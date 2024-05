Speyer- Gefährliche Körperverletzung- Zeugen gesucht

In der Nacht zum Mittwoch wurde gegen 03:00 Uhr in der Rheinhäuser Straße ein 36-jähriger Mann von einer ca. 7- bis 8-köpfigen Personengruppe zusammengeschlagen. Der 36-Jährige wurde von flüchtigen Bekannten auf der Straße mutmaßlich mit Metallstangen und Faustschlägen schwer verletzt. Die Täter flüchteten anschließend von der Örtlichkeit und konnten auch durch Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Der 36-Jährige wurde anschließend zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der genaue Hintergrund des Tatgeschehens ist noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Speyer Telefonnummer 06232-1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.