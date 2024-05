Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Am 22.05.2024 wurde die Polizei ein Mann gemeldet, der in der Frankenthaler Straße 2 Frauen zunächst gemustert und ihnen dann hinterhergerannt sei. Kurz nachdem die Polizeikräfte vor Ort erschienen, meldete sich eine weitere Frau und gab an, in der Nähe von einem Mann zunächst verfolgt und dann mit dem Schuh in den Rücken getreten worden zu sein. Hierdurch wurde sie leicht verletzt.

Die Beschreibungen des Täters waren in beiden Fällen ähnlich. Der 22-Jährige konnte im Nahbereich ausfindig gemacht und kontrolliert werden. Er trug Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen weswegen er sich wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten werden muss.

Räuberischer Diebstahl – Drei Zeugen leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 22.05.2024 gegen 16:10 Uhr, stahl ein 34-Jähriger in einem Drogeriemarkt in der Straße „Im Zollhof“ zwei Parfümflakons im Gesamtwert von 270 Euro. Mehrere Zeugen wollten den Mann an der Flucht hindern. Hiergegen wehrte sich der 34-Jährige mit Schlägen wodurch die Zeugen leicht verletzt wurden.

Polizeikräfte konnten den 34-Jährigen im Bereich der Ludwigstraße ausfindig machen und einer Personenkontrolle unterziehen. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Mannes. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin, Methamphetamin, Kokain sowie THC. Ein Alkoholtest ergab 0 Promille.

Er wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um die Schuldfähigkeit des Mannes festzustellen. Der 34-Jährige wird mit einer Strafanzeige werden räuberischen Diebstahls rechnen müssen.

1-Jähriger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – In der Mannheimer Straße kam es am Mittwoch 22.05.2024 gegen 11:30 Uhr zu einem Unfall, als ein 62-jähriger Autofahrer beim Spurwechsel den neben ihm fahrenden Linienbus übersah. Es kam zur Kollision, wodurch Seitenscheiben des Busses zerbrachen. Hierdurch wurde ein 1-jähriger Junge leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest.

26-Jähriger verweigert Auskunft zur Identität

Ludwigshafen – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) ist am Pfingstmontag 20.05.2024 auf einen Mann getroffen, der sich hartnäckig weigerte, seine Personalien zu nennen und der später in Handschellen der Polizei übergeben wurde. Die Einsatzkräfte waren gegen 14 Uhr auf den 26-Jährigen und seinen 27-jährigen Begleiter getroffen. Ein Anrufer hatte zuvor dem KVD gemeldet, dass Personen in Nähe einer Grünanlage am Lichtenberger Ufer Glasflaschen zerschlagen würden.

Vor Ort sprachen die Einsatzkräfte die beiden Männer an und forderten sie auf, sich auszuweisen. Während der 27-Jährige der Aufforderung nachkam, nannte der 26-Jährige weder seinen Namen noch seinen Geburtstag und gab an, keine Ausweisdokumente bei sich zu führen. Da er sich auch nach mehrmaliger Aufforderung weigerte seine Personalien anzugeben, drohte ihm die KVD-Patrouille eine Untersuchung an. Der Mann verweigerte sich weiterhin und war im Ansatz dabei Widerstand zu leisten, weshalb ihm die Einsatzkräfte Handschellen anlegten.

Da der 26-Jährige Verletzungen auf einer Gesichtshälfte aufwies, verständigte der KVD einen Krankenwagen, um ihn untersuchen zu lassen. Bei der Durchsuchung der Person fanden die KVD-Beamten keine Ausweisdokumente. Da sich der Mann immer noch weigerte seinen vollständigen Namen zu nennen, verständigten die Einsatzkräfte die Polizei, die seine Identität klärte und feststellte, dass gegen den 26-Jährigen ein Haftbefehl vorlag.

Die Polizei traf anschließend weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Wielandstraße wurde einem 31-Jährigen am 21.05.2024 gegen 21 Uhr, der Geldbeutel durch einen bislang Unbekannten aus der Hosentasche gestohlen. Als der Mann den Diebstahl bemerkte und sich nach dem Täter umdrehte, flüchtete dieser. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Täterbeschreibung:

Etwa 1,70m groß, zwischen 20-25 Jahren, dunkelbraune, mittellange Haare (seitlich kurz, Haupthaar nach hinten gegelt), schlank, leichte Bräunung der Haut, weißer Kapuzenpullover, weiße Stoff-/Sporthose, weiße Schuhe, dunkler Rucksack.

Sie haben etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Autos beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Dienstag 21.05.2024 um 18 Uhr und Mittwoch 22.05.2024 um 08:45 Uhr, wurden Reifen mehrerer Firmenfahrzeuge (ein Transporter und zwei Anhänger) zerstochen. Diese standen zur fraglichen Zeit in der Maudacher Straße. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

In der Schnabelbrunnengasse wurde am 22.05.2024, zwischen 14:30 Uhr und 18 Uhr, die Tür eines Opel Corsa zerkratzt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Hier bittet die Polizeiwache Oggersheim um Hinweise unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Außerdem wurde in der Kranichstraße ein Audi beschädigt. Zwischen dem 21.05.2024, 16 Uhr, und dem 22.05.2024, 13 Uhr, schlugen Unbekannte eine Scheibe des Autos ein. Zu einem Einbruch ins Auto kam es nicht.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Nicht auf falsche Bankmitarbeiterin hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Eine 75-Jährige aus Gartenstadt erhielt am 22.05.2024 gegen 13:45 Uhr einen Anruf, vermeintlich von einer Bankmitarbeiterin. Die unbekannte Anruferin gab an, dass sie bei der Überprüfung des Kontos der Seniorin festgestellt habe, dass etwas nicht stimme. Ein Betrag in Höhe von mehreren hundert Euro sei illegal von ihrem Konto abgehoben worden.

Aufgrund dessen solle sie sich mit einem Bankberater in Verbindung setzen, welcher ihr erkläre worum es konkret ginge. Hierzu solle sie auf ihrem Telefon die Taste „1“ drücken. Da die Geschädigte erst am Tag zuvor Kontakt mit ihrer Bank gehabt hatte, erkannte sie den Betrugsversuch sofort und beendete das Telefonat.

Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können? Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963 – 1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 08-16 Uhr sowie freitags von 08-12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren.

Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Diebstahl aus Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots) – Die Rücklichter des Transporters eines Bauunternehmens wurden in der Flurstraße gestohlen. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 21.05.2024 um 17 Uhr und dem 22.05.2024 um 05:45 Uhr liegen. Außerdem wurde eine Box auf der Ladefläche des Fahrzeugs beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 250 Euro geschätzt.

Ebenfalls zwischen Dienstag und Mittwoch wurde in der Rheingönheimer Straße außerdem eine Autoscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden Reinigungsgeräte im Wert von insgesamt etwa 2.000 Euro gestohlen.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Sachbeschädigung an Grundschule

Ludwigshafen (ots) – Zwei Klassenräume der Ernst-Reuter-Grundschule in der Schlesier Straße wurden vollständig verwüstet, das meldete die Schulleitung am 22.04.2024, gegen 20 Uhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Gestohlen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas Ungewöhnliches wahrgenommen und kann Angaben machen? Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Achtung Dooring

Ludwigshafen (ots) – Ein 36-jähriger Fahrradfahrer wurde am Mittwoch 22.05.2024 gegen 16:45 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße leicht verletzt, als eine 23-Jährige die Beifahrertür eines Autos öffnete. Der 36-Jährige touchierte daraufhin ein neben dem Gehweg verbotswidrig abgestelltes weiteres Auto. An beiden PKW entstand leichter Sachschaden.

Wir appellieren an alle Autofahrenden sowie deren Beifahrerenden: Unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür kann verheerende Folgen haben. „Dooring“ heißt das Phänomen, bei dem meist Rad- oder E-Scooterfahrende betroffen sind. Ein einfacher Griff hilft Autofahrenden, das Risiko zu minimieren.

Beim sogenannten „Holländischen Griff“ werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger werden so besser gesehen.

In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat hierzu einen Präventionsclip erstellt, der unter folgendem Link abrufbar ist: https://youtu.be/9N-82X6f04Q

Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Saarlandstraße/Rottstraße kam es am Mittwoch, 22.05.2024, gegen 12 Uhr, zu einem Unfall nachdem ein 29-jähriger Autofahrer eine rote Ampel missachtete. Er streifte hieraufhin die Fahrzeugfront der vorfahrtsberechtigten Straßenbahn. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 22.05.2024 gegen 07 Uhr, missachtete ein 36-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Westendstraße/Dörrhorstraße die Vorfahrt eines 54-jährigen Radfahrers. Es kam zur Kollision wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto sowie dem Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Ein Ähnlicher Unfall ereignete sich gleichen Tag gegen 17 Uhr an der Kreuzung Hemshofstraße/Rheinuferstraße. Hier touchierte eine 28-jährige Autofahrerin das Hinterrad eines vorfahrtberechtigen 53-jähirgen Radfahrers. Auch er wurde leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.