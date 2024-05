Germersheim: Die Polizei-News

Alleinunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Wörth (ots)

Am Mittag des 21.05. kam es zu einem Alleinunfall auf der A65 im Bereich der Ausfahrt Wörth-Dorschberg. Eine 25-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße wollte von der A65 aus Richtung Karlsruhe kommend abfahren. Hierbei kam sie auf der regennassen Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr die Leitplanke und überschlug sich. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. An ihrem PKW entstand Totalschaden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der K18

Wörth (ots)

Am frühen Morgen des 22.05. kam es auf der K18 bei Wörth zu einem schweren Verkehrsunfall. Der alleine am Unfall beteiligte 29-Jährige kam von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter über den Grünstreifen und touchierte mit seinem PKW einen Baum. Hierbei wurde der Mann lebensgefährlich verletzt, konnte sich jedoch noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht. Dort konnte einige Stunden später eine akute Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt, weiter ist dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet werden musste.

Scheibe an Pkw eingeschlagen

Germersheim (ots)

Gegen 04:50 Uhr des heutigen Morgens schlugen 2 unbekannte Täter die Scheibe an einem geparkten Pkw in Germersheim Am Unkenfunk ein. Beim Öffnen der Autotür löste die Alarmanlage aus, sodass die Täter die Flucht ergriffen. Dennoch wurde der Rucksack des Fahrzeugbesitzers aus dem Innenraum des Pkws entwendet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der flüchtigen Täter.

