Schönau / Rhein-Neckar-Kreis: Küche in Brand geraten

Schönau (ots) – Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr geriet in der Rahmengartenstraße

die Küche einer 89-jährigen Bewohnerin in Brand. Nachdem ein Topf mit Speiseöl

auf dem Herd Feuer fing, versuchte die Frau das Feuer noch zu löschen, was ihr

aber nicht gelang. Die Flammen griffen auf das Kücheninventar über und

verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die freiwillige

Feuerwehr Schönau war mit 20 Mann im Einsatz und konnte den Brand zügig unter

Kontrolle bringen. Die 89-Jährige wurde durch die Rauchgase leicht verletzt und

musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Bus rammt geparktes Auto und löst Kettenreaktion aus

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bislang unbekannte Ursache geriet am

Dienstag gegen 11:30 Uhr ein Linienbus, der auf der Ahornstraße in Richtung

Stahlbadstraße unterwegs war, auf die linke Fahrbahnseite. Dort kollidierte das

Fahrzeug so heftig mit einem geparkten Mercedes, dass dieser gegen einen

entgegenkommenden VW geschleudert wurde. Die 66-Jährige Fahrerin des VW hatte

keine Chance mehr auszuweichen. Durch die Kollision mit dem Mercedes wurde der

VW in eine Einfahrt gedrückt, wo das Auto gegen einen geparkten Seat prallte.

Bei dem Unfall verletzte sich ein weiblicher Busfahrgast sowie die Fahrerin des

VW leicht. Letztere kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier

Weinheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen gegen den 33-jährigen

Busfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Mehr als 1.000 Liter Diesel entwendet

Ketsch (ots) – Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag entwendeten derzeit noch

unbekannte Täter mehr als 1.000 Liter Diesel von einer Baustelle in der

Hockenheimer Straße. Die Unbekannten zapften aus zwei großen Baumaschinen sowie

einem LKW den Treibstoff ab und flüchteten anschließend. Das Polizeirevier

Schwetzingen sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeugdiebstahl aus Baucontainer

Schwetzingen (ots) – In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Dienstag, 07 Uhr,

verschafften sich bislang unbekannte Täter/Täterinnen Zutritt zu einem

Baustellencontainer, welcher auf der A 6 im Bereich der Anschlussstelle

Schwetzingen – Schwetzingen/Hockenheim abgestellt war. Der oder die Täter

flexten hierzu den Container auf und erbeuteten verschiedene Werkzeuge. Der

Schaden konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg, die Außenstelle Walldorf, hat die Ermittlungen

aufgenommen.