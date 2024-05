Ettlingen – Transporter-Fahrer verursacht mehrere Verkehrsunfälle und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Ettlingen (ots) – Gleich mehrere Verkehrsunfälle mit erheblichem Sachschaden

verursachte der Lenker eines Kleintransporters in der Nacht von Samstag auf

Sonntag in Bruchhausen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beschädigte der Fahrer eines weißen Peugeot

Boxers mit Karlsruher Kennzeichen gegen 04.40 Uhr im Bereich der Badstraße und

der Amalienstraße mehrere geparkte Fahrzeuge. Im Bereich der Luitfriedstraße, Im

Katzentach und der Neuen Bruchstraße beschädigte er zudem zwei Verkehrszeichen

sowie eine Laterne. Bei sämtlichen Unfällen entfernte sich der Fahrer

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der erheblich beschädigte

Kleintransporter wurde schließlich von der Polizei im Bereich des Ettlinger

Sportparks verlassen aufgefunden.

Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf rund 40.000 Euro

beziffert.

Da der Halter des Transporters angibt, nicht gefahren zu sein, bedarf die

Klärung des Unfallhergangs noch weiterer Ermittlungen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer

aufgenommen. Zeugen der Unfälle sowie Personen, die Angaben zum Fahrer des

unfallverursachenden weißen Kleintransporters machen können werden gebeten, sich

mit der Verkehrsgruppe der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721

94484-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Straßenbahn missachtet Haltezeichen und kollidiert mit Pkw

Karlsruhe – Am frühen Samstagnachmittag kollidierte eine Straßenbahn auf

der Rheinstraße in Höhe Nuitsstraße mit einem von rechts kreuzenden Citroen.

Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete die 47-jährige Straßenbahnfahrerin

gegen 13:00 Uhr mutmaßlich das Haltezeichen für den Schienenverkehr. In der

Folge stieß die Tram mit dem wohl ordnungsgemäß von rechts kommenden 56-jährigen

Citroen-Fahrer zusammen.

Der Schienenverkehr entlang der Ost-West-Achse musste in beide Richtungen für

rund eine Stunde gesperrt werden. Am Pkw als auch an der Straßenbahn entstand

jeweils ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Forst – Stark alkoholisierte Frau verursacht Verkehrsunfall auf der BAB 5

Karlsruhe – Mehrere verschobene und beschädigte Warnbaken und ein stark

beschädigter Pkw waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in den frühen

Morgenstunden am Samstag auf der Bundesautobahn 5 ereignete.

Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin war gegen 01:10 Uhr auf der A5 zwischen der Tank-

und Raststätte Bruchsal und der Anschlussstelle Kronau in nördlicher Richtung

unterwegs. Dort kollidierte sie mutmaßlich mit mehreren Warnbaken, die aufgrund

des dortigen Baustellenbereiches temporär aufgestellt waren. Da während der

Unfallaufnahme Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung bei der 22-jährigen

Unfallverursacherin vorlagen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser

ergab einen Wert von über 2,6 Promille, weshalb die Frau zur Blutentnahme auf

das Polizeirevier gebracht und ihr Führerschein einbehalten wurde. Das

Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den

Warnbaken entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.