Auto gestohlen – Zeugen gesucht

Zwischen Montag (20.05.2024), 23:00 Uhr und Dienstag (21.05.2024), 09:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen auf einem Parkplatz in der Saarburger Straße abgestellten Renault Scenic im Wert von circa 10.000 Euro. Bereits in der Nacht zuvor wurde auf dem gegenüberliegenden Gelände eines Autohändlers ein dort abgestelltes Abschleppfahrzeug aufgebrochen.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Firmengebäude – Zeugen gesucht

Zwischen Freitag (17.05.2024), 17:00 Uhr und Dienstag (21.05.2024), 07:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Bruchwiesenstraße Höhe Maudacher Straße ein und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Motorroller entwendet – Zeugen gesucht

Zwischen Montag (20.05.2024), 20:00 Uhr und Dienstag (21.05.2024), 08:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen vor einem Mehrfamilienhaus in der Kettlerstraße auf Höhe der Hofstraße abgestellten weißen Motorroller im Wert von circa 600 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag (21.05.2024), zwischen 00:30 und 07:00 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Wislicenusstraße abgestellten Audi A4 auf und durchsuchten den Innenraum, entwendeten jedoch nichts.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Am Dienstagabend (21.05.2024), gegen 21:45 Uhr, war ein 25-Jähriger auf der B9 in Richtung Frankenthal-Worms unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Edigheim und Pfingstweide von einem Laser geblendet wurde. Der Autofahrer konnte hierdurch kurzzeitig nichts sehen und klagte auch im Nachgang noch über Schmerzen in den Augen. Die besagte Örtlichkeit wurde durch Polizeikräfte abgesucht, ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder gegebenenfalls ebenfalls geschädigt wurden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Präventionsexperten der Polizei informieren über Gefahren im Straßenverkehr

Am kommenden Samstag (25.05.2024) findet in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit der ACE-Mobilitätstag statt. Auch Präventionsexperten der Polizei nehmen an der Veranstaltung teil und informieren Interessierte über die Gefahren im Straßenverkehr und vor allem, wie sie diese vermeiden oder reduzieren können. Wir wollen, dass Sie sicher ankommen. Denn die Teilnahme am Straßenverkehr ist anspruchsvoll und fordert alle Verkehrsteilnehmenden heraus.

Dies zeigen auch die Unfallzahlen. Im Jahr 2023 starben in der Vorder- und Südpfalz 33 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr. Weitere 478 wurden bei Verkehrsunfällen schwer verletzt. Die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei hat zum Ziel die Zahl von schweren Verkehrsunfällen zu minimieren und deren Folgen zu reduzieren.

An unserem Stand können die Bürgerinnen und Bürger z.B. auch gefahrlos mit einer Rauschbrille ausprobieren, wie sich ihre Sicht im berauschten Zustand dramatisch verschlechtert.

Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns schon auf Sie!

36-Jähriger leistet Widerstand

Ein 36-Jähriger sollte gestern Morgen (21.05.2024) auf Grund eines Beschlusses eines Amtsgerichts bei diesem als Zeuge vorgeführt werden. Gegenüber den Polizeikräften verhielt sich der Mann an seiner Wohnung sprunghaft und aggressiv. Er wollte sich nicht durchsuchen lassen. So schlug und trat er in Richtung der Polizeikräfte. Diese mussten ihn zu Boden bringen und fixieren. Dabei blieb der 36-Jährige unverletzt. Ein Polizeibeamter erlitt leicht Verletzungen.

Als der Vater des Mannes ebenfalls vor Ort kam, verhielt auch dieser sich verbal aggressiv und versuchte die polizeiliche Maßnahme zu stören. Beim Eintreffen weiterer Polizeikräfte leistete er den Anweisungen der Beamten folge und entfernte sich von der Örtlichkeit. Da der 36-Jährige angab, Drogen und Alkohol konsumiert zu haben, wurde ein Test durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC und Kokain. Ein Alkoholtest ergab 0 Promille. Ihm wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der 36-Jährige wird sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.