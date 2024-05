Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: 53-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Samstagabend gegen 23:50 Uhr verletzte ein 53-Jähriger einen weiteren

Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in Dielheim durch einen Schuss in den

Bauchbereich.

Nachdem es zuvor im Laufe des Abends zu einem verbalen Streit gekommen war,

suchte der 53-jährige Tatverdächtige die Wohnung des Geschädigten mit einer

scharfen Schusswaffe auf und schoss mehrfach auf die verschlossene Wohnungstür.

Dabei verlangte er Eintritt in die Wohnung. In der Folge verschaffte er sich

Zutritt zur Wohnung und griff den Wohnungsinhaber körperlich an. Ein

hinzugeeilter Zeuge half dem Verletzten und konnte den Tatverdächtigen von einem

weiteren Einwirken auf ihn abhalten. Zudem hielt er den Tatverdächtigen bis zum

Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde der 53-jährige Wohnungsinhaber von einem

Schuss in den Bauchbereich getroffen und erlitt hierdurch lebensgefährliche

Verletzungen. Er wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und

musste notoperiert werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht keine

Lebensgefahr mehr. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige wurde am 19. Mai 2024 der Haftrichterin am Amtsgericht

Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen

den Beschuldigten u.a. wegen versuchten Totschlags erließ und diesen in Vollzug

setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert .

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Schwetzingen: Ausgebrannter Pkw wirft Fragen auf – Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots) – Am Pfingstmontag stellte ein Zeuge gegen 08:15 Uhr im

Waldgebiet Gewann „Entenpfuhl“ an der L 722 in Fahrtrichtung Speyer, ein

vollständig ausgebranntes Fahrzeug fest. Die derzeitigen Ermittlungen zu dem

Fahrzeug ergaben, dass es sich um einen SUV der Marke Jeep handelt. Hinweise auf

den Besitzer konnten bislang nicht erlangt werden.

Womöglich haben der oder die unbekannten Täter im Zeitraum von Sonntag auf

Montag, in der Zeit von 22 Uhr bis 05 Uhr, die Schranke an dem dortigen Waldweg

geöffnet und sind ca. nach 100 m Waldweg nach links abgebogen.

Mitten auf dem Waldweg wurde das Fahrzeug in Brand gesetzt und die Täterschaft

flüchtete unerkannt.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ist auf der Suche nach

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug oder den Tatumständen machen

können. Unter anderem werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben oder Personen im Bereich der L 722, etwa 350 Meter nach der

Abfahrt von der B 39, zwischen der Gemeinde Ketsch und dem Industriegebiet

Hockenheim-Talhaus, festgestellt haben.

Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.:

0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Hockenheim – Bereits am 03.05.2024 gegen 16 Uhr brachte ein unbekannter

Autofahrer einen E-Scooterfahrer beim Überholvorgang auf einem Feldweg im

Bereich der Kläranlage zu Fall und flüchtete anschließend. Der 28-jährige Fahrer

des E-Scooters verletzte sich bei dem Unfall leicht. Bei dem Auto des

Unfallverursachers soll es sich um einen auffälligen Mercedes-Benz G-Klasse in

der Farbe dunkelblau-matt gehandelt haben. Ein entgegenkommender Radfahrer

könnte den Unfall eventuell beobachtet haben. Zeugen, insbesondere der

unbekannte Radfahrer, die Hinweise zum Fahrzeugführer oder dem Auto geben

können, werden gebeten, sich unter der Nummer 06205/2860-0 zu melden.

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsheime – Zeugen gesucht!

Dossenheim – Eine noch unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der

Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu zwei Vereinsheimen in den

Maaßenäckern und entwendete hieraus Bargeld sowie weiteres Diebesgut im Wert von

mehreren tausend Euro. Die Täterschaft hebelte die Tür des Vereinsheims der

Kleintierzüchter sowie sämtlicher Parzellentüren auf und gelangte so in das

Innere. Auch in das Vereinsheim der Brieftaubenzüchter gelangte die Täterschaft

mit roher Gewalt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben

können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu

melden.

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Mann mit Messer verletzt – Zeugen gesucht

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Montagmorgen gegen 1:30 Uhr

stach ein bisher unbekannter Täter einem 19-jährigen Mann mit einem Messer in

den Rücken. Die genauen Hintergründe der Tat sind bisher nicht geklärt. Die Tat

dürfte nach bisherigen Ermittlungen an einem Bierstand im Bereich der

Schulstraße stattgefunden haben. Der unbekannte Täter soll den 19-Jährigen

zunächst angerempelt haben, worauf sich ein Streitgespräch ergab. In dessen

Verlauf soll der Tatverdächtige den Mann mit dem Messer verletzt haben. Der

19-jährige Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine

Lebensgefahr besteht nicht. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

185cm groß, 20-25 Jahre, helle Jacke, leichter Bart. Zeugen, welche

sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Verdächtigen geben können, werden

gebeten, sich unter Tel.: 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Altreifen im Naturschutzgebiet entsorgt – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem noch unbekannten Zeitpunkt vor

vergangenem Sonntagnachmittag dürften bisher unbekannte Täter im Bereich des

Kothlachgrabens, ungefähr 150m von der Abfahrt der L722 Ausfahrt Siegelhaun

entfernt, insgesamt 50 Altreifen illegal entsorgt haben. Das Polizeirevier

Hockenheim hat die ersten Ermittlungen zum Umweltdelikt aufgenommen.

Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06205/2860-0 entgegengenommen.

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Segelflugzeug in der Nähe des Flugplatzes verunfallt

Malsch, Rhein-Neckar-Kreis – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwalschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Gegen 12:14 Uhr kam es am Segelflugplatz in Malsch zum Absturz eines

Segelfliegers. Der 52-jährige Pilot war kurz vorher erst gestartet, hatte

offenbar aber Probleme mit seinem Segelflieger an Höhe zu gewinnen. Nachdem er

den Landeanflug eingeleitet hatte, konnte beobachtet werden wie er in einer

Kurve plötzlich an Höhe verlor und in ein nahegelegenes Waldstück stürzte. Der

Pilot konnte geborgen werden und wurde unmittelbar in ein Krankenhaus zur

Versorgung gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Verletzungen

lebensbedrohlich.