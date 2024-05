65-jähriger Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Wiesloch (ots) – Ein 65-jähriger Radfahrer verletzte sich am Donnerstag gegen 11:40 Uhr schwer, nachdem er mit seinem Rad in der Beethovenstraße alleinbeteiligt stürzte. Der 65-Jährige fuhr die Beethovenstraße in Fahrtrichtung Schillerstraße entlang. Aus bislang unbekannten Gründen bremste der Mann stark ab und überschlug sich hierbei nach vorne über sein Fahrrad.

Bei dem Sturz auf den Boden zog er sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Aufgrund seiner Geschwindigkeit schlitterte der 65-Jährige nach dem Sturz noch mehrere Meter über den Boden. Glücklicherweise trug der Mann einen Helm. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde er in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Fahrer von Lieferservice verursacht Sachschaden und flüchtet

Weinheim (ots) – Nachdem ein Lieferservice am Donnerstag um 22:20 Uhr eine Pizza in der Hirtengasse auslieferte, beschädigte der bisher unbekannte Fahrer des Lieferservice einen geparkten VW und flüchtete. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie der Lieferservice, welcher mit 2 männlichen Personen besetzt war, auf den Parkplatz der Hirtengasse einfuhr und beim zurück setzen mit dem geparkten VW kollidierte.

Nach der Auslieferung der Pizza begutachteten die beiden Männer zunächst die Beschädigungen an beiden Fahrzeugen und setzten anschließend ihre Weiterfahrt in unbekannte Richtung fort. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Aufmerksame Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei, die nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet hat.

Betrunkener Skoda Fahrer beschädigt entgegenkommendes Fahrzeug

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag um 08:20 Uhr fiel einer Autofahrerin ein Skoda-Fahrer auf, welcher auf der L600 von Lingenthal in Richtung Gaiberg fuhr. Da der Skoda äußerst unsicher fuhr, informierte die Zeugin die Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizei, ungefähr auf Höhe des Lingenthaler Hofs, geriet der Skoda in den Gegenverkehr und touchierte mit seinem Spiegel den Außenspiegel eines entgegen kommenden roten PKWs.

Im Bereich eines Supermarktes konnte der 49-jährige Skoda-Fahrer durch Polizisten kontrolliert werden. Der Grund für seine Fahrweise offenbarte sich den Einsatzkräften schnell: Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,3 Promille. Der Mann musste auf dem Revier eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Der Fahrer des roten PKWs, welcher durch die Fahrweise des Skoda-Fahrers möglicherweise ebenfalls einen Schaden am Außenspiegel hat, meldete sich bisher nicht bei der Polizei. Er oder sie dürfte jedoch ein wichtiger Zeuge sein und wird daher gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 zu melden.