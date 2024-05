Mann befriedigt sich vor Kindern und Jugendlichen – Zeugen gesucht

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, kam es am Dienstag 21.05.2024 zu einem Vorfall in der Fritz-Ohlhof-Straße. Vermutlich gegen 15:30 Uhr näherte sich ein bislang unbekannter Mann 5 Kindern und Jugendlichen im Alter von 13-15 Jahre, die in oben genannter Straße Fußball spielten. N

ach Angaben der Jungen habe der Mann unvermittelt seine Jeanshose geöffnet, sein Glied herausgeholt und sich vor den Augen der Jugendlichen befriedigt. Der Mann sei anschließend zu Fuß geflüchtet, die Heranwachsenden ihm in sicherem Abstand jedoch gefolgt. Der unbekannte Täter verschwand im Eingangsbereich eines nahgelegenen Mehrfamilienhauses in der Fritz-Ohlhof-Straße.

Täterbeschreibung:

Ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175cm groß, korpulent, schwarze, zur Seite gegelte Haare, Brille, Rucksack (Farbe unbekannt), T-Shirt (Farbe unbekannt), graue Jeans.

Die Kriminalpolizei Mainz ermittelt nun im Rahmen eines Strafverfahren wegen des Verdachtes auf Exhibitionismus und sexuellem Missbrauch von Kindern. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am frühen Freitag um 03:47 Uhr kam zu einem Unfall mit hohem Sachschaden an der Autobahnanschlussstelle Hechtsheim Ost zur Geschwister-Scholl-Straße. Der bisher unbekannte Verursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die Autobahnausfahrt, um vermutlich nach rechts in die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Mainz-Innenstadt abzubiegen.

Aufgrund bisher unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Ampel, sowie zwei weitere Verkehrszeichen, die durch den Anstoß umstürzten. Das Fahrzeug gelangte sodann gegen die Betoneinfassung des Gleisbettes der Straßenbahn. Der unbekannte Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aufgrund des Schadensbildes, der Anstoßstelle an der Ampel und der sichergestellten Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass ein rotes Fahrzeug den Verkehrsunfall verursacht hat. Dieses dürfte aufgrund der Kollision einen erheblichen Schaden im Frontbereich aufweisen. Da aufgrund der zerstörten Ampel ein Störsignal ausging, kann der Verkehrsunfallzeitpunkt auf 03:47 Uhr bestimmt werden.

Wer hat Beobachtungen zum Unfall gemacht? Wem ist ein im Frontbereich stark beschädigtes rotes Fahrzeug aufgefallen? Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06132-9500.

Kreis Mainz-Bingen

Kontrollen des Schwerverkehrs

Gau-Bickelheim (ots) – Bei Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs überprüften Beamte der Verkehrsdirektion Mainz am 22.05.2024 zwischen 10-15 Uhr, 14 Kraftfahrzeuge. Die Kontrollen fanden an der A 60 auf dem Parkplatz Heidenfahrt-Süd bei Ingelheim statt. An der Kontrolle beteiligten sich Beamte der Polizeiautobahnstationen Heidesheim und Gau-Bickelheim, sowie Spezialkräften des gewerblichen Güterverkehrs der Verkehrsdirektion Mainz.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen kam es zu einer Untersagungen der Weiterfahrt. Hierbei war bei einem ungarischen LKW, welcher Kartoffeln in BigPacks transportierte, die Ladung nicht ausreichend gesichert und die Fahrzeugbreite überschritten. Des Weiteren wurden Mängel an der Abgasanlage festgestellt. In einem anderen Fall fuhr ein LKW-Fahrer ohne erforderliche Fahrerkarte seine Tour.

Resultat der Kontrollen waren eine Strafanzeige bzgl. aufenthaltsrechtlicher Verstöße, zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, sowie drei ausgesprochenen Verwarnungen. In vier Kontrollen wurden Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt und entsprechend den Gewerbeaufsichtsämtern, bzw. dem Bundesamt für Logistik und Mobilität gemeldet.

Rollerfahrt mit Folgen

Bingen (ots) – Am Donnerstag 23.05.24 gegen 18:45 Uhr, wurde in der Ortslage Sponsheim ein heruntergekommenes Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen, durch eine Streife der Polizei Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 16-jährige Fahrer gab an, den Motorroller erst kürzlich erworben zu haben, eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen ergab allerdings, dass das Fahrzeug 3 Tage zuvor in Grolsheim als herrenloser Motorroller festgestellt wurde, weshalb die Sicherstellung des Versicherungskennzeichen erfolgte.

Das Fahrzeug selbst ist zwar derzeit noch nicht als gestohlen gemeldet worden, Ermittlungen zu dem Versicherungsnehmer ergaben jedoch, dass dieser aktuell in Haft sitzt und womöglich keine Kenntnis vom Verbleib seines Motorrollers hat. Gegenstand der nun folgenden Ermittlungen sind die tatsächlichen Besitzverhältnisse, ein Fahrzeugdiebstahl ist derzeit nicht auszuschließen.

Hiermit nicht genug war der nun angetroffene Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Neben der Alkoholfahne ergaben sich Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum, einen Drogenschnelltest verweigerte der Fahrer allerdings. Der Motorroller wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.