Wildunfall wirft Fragen auf (Foto)

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Unfallschilderung eines 23-Jährigen warf bei der Polizei am Donnerstagmittag Fragen auf. Vor seiner Haustür fanden die Beamten seinen Wagen. Der Audi A5 war schwer beschädigt. Gegenüber den Polizisten gab der Mann an, dass er in der Nacht einem Reh ausgewichen wäre und dann von der Fahrbahn abgekommen sei.

Eine genaue Unfallstelle konnte der mutmaßliche Unfallverursacher nicht nennen. Daher sucht die Polizei jetzt unabhängige Zeugen, die etwas Licht ins Dunkel bringen können.

Wem ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der A6 bei Enkenbach ein weißer Audi A5 mit Unfallschäden aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter: 0631 369-2150 entgegen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Bei Unfallflucht Teil des Unterbodens verloren

Kaiserslautern (ots) – Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei „Am Waldschlösschen“. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach dem Fahrer eines schwarzen Mazda. Der Unbekannte wurde gegen 14.40 Uhr dabei beobachtet, wie er mit seinem Pkw auf den Parkplatz eines Mehrfamilienhauses fuhr und dort versuchte zu wenden.

Dabei stieß der Fahrer zunächst gegen einen am Boden installierten Metallbügel, der als Parkplatzabgrenzung dient. Beim Rangieren überfuhr der Wagen den „Poller“ erneut. Dabei riss ein Teil des Fahrzeugunterbodens ab und blieb auf dem Parkplatz liegen. Ohne sich um den Schaden an dem Metallbügel oder an seinem Fahrzeug zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Das Kennzeichen des schwarzen Wagens konnte vom Zeugen leider nicht abgelesen werden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein neueres Mazda-Fabrikat handeln. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter: 0631 369-2250 entgegen. |cri

Radfahrer überholt und geschnitten

Trippstadt (ots) – Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Mittwoch 22.05. gegen 14 Uhr durch die Kaiserslauterer Straße ortsauswärts Richtung Langensohl fuhr. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve überholte der Unbekannte zwei Fahrradfahrer. Allerdings scherte er nach dem Passieren der beiden Radler zu früh wieder ein, so dass er die beiden Jugendlichen „schnitt“.

Das vorne fahrende 17-jährige Mädchen wich mit seinem Fahrrad nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte die Jugendliche und zog sich einen Bruch des Unterarms zu. Ihr Fahrrad wurde beschädigt.

Der Autofahrer hatte offenbar nichts davon mitbekommen und setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Von dem Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um ein kleineres dunkles Fahrzeug gehandelt haben soll. Zeugen, die den Wagen vor dem Unfall in Trippstadt oder danach auf der Strecke Richtung Langensohl gesehen haben, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Führerschein weg – Betrunkener Autofahrer durch die Polizei gestoppt

Hochspeyer (ots) – Eine teure Lektion musste ein 23-jähriger Autofahrer am frühen Freitagmorgen auf der B37 lernen. Eine Streife des Altstadtreviers stoppte gegen 5 Uhr den Renault mit französischem Kennzeichen. Die Beamten bemerkten schon bei der Ansprache des Fahrers, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. 1,5 Promille zeigte das Gerät an.

Damit war klar, dass der Wagen stehen bleiben und der 23-Jährige die Streifenbeamten zum Revier begleiten musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr rechtfertigen. |kfa

Kaiserslautern

Ungebetene Gäste werden aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann rief am Donnerstagnachmittag aus der Luisenstraße den Notruf an. Der Grund hierfür waren drei Männer, die sich unerlaubterweise im Hausflur des Mehrfamilienhauses aufhielten. Die Personen waren dem Anrufer in der Vergangenheit bereits öfters negativ aufgefallen. Daher forderte der 29-Jährige die Gruppe auf zu gehen.

Statt der Aufforderung zu folgen, ergriff einer der Männer einen Fahrradsattel und ging bedrohlich auf den Anwohner los. Noch bevor die Beamten eintrafen, nahmen zwei Männer des Trios Reißaus. Den Angreifer mit dem Sattel kontrollierten die Polizisten und sprachen ihm anschließend einen Platzverweis aus. Der 40-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Bedrohung rechtfertigen.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht die 2 flüchtigen Tatverdächtigen. Beide sind zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, schlank und hatten schwarze kurze Haare.

Der kleinere von beiden trug einen schwarzen Jogginganzug mit roten Streifen und weißer Aufschrift.

Der größere eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift, dunkle Hosen und dunkle Schuhe der Marke Adidas.

Wer kennt die beiden Männer und kann Angaben zu diesen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Mangelnder Sicherheitsabstand führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots) – Weil er vermutlich nicht genug Sicherheitsabstand hielt, hat ein junger Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Einsiedlerhof einen Unfall verursacht. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 16.20 Uhr in der Kaiserstraße, als sich in Fahrtrichtung Kaiserslautern im Baustellenbereich ein Rückstau bildete.

Die 35-jährige Fahrerin eines BMW Mini Cooper musste deshalb ihren Wagen abbremsen. Der 19-jährige Fahrer des nachfolgenden Mercedes-Benz bemerkte dies zu spät und war zu dicht aufgefahren, so dass er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Er krachte dem Mini Cooper aufs Heck, wodurch die Fahrerin verletzt und beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Die 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und die beiden Unfallwagen von Angehörigen der Beteiligten abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Unfall mit 2,96 Promille

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Merkurstraße unterwegs waren. Hier kam es an einer Ampel zu einem Auffahrunfall. Einer der Beteiligten soll zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Tel: 0631 369-2250 entgegen.

Kurz nach 12 Uhr krachte ein Mercedes C220 einem bereits stehenden Mazda CX-5 aufs Heck. Beide Fahrer wurden dabei verletzt und beide Fahrzeuge stark beschädigt.

Bisherigen Zeugenangaben zufolge sei der Mercedes-Fahrer vor dem Aufprall auf seinem Weg vom Opelkreisel in Fahrtrichtung Vogelwoogstraße viel zu schnell unterwegs gewesen. Als dann der Mazda-Fahrer an der Ampel anhalten musste, passierte der Unfall.

Während der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten bei dem 47-jährigen Mercedes-Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein erster Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen „Pegel“ von 2,96 Promille an. Weil der Mann für weitere medizinische Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden musste, wurde ihm auch dort eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Sowohl der Mercedes als auch der Mazda mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Außer Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. |cri

Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Eine Fahrradfahrerin hat sich am Donnerstag bei einem Unfall in der Hohenecker Straße schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau wird zur Zeit im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Lebensgefahr besteht nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Die genauen Abläufe, wie es zu dem Unfall kam, sind Gegenstand der Ermittlungen. Nach den bislang vorliegenden Angaben anderer Verkehrsteilnehmer, kam die 57-jährige Frau kurz vor 13 Uhr mit ihrem Pedelec vom Parkplatz eines Elektromarktes und fuhr auf die Hohenecker Straße auf, wo sie den Fahrradstreifen geradeaus in Richtung Hohenecken benutzte.

Dann habe die Radfahrerin den linken Arm gehoben, um ihre Abbiegeabsicht anzuzeigen, und sei sofort stark nach links ausgeschert. Dabei prallte sie jedoch gegen einen Pkw, der gerade links an ihr vorbeifuhr. Die Frau schlug auf der Frontscheibe des Wagens auf und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert, wo sie verletzt liegen blieb. Ein Rettungsdienst versorgte die 57-Jährige zunächst vor Ort und brachte sie dann ins Krankenhaus.

Fahrer und Beifahrerin im Pkw blieben unverletzt. Weil am Fahrzeug die Windschutzscheibe zertrümmert wurde, war der Nissan nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Wagen wurde ebenso wie das Fahrrad und der Helm der Radlerin für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. |cri