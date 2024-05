Mannheim: Auto landet nach Unfall im Gleisbett – Zwei Personen werden leicht verletzt

Mannheim (ots) – Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr am Montag um kurz nach

14:30 Uhr ein Skoda vom rechten Fahrbahnrand der Neckarauer Straße an. Dabei zog

der 43-jährige Autofahrer sofort von der rechten Spur auf die mittlere, in der

Absicht auf die Linksabbiegerspur zu gelangen. Bei dem Fahrmanöver übersah der

Mann einen von hinten in Richtung Rheinau herannahenden Mercedes. Dessen

20-jähriger Fahrer versuchte noch auszuweichen, was ihm aber nicht gelang. Sein

Auto kollidierte mit dem hinteren, linken Radkasten des Sokdas. Durch diesen

Impuls kam der Skoda von der Straße ab und gelangte auf das Gleisbett der

Straßenbahn. Dort prallte er auf ein Verkehrsschild, welches verbogen wurde. Der

mutmaßliche Unfallverursacher sowie sein Beifahrer verletzten sich bei dem

Unfall leicht und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der

entstandene Schaden wird auf knapp 70.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der

Unfallaufnahme kam es zu einer vorübergehenden Sperrung des Bahnverkehrs. Beide

Autos mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernahm

die weiteren Unfallermittlungen.

Mannheim: Bei Besuch auf dem Friedhof ausgeraubt- Zeugen gesucht!

Mannheim – Ein 62-jähriger Mannheimer besuchte am Donnerstag gegen 14 Uhr

das Grab seiner Eltern auf dem Hauptfriedhof Mannheim. Plötzlich bekam er einen

Schlag auf den Hinterkopf und ging infolgedessen zu Boden. Er wurde leicht

verletzt. Nach kurzer Bewusstlosigkeit kam der 62-Jährige wieder zu sich und

stellte fest, dass ihm die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet wurde. Im

Geldbeutel befand sich Bargeld in Höhe von über 100 EUR.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist

auf der Suche nach Zeugen. Insbesondere Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt im

Bereich der Urnengräber im südlichen Teil des Hauptfriedhofes, aufgehalten

haben.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem/den Täter/Tätern machen können, werden

gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, beim kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon zu melden.

Mannheim: Farmschmierer flüchtet vor Polizei – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt fuhr am

Samstag um kurz vor 23:30 Uhr an einem unbewohnten Haus in der Dürerstraße

vorbei. Dabei bemerkte sie einen Mann, der sich auf dem Grundstück der

Doppelhaushälfte aufhielt. Als die Streife sich das genauer anschauen wollte,

floh der Mann über die Rückseite. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor zwei

Wände des Hauses mit Farbschmierereien versehen. Auf seiner Flucht hinterließ

der Unbekannte Handschuhe und Sprühdosen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist

derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Mannheim-innenstadt übernahm die weiteren

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 25 Jahre alt, 180 cm groß und mit dunklen,

kurzen Haaren beschrieben. Er trug ein dunkelbraunes Cord-Hemd.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1258-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, Fahrbahn/Gleissperrung aufgehoben

Mannheim – Wie bereits berichtet, kam es gegen 14:40 Uhr im Bereich der

Neckarauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Die Unfallstelle

und die darin befindlichen Gleise der Straßenbahn waren während der

Unfallaufnahme und dem Abschleppen der PKW voll gesperrt. Die Sperrung wurde um

16:20 Uhr wieder aufgehoben und der Verkehr freigegeben. Bei dem Unfall wurden

insgesamt drei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden

verunfallten PKW wird auf insgesamt 70.000,- Euro geschätzt. Die

Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau aufgenommen.

