Verletzt – nicht verletzt – verletzt – nicht verletzt … Mann hält Helfer auf Trab

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 39-Jähriger hielt am Dienstag

Rettungsdienst und Polizei in Atem. Jetzt wird geprüft, ob er die Einsätze

bezahlen muss. Außerdem kommt auf den Mann eine Anzeige wegen des Verdachts des

Vortäuschens einer Straftat zu.

Zwischen 15 und 21 Uhr alarmierte der Mann wegen Schmerzen in seinem Fuß

insgesamt sechsmal die Einsatzkräfte. Jedes Mal stellte er die Situation so

dramatisch dar, dass ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigungen zu befürchten

waren – und jedes Mal schickte der 39-Jährige die Helferinnen und Helfer wieder

weg, verweigerte die medizinische Versorgung oder öffnete erst gar nicht, so

dass einmal sogar eine Notfalltüröffnung durch die Feuerwehr erforderlich war.

Das „Theater“ gipfelte darin, dass der Mann schließlich behauptete, von den

Sanitätern mit dem Rettungswagen angefahren worden zu sein. Dabei verwickelte er

sich allerdings in offensichtliche Widersprüche. Wegen der Geschichte muss der

Mann jetzt mit rechtlichen und möglicherweise auch finanziellen Konsequenzen

rechnen. |erf

Dieben keine Chance! Schließen Sie Ihr Auto ab!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei nahm in der Nacht zum Mittwoch im nördlichen

Innenstadtbereich zahlreiche Autos unter die Lupe. Den Beamten ging es darum,

den Diebstahl aus Fahrzeugen zu verhindern. Sie überprüften deshalb an parkenden

Wagen den Schließzustand. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass acht Pkw und ein

Wohnmobil offenstanden. Sie waren nicht ordnungsgemäß verschlossen und damit ein

leichtes Ziel für Diebe. Die Halter der Wagen wurden von der Polizei informiert

und sensibilisiert. |erf

Betrüger warnen vor Betrügern

Westpfalz (ots) – Mit einer miesen Masche haben Betrüger eine Frau aus der

Westpfalz hereingelegt. Wie die 54-Jährige am Dienstag zu Protokoll gab, hatte

sie am Wochenende einen Anruf einer unbekannten Frau erhalten, die sich als

Mitarbeiterin ihrer Hausbank ausgab. Die Anruferin behauptete, dass es mehrere

unberechtigte Abbuchungen vom Konto der 54-Jährigen gegeben habe. Sie bot der

vermeintlich betrogenen Kundin ihre Hilfe an, die Buchungen rückgängig zu

machen.

Die 54-Jährige glaubte die Geschichte und ging auf die verabredete

Vorgehensweise ein: Sie erhielt per Handy-SMS einen Link, den sie anklickte – in

dem Glauben, damit die Abbuchungen wieder zu stornieren. Was die Frau in ihrer

Aufregung nicht realisierte: Es war genau andersrum, das heißt: Mit dem

Anklicken des Links gab sie mehrere Abbuchungen über ihre Kreditkarte frei. Nur

Dank des eingerichteten Zahlungslimits war bei einer abgebuchten Summe von 3.000

Euro Schluss, sonst hätten die Betrüger noch mehr erbeutet.

Nach den Feiertagen bemerkte die 54-Jährige den Betrug und entschloss sich zur

Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen. Das Geld dürfte allerdings

„futsch“ sein… |cri

Diebe schleichen sich ins Haus

Kaiserlautern (ots) – Diebe haben am Dienstag zwischen 11 Uhr und 15:30 Uhr ein

Wohnhaus im Stadtteil Morlautern heimgesucht und sind dabei besonders dreist

vorgegangen.

Während die Bewohner an ihrer Garage arbeiteten, schlichen sich Unbekannte über

die andere Seite des Anwesens unbemerkt ins Haus. Sie betraten das Gebäude durch

die offenstehende Terrassentür und drangen bis ins Schlafzimmer vor. Einen

Geldbeutel, Bargeld und Schmuck im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen

Betrags nahmen die Täter mit, ohne eine Spur zu hinterlassen. Jetzt ermittelt

die Polizei und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

Die Beamten appellieren: Schaffen Sie Langfingern keine günstige Gelegenheit!

Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen zu, wenn Sie Ihren Garten oder Ihre

Terrasse längere Zeit unbeaufsichtigt lassen. |erf

Kontrolle bringt diverse Verstöße an den Tag

Kaiserslautern (ots) – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ist einer

Polizeistreife in der Nacht zu Mittwoch ein ungewöhnlicher Fang „ins Netz“

gegangen. Als die Beamten gegen 3.15 Uhr in der Vogelwoogstraße einen Skoda

Fabia mit UFF-Kennzeichen stoppten, stellten sie fest, dass für das Fahrzeug

seit Februar kein Versicherungsschutz mehr besteht. Fahrerin und Halterin müssen

deshalb mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Doch damit nicht genug: Die weitere Überprüfung ergab, dass der Pkw vom

Landeskriminalamt Berlin zur Fahndung und Sicherstellung ausgeschrieben war –

wegen Fahrzeugdiebstahls und Betrugs. Die Begründung der Fahrerin: Sie nutze den

Firmenwagen seit Oktober. Die Firma, der das Auto gehörte, sei aber

zwischenzeitlich verkauft und der Wagen anschließend nicht mehr zurückgefordert

worden. Die amtlichen Kennzeichen wurden nun entstempelt und das Fahrzeug zur

Sicherstellung abgeschleppt.

Darüber hinaus ergab die Überprüfung der Personalien der Fahrerin, dass die

52-Jährige von den Behörden in Bad Kreuznach zur Fahndung ausgeschrieben war –

zwecks Aufenthaltsermittlung und Erhebung einer Sicherheitsleistung. Die Frau

musste deshalb mit zur Dienststelle kommen. Sie wurde jedoch nach Abschluss der

weiteren Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen sind noch

nicht abgeschlossen. |cri

Diebe klauen Gartenmöbel

Kaiserslautern (ots) – Im Hertelsbrunnenring sahen es Diebe am Pfingstwochenende

auf Gartenmöbel ab. Sie standen auf einem umzäunten Firmengelände, als die Täter

zulangten. Zwischen Freitag (17. Mai) und Montag (20. Mai) transportierten

Unbekannte die Möbel ab. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und ist an

Zeugenhinweisen interessiert: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind

Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

An der Tür geklopft, ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, denen am späten Montagabend ein

„Balkon-Kletterer“ in der Königsberger Straße aufgefallen ist. Der Unbekannte

soll zuvor einem Hausbewohner ins Gesicht geschlagen haben und dann über den

Balkon geflüchtet sein.

Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei wegen einer Schlägerei in einem oberen

Stockwerk eines Mehrfamilienhauses alarmiert. Als die Beamten an der gemeldeten

Adresse eintrafen, waren jedoch nur noch die Mitteiler sowie ein verletzter

Bewohner vor Ort.

Wie der 71-Jährige berichtete, hatte es an seiner Wohnungstür geklopft. Als er

öffnete, habe ihm ein unbekannter Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht

geschlagen und ihn auch kurzzeitig am Hals gepackt. Danach sei der Schläger über

den Balkon in unbekannte Richtung abgehauen.

Der 71-Jährige trug zwar sichtbare Hämatome davon, eine medizinische Behandlung

lehnte er jedoch ab. Über den Täter konnte er lediglich sagen, dass der

Unbekannte etwa 25 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,80 bis 1,90 Meter groß war.

Er hatte dunkle Haare, sogenannte „Geheimratsecken“ und trug einen Stoppelbart

sowie dunkle Kleidung. Näheres ist nicht bekannt.

Die Umgebung wurde abgesucht, aber kein Mann, auf den diese Beschreibung passte,

gesichtet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Nummer

0631 369-2250 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

Trunkenheitsfahrt verhindert

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Dank eines Zeugenhinweises konnte die

Polizei am Dienstagnachmittag in Weilerbach eine Trunkenheitsfahrt verhindern.

Dem aufmerksamen Beobachter war kurz nach 16 Uhr in der Danziger Straße ein Mann

aufgefallen, der sich in stark torkelndem Gang auf ein geparktes Fahrzeug zu

bewegte. Weil er befürchtete, dass der Mann in diesem Zustand mit dem Auto

losfahren könnte, verständigte der Zeuge die Polizei.

Die ausgerückte Streife fand an der beschriebenen Stelle einen 48-jährigen Mann,

der bei ausgeschaltetem Motor in seinem Auto saß. Er hatte tatsächlich kräftig

dem Alkohol zugesprochen – der Schnelltest zeigte einen „Pegel“ von 1,22

Promille an. Dem 48-Jährigen wurde deshalb der Fahrtantritt untersagt und

vorsorglich seine Autoschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Der Mann

kann sich die Sachen bei der Polizei abholen, wenn er nachweislich wieder

nüchtern ist… |cri

Wer hat die Heckscheibe eingeschlagen?

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Mit eingeschlagener Heckscheibe hat

ein Anwohner der Sonnenstraße am Dienstagmorgen sein Auto vorgefunden. Wie der

44-Jährige der Polizei meldete, hatte er seinen Mitsubishi Outlander am Montag

gegen 18 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 37 unbeschädigt abgestellt. Als er am

nächsten Morgen gegen 7 Uhr wieder zu seinem Pkw kam, war die Heckscheibe

zerstört. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Es wurden in der Umgebung

auch keine eventuellen Tatwerkzeuge gefunden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum

verdächtige Personen gesehen oder etwas gehört haben, werden gebeten, sich unter

der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |cri

Plakate beschädigt – Zeugen gesucht!

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte Täter haben in

Queidersbach in der Hauptstraße zwei Wahlplakate beschädigt. Die Polizei geht

derzeit von Vandalismus aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Beide Plakate

wurden in der Zeit zwischen Montagabend, 23 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr,

vermutlich mit einem spitzen Gegenstand malträtiert, so dass Teile

herausbrachen.

Gesucht werden nun Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet

haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631

369-2250 entgegen. |cri