Mannheim: Zwei Hyundai entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In Mannheim-Sandhofen wurde in der Groß-Gerauer Straße ein

Hyundai Mittwochfrüh um 00:48 Uhr von einer unbekannten Täterschaft entwendet.

Das Fahrzeug war vor dem Anwesen geparkt. Aus dem Anwesen heraus konnte noch

einer der berechtigten Fahrzeugführer sehen, wie der Hyundai in Richtung

Bibliser Straße weggefahren wurde.

In Mannheim-Schönau gelang es ebenfalls noch derzeit unbekannten Tätern, am

Mittwoch im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:35 Uhr einen weiteren Hyundai in der

Stettiner Straße, der vor einer Garage geparkt war, zu entwenden.

Ob sich die Täter in beiden Fällen die Keyless-Go-Technik für den Diebstahl

zunutze machten und ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Der Gesamtdiebstahlsschaden liegt bei circa 70.000 Euro.

Mannheim / Schwetzingen/ Plankstadt / Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Polizeibeamte und Schockanrufe teilweise erfolgreich

Mannheim / Schwetzingen/ Plankstadt / Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In

Schwetzingen gelang es einem unbekannten Täter, der sich am Telefon als falscher

Polizeibeamte ausgab, einen über 80-Jährigen davon zu überzeugen, einem weiteren

unbekannten falschen Polizeibeamten an einer unbekannten Örtlichkeit im Bereich

Mannheim einen niedrigen fünfstelligen Betrag zu übergeben. Über die unbekannte

Täterschaft ist bislang nichts bekannt.

Drüber hinaus versuchten Unbekannte diese Masche noch bei mindestens sieben

weiteren Personen im Bereich Schwetzingen, Plankstadt und Oftersheim.

Glücklicherweise ließ sich keiner der Angerufenen verunsichern und sie bemerkten

den Betrug noch rechtzeitig.

In Mannheim erhielt eine über 80-Jährige einen sogenannten Schockanruf von einer

falschen Polizeibeamtin. Die gab vor, dass sich die vermeintliche Tochter der

Seniorin in einer Notlage befinden und nur mittels einer Kaution wieder auf

freien Fuß kommen würde. Geschockt durch die erfundene dramatische Geschichte

der unbekannten Anruferin, ließ sich die Seniorin überzeugen, einem weiteren

unbekannten Täter, der an ihre Wohnanschrift in die Spinozastraße kam, Geld und

Wertgegenstände in einem unteren fünfstelligen Bereich zu übergeben. Hiermit

flüchtete dieser in Richtung Otto-Beck-Straße. Als die unbekannte Täterschaft

abermals versuchte, sich an der Seniorin zu bereichern, erkannte sie den Betrug

und alarmierte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief

jedoch negativ.

Über den Täter ist lediglich bekannt, dass er männlich war und eine weiße

Schirmmütze, eine gelbe Jacke und blaue Jenas trug.

Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen besteht, ist Gegenstand der

aktuellen Ermittlungen, die die Kriminalpolizeidirektion Heideberg übernommen

hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Feuerlöscher im Parkhaus versprüht – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In einem Parkhaus im Konrad-Zuse-Ring im Stadtteil Neuostheim

leerten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und

Dienstag, 08 Uhr, zwei der im Parkhaus befindlichen Feuerlöscher und

beschmutzten hiermit das Treppenhaus der Ebene 5, den Fahrstuhl sowie einen

geparkten BMW. Weiterhin beschmierten die Unbekannten zahlreiche Stahltüren. Die

genaue Sachschadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Neuostheim/Flughafen, unter der Tel.:

0621/4236638, entgegen.

Mannheim: Polizei findet Joint bei Unfallaufnahme

Mannheim (ots) – Am Dienstag fuhr ein 30-Jähriger mit einem Opel auf der

Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Heidelberg. Um kurz nach 17 Uhr prallte er

mit seinem Auto an der Einmündung der Fahrlachstraße auf das Heck eines vor ihm

an einer Ampel abbremsenden Hyundai. Dabei verletzte sich die 40-jährige

Hyundai-Fahrerin leicht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von knapp 2.000

Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel der Streife des Polizeireviers

Mannheim-Oststadt ein Joint auf, welcher unter dem Auto des 30-Jährigen lag. Der

Fahrer bestritt, dass der Joint ihm gehöre. Einen freiwilligen Drogentest lehnte

er ab. Da Anhaltspunkte bestanden, dass der Mann akut unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand, musste er eine Blutprobe sowie seinen Führerschein

abgeben. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen des Verdachts

der Gefährdung des Straßenverkehrs durch den 30-jährigen Unfallverursacher.

Mannheim: Baumaschinen aus Transporter entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete am Dienstag

zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr Baumaschinen aus einem in der Bohnenbergerstraße

abgestellten Transporter. Wie sich die Täterschaft Zutritt zu dem Transporter

verschaffte, ist noch nicht geklärt. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft

sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim: Einbruch in Werkzeug-Store – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 00:25 Uhr verschafften sich

derzeit noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Werkzeug-Store in der

Casterfeldstraße und entwendeten mehrere Maschinen. Die Täter entfernten eine

Fensterscheibe des Gebäudes und gelangten so in das Innere. Hieraus erbeuteten

sie schließlich die hochwertigen Werkzeuge. Die Höhe des entstandenen Schadens

ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen,

welche Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim: Verwechslung von Brems-und Gaspedal führt zu mehreren zehntausend Euro Schaden

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen befuhr eine 52-jährige VW-Fahrerin die

Augartenstraße in der Schwetzinger Vorstadt. Um 08.30 Uhr verwechselte die

Fahrerin vermutlich das Gas- und das Bremspedal und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab. Hierbei touchierte sie einen geparkten Mercedes und fuhr im

Anschluss auf einen geparkten BWM , welcher aufgrund der Wucht auf den vor ihm

geparkten Opel geschoben wurde.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde in eine nahegelegene Werkstatt

geschoben.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von über 40.000 EUR.

Mannheim: Nach Einbruch in Wohnung Zeugen gesucht – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Im Stadtteil Neuhermsheim verschaffte sich ein bislang

unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 01:30 Uhr,

gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Johannes-Hoffart-Straße. Durch das

Eintreten der Wohnungstür gelangte der Täter in das Innere der Wohnung, worin er

gleich mehrere Räumlichkeiten durchwühlte. Ob Wertgegenstände entwendet wurden,

kann nach dem bisherigen Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden. Das

Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung

der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den

Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Mannheim: Drei Tatverdächtige wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Ermittlungsgruppe Rauschgift der

Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim führen derzeit ein

Ermittlungsverfahren gegen drei Männer im Alter von 41, 43 und 46 Jahren aus

Mannheim, Bruchsal und Pforzheim, u. a. wegen unerlaubten Handeltreibens mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Unter anderem wurden hierzu Durchsuchungsbeschlüsse an den Wohnorten der

Tatverdächtigen, in Mannheim, Bruchsal und Pforzheim, sowie in einer Gartenlaube

in Bruchsal vollzogen.

Der 43-jährige Tatverdächtige soll im September 2023 dem 46-jährigen

Tatverdächtigen, der in Pforzheim wohnhaft ist, 2 kg Amphetamin übergeben haben,

um dieses gemeinsam mit ihm gewinnbringend zu veräußern. Der 46-jährige

Tatverdächtige soll diese 2 kg Amphetamin zur Aufbewahrung an einen weiteren

Tatverdächtigen im Stadtgebiet Pforzheim übergeben haben. Der 43-jährige

Tatverdächtige soll diesem weiteren Tatverdächtigen insgesamt weitere 4 kg

Amphetamin zur Verwahrung übergeben haben.

Im Januar 2024 sollen der 41-jährige Tatverdächtige und der 43-jährigen

Tatverdächtige in einer Gartenlaube in Bruchsal 6 kg Amphetamin hergestellt

haben, welches zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen sein soll.

Bei der durch die Ermittlungsgruppe Rauschgift initiierten Durchsuchungsmaßnahme

am 16.05.24 wurden in der Gartenlaube in Bruchsal 1 kg Amphetamin sowie

Verpackungsmaterial aufgefunden.

Bei der Durchsuchungsmaßnahme an der Wohnanschrift des 46-jährigen

Tatverdächtigen in Pforzheim beschlagnahmten die Ermittler 489 Gramm Amphetamin

in verkaufsfertigen Portionen sowie Dealgeld in Höhe von über 1500 EUR. Der

41-jährige Tatverdächtige in Bruchsal und der 46-jährige Tatverdächtige in

Pforzheim wurden während der Maßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen.

Es wurden insgesamt 1,9 Kilogramm Amphetamin, 35 Gramm MDMA, drei falsche

Ausweisdokumente, 2.000 EUR Dealgeld, drei Schlagringe und ein verbotenes Messer

aufgefunden und beschlagnahmt.

Am 17.05.24 wurden der 41-jährige und der 46-jährige Tatverdächtige der Haft-

und Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, welche die von

der Staatsanwaltschaft Mannheim beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug

setzte. Die Tatverdächtigen wurden hiernach in Justizvollzugsanstalten

eingeliefert.

Der dritte, 43-jährige Tatverdächtige wurde nicht an seiner Wohnanschrift

angetroffen. Er wurde im Rahmen der weiteren Ermittlungen am 21.05.24

festgenommen und am 21.05.24 ebenfalls der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht

Mannheim vorgeführt. Nachdem der durch die Staatsanwaltschaft Mannheim

beantragte Haftbefehl erlassen worden war, wurde auch er in eine JVA

eingeliefert.

Mannheim: Aggressiver Fahrgast sprüht Pfefferspray in Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend, um 22:40 Uhr, geriet ein bislang unbekannter

Mann in einer Straßenbahnlinie 1 mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit. Die

Straßenbahn befuhr zu diesem Zeitpunkt die Relaisstraße in Richtung Rheinau

Bahnhof. Im Verlauf des Streits sprühte der Mann Pfefferspray in der Bahn,

wodurch zumindest eine Frau beeinträchtigt wurde. Die Jugendlichen und der Mann

verließen vermutlich an der Haltestelle Waldseestraße die Straßenbahn. In der

Zwischenstraße verletzte der Mann dann einen 23-jährigen Mann, als er auch auf

diesen Pfefferspray sprühte. Danach entfernte sich der unbekannte Mann. Im

Rahmen der Fahndung wurden die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten

von einem weiteren Verletzten informiert. Hiernach soll der unbekannte Mann

einen weiteren Mann mit rohen Eiern beworfen und anschließend abermals geflohen

sein.

Der unbekannte Mann wird von Zeugen folgendermaßen beschrieben:

Ca. 170-175 cm groß

20-25 Jahre alt

Schwarze, nackenlagen lockige Haare,

Vollbart / kurze gekräuselte Barthaare

Längliches Gesicht

Schwarze Stoffjacke mit Kapuze

Schwarze Basecap

Graue oder braune Hose

Sprach deutsch und marokkanisch-arabisch

Der Polizeiposten Rheinau hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche

nach weiteren Zeugen oder gar Geschädigten, wie u.a. die geschädigte Frau in der

Straßenbahn.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rheinau, unter der Tel.-Nr.: 0621

/ 87682 – 0, zu melden.