Karlsruhe – Fünf Verletzte nach Unfall auf A5

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 5 zwischen den

Anschlussstellen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd sind am Montagnachmittag fünf

Personen verletzt worden, eine davon schwer. Zur medizinischen Versorgung der

Verletzten war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz, was eine circa

halbstündige Vollsperrung der Autobahn zur Folge hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei war ein 34-jähriger

Mercedes-Fahrer gegen 17 Uhr auf der BAB 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Auf

Höhe Bruchhausen übersah dieser offenbar einen vor ihm verkehrsbedingt

abbremsenden Pkw der Marke Ford und fuhr diesem in der Folge auf das

Fahrzeugheck auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford wiederum auf eine

davor fahrende Mercedes-Benz C-Klasse aufgeschoben. In dem unfallverursachenden

Mercedes wurden der 34-jährige Fahrer und eine 34-jährige Insassin leicht

verletzt, darüber hinaus verletzte sich eine 57-Jährige schwer. Der 25 Jahre

alte Ford-Fahrer sowie die 27-jährige Fahrerin der C-Klasse verletzten sich

leicht.

Aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen konnte die Fahrbahn

der BAB 5 in Richtung Norden erst gegen 20 Uhr vollständig freigegeben werden.

Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 13 Kilometern Länge.

Weingarten – Wohnhaus mit Scheune aus unklarer Ursache in Brand geraten

Karlsruhe (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Dienstagabend

ein Wohnhaus mit Scheune in der Siedlung Sohl in Brand. Bei den Löscharbeiten

verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Weitere Personen kamen glücklicherweise

nicht zu Schaden.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde ein Zeuge gegen 18:45 Uhr auf den Brand

aufmerksam und wählte den Notruf. Als die ersten Einsatzkräfte den Brandort

erreichten, stand die Scheune des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Bewohnerin

und ein Angehöriger hatten das Wohnhaus bereits unverletzt verlassen. Trotz

intensiver Löscharbeiten konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus

nicht verhindert werden. In der Scheune befanden sich mehrere leicht brennbare

Acetylen-Gasflaschen. Aufgrund dieser Erkenntnis, evakuierten die Feuerwehr und

die Polizei alle Anwohner der Siedlung Sohl vorübergehend. Ein Teil der Personen

wurde zeitweise im Backhaus Sallenbusch untergebracht, bis der Brand gegen 21:30

Uhr durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht wurde. Im Anschluss konnten die

umliegenden Anwohner der Siedlung zurück in ihre Häuser. Das Brandobjekt ist

derzeit nicht mehr bewohnbar. Die gesamten Löscharbeiten dauerten noch bis rund

02:45 Uhr in der Nacht. Zur Einsatzkoordination war ein Polizeihubschrauber im

Einsatz.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.000.000 Euro.

Zur Erforschung der Brandursache wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die

Ermittlungen dauern an.

Mann legt am Bahnhof Steine aufs Gleis – Bundespolizei warnt

Malsch (ots) – In der Nacht auf Mittwoch (22. Mai) hat ein Mann am Bahnhof

Malsch mehrfach Steine auf die Gleiskörper gelegt. Ein Güterzug musste

notbremsen.

Gegen 2 Uhr erhielt die Bundespolizei in Mannheim die Information, dass am

Bahnhof Malsch eine unbekannte Person Steine auf die Schienenstränge gelegt

habe.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Triebfahrzeugführer einer

Regionalbahn den Tatverdächtigen bei seiner Tathandlung beobachtet hatte. Ein

Güterzug musste eine Notbremsung einleiten. Es wurden keine Personen verletzt.

Anhand der Personenbeschreibung stellten die Beamten den 40-jährigen deutschen

Staatsangehörigen in Tatortnähe fest.

Am Tatort fanden die Bundespolizisten zudem Steine und Flaschen auf, welche

ebenfalls auf die Gleise gelegt wurden. Diese wurden sichergestellt.

Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gegenstände in den Gleisbereich zu

legen. Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Aufgrund

ihrer technischen Beschaffenheit ist ein sofortiger Stillstand, selbst bei

Erkennen einer Gefahr, unmöglich. Gegenstände im Gleis können nicht nur von

einem Zug überfahren werden und diesen zum Entgleisen bringen, sie können auch

wegfliegen und umstehende Personen schwer oder gar tödlich verletzen.

Bahnanlagen sind kein Spielplatz.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de.