64-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen trug ein 64-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Karlsruhe-Mühlburg am Mittwochnachmittag davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen arbeitete der 64-Jährige gegen 16:10 Uhr in circa 4 m Höhe in einer Art Arbeitskorb, der an einem Gabelstapler befestigt war.

Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte der Arbeitskorb offenbar von der Gabel des Staplers, sodass der Arbeiter abstürzte. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf dem Adenauerring am Montagvormittag wurde ein 75-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Am Mittwochnachmittag verstarb der Mann in einem Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrradfahrer gegen 11:15 Uhr auf dem Radweg entlang des Adenauerrings in ordnungsgemäßer Fahrtrichtung vom Wildparkstadion kommend in Richtung Nordstadt.

Ihm entgegen fuhr eine 58-jährige Radfahrerin, die den Radweg offenbar in nicht zulässiger Richtung nutzte. Aus bislang nicht näher bekannter Ursache touchierten sich die beiden Räder beim Vorbeifahren. In Folge dessen stürzte der 75-Jährige und verlor daraufhin das Bewusstsein. Er musste noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert werden. Schwer verletzt wurde er schließlich in ein Klinikum gebracht. Dort erlag der Mann am Mittwochnachmittag seinen Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung am Kronenplatz

Karlsruhe (ots) – Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Samstag in der Karlsruher Innenstadt sucht die Polizei nach einem Geschädigten und möglichen Zeugen. Passanten meldeten der Polizei gegen 04:15 Uhr eine Auseinandersetzung am Kronenplatz, bei der mehrere Unbekannte wohl einen am Boden liegenden Mann getreten und auf ihn eingeschlagen haben sollen. Die 4-5 unbekannten Männer seien alle dunkel bekleidet gewesen.

Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen am Kronenplatz konnten zunächst keine Personen mehr festgestellt werden. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde eine verdächtige Personengruppe in Tatortnähe kontrolliert, auf welche die Täterbeschreibung der möglichen Schläger zutraf. Der geschädigte und möglicherweise bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzte Mann, habe einem Zeugen zufolge einen hellen Kapuzenpulli getragen.

Weitere Erkenntnisse zu dieser Person sind derzeit nicht bekannt, da er sich offensichtlich ebenfalls vom Tatort entfernt hatte und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen und sucht nun nach dem Geschädigten und möglichen weiteren Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marktplatz unter: 0721 666-3311 entgegen.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der L555

Karlsruhe (ots) – Nach ersten Feststellungen der Verkehrspolizei fuhr ein 33-jähriger Pkw-Führer am Montag, gegen 01.30 Uhr, mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L 555 von Kronau kommen in FR BAB 5. An einem dortigen Kreisverkehr konnte er dem Straßenverlauf nicht mehr folgen, überfuhr diesen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schanzte über die folgende Grünfläche mit Bäumen, überschlug sich mehrfach und kam letztlich auf der Betriebsausfahrt der AS Kronau zum Stehen.

Der Fahrzeuglenker wurde im Pkw eingeklemmt, zog sich tödliche Verletzungen zu, an welchen er noch an der Unfallstelle verstarb.

Kreis Karlsruhe

Auto rollt ins Gleis – Kollision mit Personenzug

Bretten (ots) – Mittwochnachmittag (22. Mai) ist in Bretten ein Fahrzeug führerlos in den Gleisbereich gerollt. Ein Personenzug erfasste das Auto. Es wurden keine Personen verletzt. Gegen 15:30 Uhr erhielt die Bundespolizei in Karlsruhe die Information über eine Kollision zwischen einem Personenzug und einem Fahrzeug auf der Bahnstrecke Bretten-Maulbronn.

Ersten Erkenntnissen zu Folge rollte der PKW von einem Parkplatz in der Pforzheimerstraße in Bretten rückwärts und führerlos in den nebenan verlaufenden Gleisbereich. Hierbei durchbrach das Fahrzeug zudem einen Absperrzaun, welcher die Gleise von der Straße trennte. Der PKW kam sodann mit dem Heck im Gleisbereich zum Stehen. Der herannahende MEX 17c konnte nicht mehr bremsen, erfasste das Fahrzeug und schliff dieses noch circa 10 Meter mit.

Am Auto entstand ein Totalschaden. Zudem wurden weitere Absperrzäune entlang der

Bahnstrecke zerstört. Derzeit wird von einem Gesamtschaden in Höhe von circa 150 000 Euro ausgegangen, welcher sich aus den Sachschäden am Zug und am Zaun, der Ausfallzeit des betroffenen Zuges sowie der aktuell geschätzten bahnbetrieblichen Auswirkungen zusammensetzt. Alle im Zug befindlichen Personen blieben unverletzt.

Der Unfallzug konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Gegen 17:20 Uhr erreichte ein Ersatzzug die Örtlichkeit, welcher die 28 Reisenden zurück zum Bahnhof Bretten verbrachte. Die Bahnstrecke zwischen Bretten und Maulbronn-West war von 15:20-19:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen die 70-jährige, deutsche Fahrzeughalterin aufgenommen. Gegenstand dieser ist insbesondere, wie das Fahrzeug letztlich in den Gleisbereich gerollt ist.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe