Feuerwehrmann beinahe angefahren

Wörth (ots) – Beim Hochwassereinsatz mussten einige Bereiche in Wörth durch die freiwillige Feuerwehr gesperrt werden. Dabei war festzustellen, dass sich hin und wieder Verkehrsteilnehmer trotz erkennbarer Einsatzstelle nicht an die Absperrungen hielten und um die Schilder und Baken herumfuhren.

In einem Fall am 22.05.24 um 11:45 Uhr in der Hagenbacher Straße, musste sich ein Feuerwehrmann durch einen Sprung zur Seite vor einem PKW retten. Der PKW Fahrer fuhr auf die gesperrte Stelle zu und missachte die Zeichen des Feuerwehrmannes. Ungebremst und unbeeindruckt setzte er seine Fahrt fort. Nur durch das Springen zur Seite konnte der Feuerwehrmann eine Kollision verhindern. Das Kennzeichen des PKW ist bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. In den Übrigen Fällen, die angezeigt wurden, werden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren durch die Polizei eingeleitet und verfolgt.

2 Wahlplakate abgerissen

Germersheim (ots) – Am Mittwoch gegen 21:40 Uhr, riss ein bislang unbekannter Täter zwei Wahlplakate in der Sondernheimer Straße in Germersheim herunter. Ein Plakat wurde komplett abgerissen, das zweite Plakat nur zur Hälfte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail (pigermersheim@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

Einbruch bei Reit- und Fahrverein

Zeiskam (ots) – Unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht vom 19.05. auf den 20.05.2024 einen Lagercontainer des Reit- und Fahrvereins Zeiskam auf. Sie erbeuteten eine Traktor-Anhängerkupplung sowie einen Verteiler eines Wasserfasses. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500EUR.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Durchfahrtverbot am Kreisverkehr an der Kehle kontrolliert

Wörth (ots) – Aufgrund von Umbaumaßnahmen ist der Kreisverkehr an der Kehle in Maximiliansau derzeit gesperrt. Wegen Beschwerden, dass sich viele Verkehrsteilnehmer nicht an die Sperrung halten, wurde am 22.05.24 gegen 15.00 Uhr das Durchfahrtsverbot überwacht. Innerhalb einer Stunde fuhren 8 Verkehrsteilnehmer in den gesperrten Bereich und wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Der Bußgeldkatalog sieht eine Verwarnung in Höhe von 50 Euro dafür vor.

Mehrere PKW beschädigt

Winden (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Winden insgesamt drei PKW beschädigt. An den PKW, die jeweils in der Bahnhofstraße und Im Glockenzehnten standen, wurden die Scheiben eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nichts entwendet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.