zu achten. Dieser musste abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Anschließend sollte das Motorrad einer Kontrolle unterzogen werden. Nach Einschalten der Anhaltezeichen beschleunigte der Fahrer jedoch und versuchte, sich mit bis zu 75 km/h dem Streifenwagen zu entziehen. Bei der Verfolgung quer durch die Neckarstadt mussten mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen, da es ansonsten zu einem Zusammenstoß gekommen wäre.

Beim Einfahren in die Max-Joseph-Straße verlor der Fahrer die Herrschaft über sein

Leichtkraftrad und kam zu Fall. Durch den Sturz rutschte das Krad auf einen geparkten PKW, der durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Im Anschluss flüchteten der Fahrer und sein Sozius zu Fuß.

Der 20-jährige Fahrer konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er stand mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und muss sich nun wegen mehrerer Strafanzeigen verantworten.

Verkehrsunfall nach Alkoholkonsum

Sandhausen (ots) – Am Freitag 24.05.2024 um 23:22 Uhr, endete die Autofahrt einer 22-Jährigen Autoführerin in einem schweren Unfall. Sie befuhr die Hauptstraße in östliche Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie hier die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen ordnungsgemäß parkenden PKW Ford Focus.

Durch den Zusammenstoß wurde das parkende Fahrzeug mehrere Meter nach vorne verschoben. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde nach links abgewiesen und überschlug sich. Die

Fahrzeugführerin wurde bei Eintreffen der Beamten bereits von Rettungssanitätern versorgt und hatte augenscheinlich keine Verletzungen. Auch der Beifahrer blieb unverletzt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden von ca. 8.000 €.