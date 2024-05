Verkehrsbeeinträchtigung – Lkw fährt in den Graben (Foto)

Schwegenheim (ots) – Am Freitagmorgen fuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Lkw in den Straßengraben der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Hierbei wurde auch die Fahrbahn circa 500 Meter vor der Anschlussstelle Schwegenheim/B272 stark verschmutzt, sodass die rechte Fahrspur aktuell gesperrt ist.

Update:

(ots) – Es kommt weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Bergung des Lkws. Aktuell wird die Sperrung der rechten Fahrspur durch die Straßenmeisterei gewährleistet. Die Sperrung kann noch mehrere Stunden andauern, da die Bergungsmaßnahmen sehr zeitaufwendig sind.

Zum Verkehrsunfallhergang ist bislang nur bekannt, dass der Lkw durch einen grauen Pkw beim Wiedereinordnen nach einem Überholvorgang geschnitten wurde, sodass der Lkw-Fahrer nur noch nach rechts ausweichen konnte und hierbei in den Straßengraben fuhr. Die Polizei Germersheim ermittelt daher wegen Verkehrsunfallflucht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten grauen Pkw sowie zum Verkehrsunfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei Germersheim zu melden.

Alkoholisierter LKW-Fahrer auf der Autobahn

Wörth (ots) – Am 23.05.23 gegen 15 Uhr, wurde der Polizei mehrfach gemeldet, dass ein Sattelzug auf der A65 bei Wörth in Fahrtrichtung Karlsruhe entlang schleicht und Schlangenlinien fährt. Bei der Verkehrskontrolle durch eine herbeigeeilte Polizeistreife war die Ursache schnell klar.

Der 50-jährige LKW-Fahrer aus Weißrussland hatte einen Atemalkoholwert von 3,00 Promille. Sein LKW wurde an eine sichere Stelle außerhalb der Autobahn umgeparkt. Ihm selbst wurde eine Blutprobe entnommen, eine Sicherheitsleistung einbehalten und der LKW Schlüssel sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Wenige Stunden später stellte eine Streife fest, dass der LKW von der geparkten Stelle wenige hundert Meter wegbewegt wurde, wo er der 50-jährige Mann mit laufendem Motor mitten auf der Richard-Wagner-Straße in Wörth stand. Der Fahrer benutzte dazu einen Zweitschlüssel.

Es wurde ihm wiederum eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung einbehalten. Auch der Zweitschlüssel wurde sichergestellt. Weil der Fahrer bisher keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, wurden je zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis erfasst.

Schwerer Verkehrsunfall auf B9

Wörth (ots) – Drei schwer verletzte Personen, eine aktuelle Vollsperrung und hoher Sachschaden sind des Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalles auf der B9 Höhe Büchelberg. Demnach kam der Fahrer eines Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser abtransportiert. Ein Verkehrsunfallgutachter wurde hinzugezogen. Die Unfallaufnahme und die damit einher gehende Sperrung dauern an.