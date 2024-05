Schwerer Raub in den F-Quadraten – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Als sich am Mittwoch um kurz vor 05 Uhr ein 43-Jähriger auf dem Heimweg befand, wurde er auf Höhe des Quadrats F 4 unvermittelt von zwei bislang unbekannten Tätern mit einem Pfefferspray angegriffen. Als die beiden Täter sodann auf den 43-Jährigen einschlugen, ging dieser zu Boden. Dem 43-Jährigen gelang es hierbei sich aufzurichten und kurzzeitig zu flüchten.

Nachdem er jedoch von den beiden Tätern eingeholt wurde, wirkten die Unbekannten erneut mit Schlägen und Tritten auf den 43-Jährigen ein. Dem erneut am Boden liegenden Mann entnahmen sie zwei Mobiltelefone, eine Tasche mit Bargeld im niedrigen 3-stelligen Bereich sowie einen Goldring. Hiernach ergriffen die Täter die Flucht in unbekannte Richtung. Der 43-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der Wert des Raubguts wird auf knapp über 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise bzw. Angaben zu den unbekannten Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter: 0621/174-4444 zu melden.

Schwer verletzter Radfahrer nach Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert

Mannheim (ots) – Schwer verletzt wurde am Mittwochabend gegen 19:25 Uhr ein 42-jähriger Radfahrer, als dieser womöglich das Rotlicht missachtete und in der Folge mit einem BMW kollidierte. Der 42-Jährige fuhr aus der Otto-Selz-Straße kommend in Richtung Bismarckstraße/L 4 entlang.

Beim Überqueren der dortigen Ampel übersah er das für ihn geltende Rotlicht und stieß mit dem BMW des 47-Jährigen zusammen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt und konnte anschließend die Weiterfahrt fortsetzen. Das beschädigte Fahrrad wurde auf das Polizeirevier gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Brand in Mehrparteienhaus

Mannheim (ots) – Nachtrag – Nachdem es in einem Mehrfamilienhaus während eines Brandes

heute Morgen gegen 10:30 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war, wurde im Rahmen von Löscharbeiten durch die Feuerwehr in einer Wohnung eine ungeladene Schusswaffe ohne Magazin aufgefunden und anschließend der Polizei übergeben.

Nach einer eingehenden Begutachtung durch Experten der Kriminalpolizei handelte es sich um eine schussunfähige Dekowaffe mit blockiertem Lauf.

Loses Fahrzeugteil entlarvt Fahrer ohne Führerschein

BAB6, Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 11 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnfahndung Walldorf einen 56-jährigen Toyota-Fahrer auf der A6, da am Unterboden des Fahrzeuges ein loses Teil herabhing. Die Polizisten gaben dem Mann Anhaltezeichen, um ihn auf dem Parkplatz Linsenbühl zu kontrollieren. Diese ignorierte der 56-Jährige zunächst.

Wenig später gelang es den Beamten schließlich, den Mann am Autobahnkreuz Mannheim anzuhalten. Bei der Kontrolle zeigte sich der Fahrzeugführer sichtlich nervös und händigte den Einsatzkräften stark schwitzend eine internationale Fahrerlaubnis aus. Bei der Überprüfung des Führerscheins stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest.

Darüber hinaus war der Toyota des Verdächtigen in den polizeilichen Systemen ausgeschrieben, da hierfür keine Haftpflichtversicherung bestand. Das lose Fahrzeugteil war somit kein Problem mehr, denn die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt

und der PKW abgeschleppt. Gegen den Mann 56-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Versuchter Einbruch in der Hauptstraße Feudenheim

Mannheim (ots) – Zwischen Mittwoch 01 Uhr und Mittwoch 13 Uhr, versuchte eine bisher unbekannte Täterschaft eine Holztür im Hinterhof eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße aufzuhebeln. Den Tätern gelang es jedoch nicht in das Haus einzudringen, sodass es lediglich beim Sachschaden an der Hintertür blieb.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Tat oder den/die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim Käfertal in Verbindung, Telefon: 0621/71849-0 zu setzen, welches die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen hat.