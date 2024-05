Wahlplakate entwendet

Schifferstadt/Limburgerhof/Waldsee (ots) – Am vergangenen Wochenende wurden in Schifferstadt, Waldsee und Limburgerhof mehrere Wahlplakate unterschiedlichster Parteien entwendet. In Schifferstadt wurden in der Mutterstadter Straße zwei Banner der Freien Wähler Gruppe entwendet. Gleich 6 Großwahlplakate der SPD wurden u.a. in der Landauer Straße im Limburgerhof, sowie in Waldsee in der Rehhütter Straße aufgestellte Plakate der CDU und der SPD entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter: 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Brand eines Kleinkraftrads

Maxdorf (ots) – Am späten Mittwoch 22.05.2024 gegen 22:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache im Heideweg (Maxdorf) ein Roller in Brand. Er brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Roller war bereits am 20.05.2024 als gestohlen gemeldet worden.

Wer hat im Bereich des Heidewegs verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben machen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Mutterstadt (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht vom 22. auf den 23.05. in der Ludwigshafener Straße konnte bei einem 38-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Ludwigshafen leichter Alkoholgeruch festgestellte werden. Bei einem anschließenden Atem-Alkohol-Test wurde ein Wert von 0,6 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt. Denn 38-jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Mehrfach ohne Versicherungsschutz auffällig

Altrip (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Mittwochmorgen in der Moltkestraße konnte bei dem von einem 61-jährigen geführten Pkw festgestellt werden, dass dieser keinen Versicherungsschutz mehr hat. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass gegen den Mann aufgrund desselben Vorwurfes im Jahr 2024 bereits zweimal schon ermittelt wurde.

Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde das Fahrzeug noch vor Ort sichergestellt. Den 61-jährigen aus Altrip erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 22.05.2024 gegen 09:15 Uhr, verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall in der Georg-Biundo-Straße in Bobenheim-Roxheim und flüchtete im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfallverursacher beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren ein geparktes Auto.

Der Geschädigte hörte noch einen lauten Knall, konnte jedoch keinen Verursacher mehr feststellen. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 4.000 EUR.

In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht. Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.