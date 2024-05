Frau nach Streit verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Mittwochnachmittag kam es in der Gut-Heim-Straße zu einem Streit zwischen einer Frau und einem Mann. Aus dem zunächst verbal geführten Disput entwickelte sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung, bei dem die 58-Jährige verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo ihre Verletzungen behandelt wurden.

Die Polizei konnte ihren 43-jährigen Kontrahenten antreffen und kontrollieren. Die Beamten bemerkten, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Für die Dauer der Durchsuchung seiner Wohnung und der entsprechenden Entnahme der Blutprobe bei dem Angreifer, musste dieser auf richterliche Anordnung im polizeilichen Gewahrsam bleiben.

Warum es zu dem Streit kam, ist Inhalt der polizeilichen Ermittlungen, die derzeit noch andauern. Auf den 43-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu.

„Lichttunnel“ der Kinderunfallkommission vorgestellt

Kaiserslautern (ots) – Die Kinderunfallkommission Kaiserslautern (KUK) hat ihren neuen „Lichttunnel“ vorgestellt. Das Gerät soll bei der Straßenverkehrserziehung von Kindern eingesetzt werden und auf spielerische Art deutlich machen, wie wichtig es ist, sich selbst durch entsprechende Beleuchtung oder helle Kleidung „sichtbar“ zu machen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, kamen im Jahr 2022 rund 25.800 Kinder unter 15 Jahren bei Unfällen im Straßenverkehr zu Schaden. Ein Großteil von Unfällen mit Fußgängern, die bei Nacht, Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen stattgefunden haben, wäre durch das Tragen reflektierender Kleidung vermeidbar gewesen.

Kinder gehen zumeist davon aus, dass sie von ihrem Umfeld gut wahrgenommen werden. Doch leider unterstützt oft auch die Bekleidung der Kinder nicht den Kontrast zum Hintergrund, sodass sie aus Autofahrerperspektive kaum wahrzunehmen sind.

Für Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr ist auffällige, helle Kleidung gewissermaßen die Lebensversicherung schlechthin. Besonders vorteilhaft ist retro-reflektierende Kleidung. Durch diese erfolgt nochmals eine deutliche Steigerung der Erkennbarkeit. – Vielen ist gar nicht bewusst, wie große die Unterschiede sind.

Die Kinderunfallkommission Kaiserslautern möchte diese Problematik sowohl Kindern, aber auch Erwachsenen so anschaulich wie möglich verdeutlichen. Die Kommission, der auch die Polizei, die Stadt Kaiserslautern, der ADAV, ADFC, der TÜV, das Rote Kreuz und noch viele andere Organisatoren angehören, hat daher einen sogenannten Lichttunnel angeschafft.

Das von Axel Wieczorek von der Firma Says Marketing im Eigenbau entwickelte Gerät macht spielerisch nachhaltig deutlich, wie stark unterschiedliche Kleidung das rechtzeitige Erkennen von Verkehrsteilnehmern beeinflusst.

Wer den Lichttunnel nutzen will, muss wortwörtlich in die Röhre schauen. In der dunklen Röhre des Lichttunnels können verschiedene Szenarien im Straßenverkehr nachgestellt werden. Unterschiedlich gekleidete Figuren, unterschiedliche Lichtverhältnisse und unterschiedliche Abstände zum Betrachter, der zumeist erstaunt feststellt, dass man im Dunkeln Personen weit schlechter sieht, als man gemeinhin denkt. Eine Erfahrung, die sich einprägt.

Eine der ersten, die den Lichttunnel direkt bei seiner Präsentation in der Jugendverkehrsschule am Kniebrech ausprobieren durfte, war Oberbürgermeisterin Beate Kimmel. Sie zeigte sich vom durchdachten, kinderfreundlichen Design ebenso angetan wie vom Grundkonzept.

„Wir müssen gerade Kinder, die ihre ersten Schritte im Straßenverkehr unternehmen, besonders schützen, weswegen ich sehr froh bin, dass die Kinderunfallkommission so viel Wert auf eine interessante und kindgerechte Verkehrserziehung legt. Der Lichttunnel wird hierfür eine tolle Ergänzung sein, die auch für uns Erwachsene erstaunliche Erkenntnisse bringt.“

Der Lichttunnel soll künftig in Schulen, ebenso in der Jugendverkehrsschule am Kniebrech, die personell von der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 betreut wird, sowie bei Veranstaltungen der Kinderunfallkommission eingesetzt werden. Deutschlandweit ist es der 24. Lichttunnel, der bei Polizeidienststellen oder Verkehrswachten in den Einsatz kommt.|eh_pdkl

Wer hatte Grün? Wer durfte fahren?

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall im Stadtteil Erlenbach sorgt für Fragen bei der Polizei. Der Grund: Beide Verkehrsteilnehmer geben an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 06:30 Uhr in der Straße „Im Wiesental“. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 62-Jährige an der Kreuzung zur L387 nach links Richtung Otterberg abbiegen.

Im gleichen Moment fuhr ein Taxifahrer von Otterbach kommend geradeaus über die Kreuzung in Richtung Kaiserslautern. Es kam, wie es kommen musste, und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Unabhängige Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel: 0631/369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Fahrzeug-Mängel durch eigene Veränderungen

Kaiserslautern (ots) – Wegen zahlreicher Mängel am Fahrzeug hat die Polizei am Mittwoch einen BMW aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren kurz nach 16 Uhr „Im Haderwald“ auf den Pkw aufmerksam geworden und hatten ihn, samt Fahrer einer Kontrolle unterzogen.

Dabei wurden erhebliche Mängel unter anderem an Fahrwerk, Reifen, Rädern und Beleuchtung festgestellt. So waren beispielsweise Schleifspuren an den Hinterreifen feststellbar, die darauf hindeuteten, dass bei Unebenheiten auf der Straße die Räder gegen die Karosserie stoßen, was das Fahr- und Lenkverhalten gefährlich beeinflussen kann.

Das Fahrwerk war offensichtlich ausgetauscht worden die Abnahme durch einen Sachverständigen sowie die Eintragung im Fahrzeugschein wurden allerdings versäumt. Darüber hinaus waren in der Beleuchtungseinrichtung nicht zulässige LED-Leuchten verbaut, die zudem im Motorraum nicht abgedeckt waren. Die Nebelscheinwerfer waren ausgebaut worden und fehlten völlig.

Alles in allem war der Pkw in diesem Zustand nicht straßenverkehrstauglich, so dass die Betriebserlaubnis erlosch. Der 19-jährige Fahrer wurde entsprechend belehrt und erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Ähnlich verhielt es sich mit einem Kia Ceed, der an der gleichen Örtlichkeit überprüft wurde. Auch an diesem Fahrzeug waren Teile verbaut, die nicht abgenommen und eingetragen wurden. Auch hier erlosch die Betriebserlaubnis, weil die Verkehrssicherheit des Pkw wesentlich beeinträchtigt war. Auf den 24-jährigen Halter kommt ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. |cri

Fotoequipment lockt Diebe an

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte machten in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Villenstraße Beute. Laut einer 52-Jährigen machten sich Langfinger zwischen 20-15 Uhr an ihrem Mercedes C-Klasse zu schaffen. Der Wagen stand über diesen Zeitraum am Straßenrand. Eine Fotoausrüstung, bestehend aus einer Kamera und drei Blitzgeräten, machten sich die Diebe zu eigen. Der Gesamtwert des Stehlguts dürfte im mittleren vierstelligen Betrag liegen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

Polizei schnappt Drogendealer

Kaiserslautern (ots) – Eine Personenkontrolle am Willy-Brandt-Platz führte am Mittwoch zu einem Drogenfund. Die Beamten kontrollierten gegen 15 Uhr drei junge Männer im Bereich des Rathausvorplatzes. Bei einem 22-Jährigen fanden die Polizisten eine Plastiktüte mit einer hohen zweistelligen Anzahl an Konsumeinheiten von Marihuana. Die eingesetzten Kräfte stellten die Betäubungsmittel sicher. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. |kfa

Auffahrunfall an „roter“ Ampel

Kaiserslautern (ots) – In der Pariser Straße hat es am Mittwochnachmittag gekracht. Gegen 17.50 Uhr kam es an einer Ampelkreuzung zu einem Auffahrunfall, an dem ein Nissan Juke und ein VW Polo beteiligt waren. Nach den derzeitigen Erkenntnissen musste die 48-jährige VW-Fahrerin auf ihrem Weg in Richtung Opelkreisel an der Ampel bei „Rot“ halten.

Der 70-jährige Fahrer des nachfolgenden Nissan erkannte die Situation offenbar zu spät und prallte dem stehenden Polo aufs Heck. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, blieben aber fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Bei der Aufnahme des Unfalls klagte die 48-Jährige über Schmerzen im Nackenbereich. Die Verständigung eines Rettungsdienstes lehnte die Frau aber ab. Sie gab an, sich selbständig ins Krankenhaus zu begeben, um sich untersuchen zu lassen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Stromkasten und Straßenschild umgefahren

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht einen Autofahrer, der im Bereich Stelzenberg einen Stromkasten sowie ein Straßenschild umgefahren hat. Die Unfallstelle liegt außerhalb des Ortes, neben der K53, kurz vor der Einmündung zur L503 in Richtung Kaiserslautern.

Zeugen, die zwischen Dienstag 08.30 Uhr und Mittwoch 12.15 Uhr, auf dieser Strecke eine Beobachtung gemacht haben, oder denen ein verdächtiges (möglicherweise beschädigtes) Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri