E-Scooterfahrer ohne Versicherungsschutz jedoch unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am 22.05.2024, gegen 13:00 Uhr konnte im Bereich des Netto-Marktes in der Bingerbrücker Straße ein 31-jähriger E-Scooterfahrer durch Beamte der Polizei Bingen einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der erforderliche Versicherungsschutz des E-Scooters bereits zwei Jahre abgelaufen war. Darüber hinaus ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, welchen dieser schließlich auch einräumte. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt und dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich nun in einem Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren für sein Fehlverhalten verantworten.

Mainz – Innenstadt, 44-Jähriger greift zwei Frauen in Mainzer Innenstadt an

Mainz-Innenstadt (ots) – Nachdem ein 44-Jähriger am Dienstagabend zwei Frauen in

der Mainzer Innenstadt angegriffen hat, wurde er in die Psychiatrie eingewiesen.

Am Dienstagabend betritt der 44-jährige Mann gegen 23:50 Uhr ein bereits

geschlossenes Lokal in der Mainzer Innenstadt. Hier tritt er von hinten an eine,

an der Bar sitzende Mitarbeiterin heran, umfasst gegen ihren Willen diese mit

seinem Arm und umschließt mit seiner Hand ihren Mund. Als ein weiterer

Mitarbeiter des Lokals dazukommt, lässt er von der Frau ab, bildet mit der Hand

eine Pistole und imitiert Schussbewegungen in Richtung des Angestellten. Nachdem

dieser mit seinem Tablett nach dem 44-Jährigen wirft, verlässt der Mann das

Lokal fluchtartig.

Im Bereich der Schillerstraße trifft der 44-Jährige sodann auf eine 24-jährige

Mainzerin, die gerade im Begriff ist in ein Mehrfamilienhaus zu gehen. Erst im

Eingangsbereich bemerkt sie den 44-Jährigen hinter sich, der sie unvermittelt

packt und an die Wand im Eingangsbereich des Hauses drückt. Da die 24-Jährige um

Hilfe schreit und sich wehrt, lässt der Mann von ihr ab und flüchtet zu Fuß in

Richtung Ludwigstraße.

Anhand der Beschreibung des Mannes durch die beiden geschädigten Frauen sowie

Hinweise durch Passanten, kann der 44-jährige nunmehr Beschuldigte im Rahmen von

Fahndungsmaßnahmen durch eine Polizeistreife im Bereich des Leichhofs

angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle macht der

44-jährige wohnsitzlose Mann wirre Angaben und zeigt ein Verhalten, das auf eine

psychische Erkrankung hindeuten könnte. Er wurde nach Rücksprache mit dem

Rechts- und Ordnungsamtes in die Psychiatrie gebracht. Die beiden Frauen

erleiden nach den Übergriffen leichte Verletzungen in Form von Kratzern im

Gesicht.

Zunächst verbaler Streit endet im Polizeigewahrsam

Mainz (ots) – Für zwei 34 und 39 Jahre alte Männer endete am Montagabend ein

zunächst verbaler Streit an einer Bushaltestelle am Bahnhofvorplatz in Mainz im

Polizeigewahrsam.

Laut Zeugen saß der 39-jährige Geschädigte zunächst an einer Haltestelle, als

der 34-jährige Beschuldigte auf ihn zuging und ihm etwas zurief. Daraufhin

entwickelte sich ein zunächst verbaler Streit, der in einer körperlichen

Auseinandersetzung endete. Dabei schlug der Beschuldigte seinem Gegenüber

mehrfach mit der Faust ins Gesicht und fügte diesem unter anderem eine

Platzwunde über dem Auge zu.

Hinzugerufene Einsatzkräfte der Bundespolizei griffen ein und legten dem

34-Jährigen Handschellen an. Dabei leistete der Mann Widerstand, ein Beamter

wurde leicht verletzt. Letztlich endete der Abend für beide Männer im

Polizeigewahrsam – auch für den Geschädigten. Da er nach einem bereits zuvor

erteilten Platzverweis erneut auffiel.

Mainz – Bankmitarbeiter bewahrt Mainzerin vor Betrug

Mainz (ots) – Dienstag, 21.02.2024

Durch einen umsichtigen Mitarbeiter einer Bank wurde am Dienstagnachmittag eine

69-jährige Frau aus Mainz vor dem Verlust mehrerer zehntausend Euro bewahrt.

Bislang unbekannte Täter kontaktierten die 69-Jährige zuvor mittels eines

sogenannten Schockanrufes. Unter der Legende, dass ihre Tochter angeblich einen

tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe sowie durch weitere Telefongespräche

mit falschen Polizeibeamten, wurde die Mainzerin dazu gebracht, einen

fünfstelligen Betrag bei ihrer Bank abzuheben. Das Geld sollte anschließend als

vermeintliche Kaution für die Tochter an einer später vereinbarten Örtlichkeit

übergeben werden. Da der Bankangestellte aufgrund der Gesamtumstände skeptisch

wurde und Fragen stellte, flog der Betrug auf noch am Bankschalter auf. Ein

finanzieller Schaden entstand der 69-Jährigen somit nicht.

Unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren

Gau-Bickelheim (ots) – Mit einem nicht versicherten Roller

(Elektrokleinstfahrzeug) kam ein 27-Jähriger am 21.5.2024 gegen 18 Uhr zur

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim gefahren, um einen sichergestellten

Fahrzeugschlüssel abzuholen. Diesen hatten die Beamten dem 27-Jährigen erst am

20.5.2024 nach einer Fahrt mit einem PKW unter Drogeneinfluss zur Verhinderung

der Weiterfahrt sichergestellt. Da der Rollerfahrer erneute Anzeichen auf

Drogeneinfluss zeigte und ein Vortest wieder positiv verlief, wurde dem

27-Jährigen wieder eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einer weiteren

Anzeige wegen Trunkenheit in Verkehr rechnen sowie mit einer Anzeige wegen

Fahrens ohne Versicherungsschutz.

Bei Nässe in die Böschung gefahren

A 61/Worms (ots) – Vermutlich zu schnell für die Witterungsverhältnisse war ein

19-Jähriger, der am 21.5.2024 gegen 16:12 Uhr bei Worms von der Autobahn

abgekommen war. Dabei befuhr der junge Mann die A 61 in Richtung Süden und

wollte an der Anschlussstelle Worms auf die B 47 abfahren. Im Abfahrtsbereich

gerät der 19-Jährige aufgrund augenscheinlich nicht angepasster Geschwindigkeit

von der regennassen Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in die Begrünung. Erst nach

ca. weiteren 35 Metern und einer Kollision mit einem Baum kam das Fahrzeug zum

Stehen. Der 19-jährige Fahrer und seine fünf Mitfahrer im Alter zwischen 16 und

40 Jahren wurden alle leicht verletzt. Der nicht mehr Fahrbereite PKW musste

mittels eines Krans aus dem Grün geborgen und abgeschleppt werden. Am Auto

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro.

A 60 – Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht, beschädigte Schutzplanke mit Schaden im vierstelligen Bereich

Heidesheim (ots) – Am Dienstag, den 21.05.2024, kam es in den Vormittagsstunden

zwischen 7.00 und 14.00 Uhr zu einer ungeklärten Verkehrsunfallflucht. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand befuhr das noch unbekannte Fahrzeug die BAB60 in

Fahrtrichtung Bingen. Zwischen den Anschlussstellen Mainz-Lerchenberg und

Mainz-Finthen kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von

der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und beschädigte diese über

eine Strecke von ca. 80 Metern. Hierdurch entstand Sachschaden im vierstelligen

Bereich.

Zeugen, welche den Unfalls beobachtet habe oder Hinweise geben können, werden

gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden. Telefonnummer:

06132/9500.