Landau: Die Polizei-News

Landau – Metalldiebstahl von Baustelle

Am vergangenen Wochenende (17.05. – 21.05.2024) wurden von einer Baustelle hinter dem Westbahnhof 180 Meter Kupferkabel durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Landau – Wahlplakat beschädigt

In der Nacht vom 20.05.2024 auf den 21.05.2024 wurde 1 Wahlplakat der Freien Wählergruppe Landau in der Schloßstraße durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die Gesichter der fünf Kandidaten der Partei wurden hierbei im Gesicht beschmiert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Landau – betrunkener Radfahrer stürzt am Bahnübergang

Am gestrigen Dienstag, den 21.05.2024, verlor ein 63-jähriger Radfahrer beim Befahren des Bahnübergangs in der Weißenburger Straße in Landau/Pf. aufgrund seiner Alkoholisierung das Gleichgewicht und kam zu Sturz. Dabei schlug er mit seinem Kopf gegen ein Geländer. Einen Schutzhelm trug er nicht. Glücklicherweise zog er sich lediglich eine kleine Platzwunde am Kopfbereich zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo ihm, neben der Versorgung der Wunden, eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Landau – Pritschenwagen kollidiert mit Radfahrer auf Fußgängerfurt

Am Dienstag Mittag, den 21.05.2024, ereignete sich im Nordring in Landau/Pf., Höhe der Fußgängerampel vom Alten Messplatz, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pritschenwagen und einem Fahrradfahrer.

Der 28-jährige Kraftfahrzeugführer befuhr den Nordring vom Westring kommend in Richtung der Hindenburgstraße, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Als die Fußgängerampel für den Fahrzeugverkehr auf Rot schaltete, leitete der Fahrer eine Bremsung ein. Er geriet jedoch aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit dem 22-jährigen Student, welcher zu dem Zeitpunkt die Fußgängerfurt bei grüner Ampel mit seinem Fahrrad überquerte. Der Radfahrer erlitt dabei Frakturen am Körper und wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Er trug keinen Schutzhelm.