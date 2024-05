30-Jähriger und 25-Jähriger wegen Diebstahls in U-Haft

Heidelberg (ots) – Den beiden Männern wird vorgeworfen, am 22.05.2024 in einem Einkaufsmarkt in der Heidelberger Bahnstadt gemeinsam Lebensmittel, Alkoholika und Bekleidungsartikel im Gesamtwert von knapp 285 Euro entwendet zu haben. Als der 30-Jährige nach dem Diebstahl von einem Ladendetektiv angesprochen und aufgefordert wurde, stehen zu bleiben, rannten er und sein Mittäter davon.

Der 30-Jährige warf dabei seine Diebesbeute von sich. Als er von Zeugen eingeholt wurde, griff er diese an und verletzte dabei einen Mann leicht. Nachdem die beiden Männer von der Polizei vorläufig festgenommen wurden, konnte bei ihrer Durchsuchung weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden, das bislang noch keinen konkreten Taten zugeordnet werden konnte.

Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen beide Täter. Sie wurden am 23.05.2024 der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, welche die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Bei Rot über und gegen die Ampel – Fahrerin leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend, gegen 23:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Römerstraße Ecke Am Rohrbach. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem VW die Römerstraße stadteinwärts und übersieht vermutlich das Rotlicht der dortigen Ampel. Zeitgleich bog ein PKW ordnungsgemäß bei Grünlicht aus der Straße Am Rohrbach nach links in die Römerstraße ein.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte die 24-Jährige ihren VW nach rechts und kollidierte mit einem Ampelmast, dieser wurde komplett abgerissen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht, ihre beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt. An dem VW entstand Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der abgerissene Ampelmast, aus welchem noch Kabel heraushingen, wurde durch einen verständigten Techniker gesichert. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise 20.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd.