Leistungserschleichung führt zu Haft

Karlsruhe (ots) – Donnerstag 23.05.2024 nutzte ein 20-Jähriger den Zug ohne gültigen Fahrausweis. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Gegen 19 Uhr nutzte der tunesische Staatsangehörige den IC 2064 von Stuttgart nach Karlsruhe ohne gültigen Fahrausweis.

Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Wegen Hausfriedensbruchs sollte der 20-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 200 Euro bezahlen. Da er die Forderung nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Weiterhin bestanden gegen den Tatverdächtigen wegen des Verstoßes gegen das Asylgesetz sowie wegen Diebstahls 2 Ausschreibungen zur Ermittlung seines Aufenthaltes. Zudem kann der Mann aktuell keinen erlaubten Aufenthalt in Deutschland begründen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet und Leistungserschleichung.

Betrüger bringen Falschgeld in Umlauf – Zeugen und Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Aktuell warnt die Polizei vor Betrügern, die falsche 50-Euro Banknoten in Karlsruhe in Umlauf bringen. Bislang unbekannte Täter bezahlten im Verlauf des Donnerstags in Durlach offenbar in mehreren Ladengeschäften mit gefälschten

50-Euro-Scheinen. Die Polizei sucht nach Zeugen und eventuellen weiteren Geschädigten.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei den bislang unbekannten Tätern mutmaßlich um einen jungen Mann sowie eine junge Frau, beide im geschätzten Alter zwischen 17 und 23 Jahren. Die beiden werden verdächtigt im Laufe des Donnerstags in verschiedenen Geschäften in der Pfinztalstraße mit gefälschten 50-Euro Scheinen bezahlt zu haben. Die Fälschungen fielen den geschädigten Ladenbesitzern erst im Nachhinein auf, weshalb die Verdächtigen bislang nicht ermittelt werden konnten.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Der junge Mann sei circa 170 cm groß, von schlanker Statur und habe einen dunklen Teint. Er trug seine Haare zu einem Zopf gebundene Rastazöpfe. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen.

Die junge Frau sei ebenfalls ca 170 cm groß gewesen und habe schulterlange, auffallend blonde Haare, die wohl am Scheitel einen dunklen Haaransatz hatten. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Rock mit weißen Längsstreifen.

Der tatverdächtige Mann soll darüber hinaus am Freitag in Begleitung einer anderen, dieses Mal dunkelhaarigen Frau, versucht haben in einem Ladengeschäft in Durlach erneut mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. In diesem Fall wurde die Fälschung vom Ladenbesitzer rechtzeitig erkannt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Insbesondere Ladenbesitzer, die Videoaufzeichnungen der mutmaßlichen Täter vorweisen können, werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Festnahme nach Flucht vor Verkehrskontrolle – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Einem 43-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am Donnerstagnachmittag in Weingarten (Baden) mit seinem Pkw vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet zu sein und dabei aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise mehrere Beamte und

Unbeteiligte gefährdet zu haben.

Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge wollte eine Polizeistreife den

43-Jährigen als Fahrer eines weißen PKW KIA Picanto gegen 17:20 Uhr in der Straße Mützenau in Weingarten kontrollieren. Der 43-Jährige verhielt sich dabei jedoch unkooperativ und verweigerte unter anderem die Herausgabe von Ausweisdokumenten.

Entgegen der Weisungen der Beamten fuhr der Kontrollierte offenbar mit seinem Fahrzeug vorwärts und beschleunigte. Ein vor dem PKW stehender Beamter konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten. Dabei wurde er von der Fahrzeugfront des PKW leicht touchiert, nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht verletzt.

Der 43-Jährige flüchtete anschließend über Weingarten-Waldbrücke, Stutensee-Staffort bis nach Stutensee-Friedrichstal. Hierbei fuhr der Tatverdächtige in rücksichtsloser Art und Weise auch über Gehwege, Supermarkt-Parkplätze und Grünstreifen. Außerdem fuhr er offenbar mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch geschlossene Ortschaften und gefährdete bei diversen Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer.

Der Flüchtige konnte schließlich in Friedrichstal von Polizeibeamten angehalten und widerstandslos festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war und sein PKW keinen gültigen Versicherungsschutz mehr hatte.

Bei der Verfolgungsfahrt, bei der auch zwei Streifenwagen beschädigt wurden, entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 20.000 Euro. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.