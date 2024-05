Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Altstadt (ots) – Am Mittwoch gegen 15 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Rheinstraße in Richtung Weisenauer Straße. Aufgrund einer rot zeigenden Ampel an der Einmündung zur Holzhofstraße, bremste ein 44-jähriger Mainzer sein Auto ab als ihm eine 62-jährige Rheinhessin von hinten auffuhr.

Da den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Mainz 1 Alkoholgeruch bei der Fahrerin auffiel, wurde dieser ein Atemalkoholtest vor Ort angeboten. Das Ergebnis waren über 1,6 Promille Atemalkohol.

Ihr wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Rheinhessin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Drogenfund bei Minderjährigen

Mainz-Hartenberg (ots) – Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie den Täter einer länger zurückliegenden Körperverletzung im Dr.-Martin-Luther-King-Weg wieder erkannt habe. Die Örtlichkeit wurde daraufhin von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Mainz 2 aufgesucht. Unmittelbar beim Eintreffen an der Örtlichkeit rannte ein jugendlicher Mann beim erblicken der Polizisten davon.

Diese rannten dem Mann sofort hinterher und konnten ihn wenig später festnehmen, nachdem sich ein Passant dem Flüchtigen in den Weg stellte. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Der Jugendliche hatte nämlich eine größere Menge Betäubungsmittel, sowie Verpackungsmaterialien bei sich.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Irrwitziger Weise handelte es sich jedoch nicht um den zuvor gesuchten Täter einer Körperverletzung. Dieser ist unerkannt von der Örtlichkeit entkommen.

Kreis Mainz-Bingen

Rollerfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) – Am 23.05.2024 gegen 15:55 Uhr, wurde eine Streife der Polizei Bingen auf einen Motorroller aufmerksam, der einen landwirtschaftlichen Weg parallel zur B9 zwischen Bingen-Büdesheim und Bingen-Kempten befuhr. In der nachfolgend durchgeführten Verkehrskontrolle konnten bei dem 36-jährigen Fahrer Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum gewonnen und mittels Drogenschnelltest bestätigt werden.

Der Test belegte die Aufnahme eines Cannabisprodukts. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer zur Bestimmung der genauen THC-Konzentration im Blut eine Blutprobe entnommen.