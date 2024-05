Alleinunfall mit Lastenrad

Speyer (ots) – Am Mittwoch um 12:15 Uhr befuhr ein Postzusteller mit seinem Lastenrad den Gehweg im Mausbergweg. Der 22-jährige Fahrer kam ohne Fremdeinwirkung vom Gehweg ab und fiel gemeinsam mit seinem Rad auf die Straße. Hierbei verletzte der junge Mann sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Zwei nicht mehr fahrbereite PKW nach Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Um 16:45 Uhr am Mittwoch befuhren zwei PKW-Fahrer die Hilgardstraße jeweils in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung zur Ludwigstraße wollte die 54-jährige Fahrerin des einen Fahrzeugs nach links abbiegen und übersah den geradeaus fahrenden 21-jährigen Fahrer des anderen PKW.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, sodass beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

Unter Cannabiseinfluss auf E-Scooter unterwegs

Speyer (ots) – Am Mittwochmittag gegen 16:15 Uhr führten Polizeibeamte in der Ludwig-Uhland-Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem E-Scooter-Fahrer durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 36-jährigen Fahrer Hinweise auf eine Beeinflussung durch Cannabis erlangt werden. Auch reagierte ein durchgeführter Urintest positiv auf THC.

Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Einfluss von Alkohol/anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Daher möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.