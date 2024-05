Landau: Die Polizei-News

Unerlaubte Fahrübungen auf einem Parkplatz

Landau (ots) – Der Polizei wurde am Abend des 22.05.24 auf einem Parkplatz eines Sportgeländes in Landau/Pf. ein Auto mit seltsamer Fahrweise gemeldet. Der Fahrer würde mit seinem VW Golf mehrfach in verschiedenen Parklücken ein- und ausparken. Die Beamten stellten vor Ort neben dem 29-jährigen Fahrer, auch dessen Bekannten fest, bei dem es sich um den Halter des Golfs handelte.

Es stellte sich heraus, dass der 27-jährige Halter sein Fahrzeug seinem Kumpel zu Fahrübungszwecken zur Verfügung stellte. Leider war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen den Halter wurde ein Verfahren wegen Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

2 Alleinunfälle mit Radfahrern ohne Helm

Landau (ots) – Am Mittwoch 22.05.24 nahm die Polizei Landau gleich zwei Alleinunfälle mit Radfahrern auf, die aufgrund nicht getragenem Schutzhelms Kopfverletzungen erlitten.

Ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr bei Hochstadt (Pfalz) einen Feldweg und stürzte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der verschmutzten Fahrbahn. Bei Albersweiler kam ein 14-jähriger Junge, ebenfalls auf einem Feldweg, aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall.

Beide Radfahrer kamen mit dem Schrecken davon und er erlitten jeweils nur leichte Verletzungen am Kopf. Sie mussten dennoch in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Wundversorgung gebracht werden. Durch das Tragen eines Fahrradhelms wäre die Wucht und Energie des Sturzes abgefangen worden und die beiden Verunfallten wären wohlmöglich mit leichteren Verletzungen davongekommen.