Verwechselung von Bremse und Gas verursacht hohen Sachschaden

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr parkte ein 79-jähriger Mann mit seinem Pkw in eine Parklücke in einem Parkhaus in der Heydenreichstraße ein. Beim Rangieren verwechselte er die Bremse mit dem Gaspedal und stieß mit einem dahinter geparkten Fahrzeug zusammen.

Der geparkte PKW wurde hierdurch gegen die Wand geschoben und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.500 Euro.

Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 07:00 Uhr, befuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem PKW die Landauer Straße in Richtung der B9/ Germersheim. Auf der dortigen Brücke im Auffahrtsbereich zur B9 geriet die 36-Jährige in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Bei der Fahrerin konnte durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste für ca. 1,5 Stunden durch die Beamten abgesichert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Gegen die 36-Jährige wird ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Trickdiebstahl aus Wohnung

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 15 Uhr klingelte eine bisher unbekannte Täterin unter falschem Vorwand bei einer Wohnung im Ziegelofenweg in Speyer. Während sich die 84-jährige Mieterin mit der Täterin in einem anderen Raum aufhielt, betrat mindestens eine weitere Frau die Wohnung und entwendete unbemerkt Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täterinnen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 51.000 Euro.

Täterbeschreibung:

Täterin 1: ca. 30-35 Jahre alt, 160-170cm groß, leicht übergewichtig, blondes Haar, europäischer Phänotyp.

Täterin 2: ca. 25-30 Jahre, blonde Haare, ca. 165cm groß, helle Kleidung.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür.

Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.