Brand eines LKW – Zeugen gesucht

Birkenheide (ots)

Am späten Dienstagabend (21.05.2024), gegen 23:15 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein in der Mannheimer Straße (Birkenheide) abgestellter LKW in Brand und brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 120.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer hat im Bereich der Mannheimer Straße verdächtige Wahrnehmungen getätigt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Sexueller Übergriff auf Joggerin

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 19.05.24, gegen 20 Uhr, kam es östlich von Bobenheim-Roxheim in der Verlängerung der Dammstraße auf einem Feldweg zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 49-jährigen Joggerin. Der 20-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Er äußerte sich bislang nicht zum Tatvorwurf. Nach einer Vorführung beim Amtsgericht Frankenthal am 20.05.24 kam er in Untersuchungshaft. Durch die Kriminalpolizei Ludwigshafen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Ludwigshafen telefonisch unter 0621/963-2773 oder per E-Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.