Mainz: Die Polizei-News

Mainz-Weisenau, Laubenheim, Oberstadt – Sachbeschädigungen

an geparkten Kfz

Mainz – Am Montagnachmittag, gegen 17:10 Uhr meldet ein 57-jähriger

Fahrzeugbesitzer, dass an seinem geparkten Sprinter im Moment eine Seitenscheibe

eingeschlagen worden sei und der Täter Wertgegenstände aus dem Auto entwendet

habe. Der Firmenwagen war zu diesem Zeitpunkt in der Otto-Wels-Straße in

Mainz-Weisenau geparkt und er habe den Täter noch weglaufen sehen. Eine

Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief zunächst ergebnislos. Die Höhe des

entwendeten Gutes wird noch ermittelt.

Ebenfalls am Montag meldete ein weiterer Geschädigter, dass an seinem in der

Bodelschwinghstraße in der Oberstadt geparkten Renault Kangoo ebenfalls eine

Scheibe eingeschlagen sei. Offensichtlich war der Täter auf der Suche nach

Wertgegenständen, konnte aber keine finden. Dafür verursachte er großen

Sachschaden. Da der PKW jedoch bereits drei Tage (17.05.-20.05) stand, ließ sich

hier der genaue Tatzeitpunkt nicht konkretisieren. Auch sonstige Täterhinweise

konnten nicht erlangt werden.

Eine weitere Tat ereignete sich „Am Jungstück“ in Mainz-Laubenheim. Hier wurde

an einem 3´er BMW ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Tat muss sich

in der Nacht von Sonntag auf Montag (19.05.-20.05.) ereignet haben.

Ebenfalls noch unbekannte Täter schlitzten an einem VW Multivan die Reifen auf

der Beifahrerseite auf. Die muss mutmaßlich zwischen Freitag, 17.05 und Samstag,

18.05.2024 stattgefunden haben. Der Kleinbus war in der Bleichstraße in

Mainz-Weisenau geparkt.

Wer Hinweise zu den Taten oder einem möglichen Täter geben kann oder durch eine

ähnliche Tat selbst geschädigt ist, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion

Mainz 1 in Verbindung zu setzen. Tel.: 06131-65 4110, Mail:

pimainz1@polizei.rlp.de .

Mainz – Finthen; Streit, Polizeieinsatz und viel Alkohol

Mainz – Finthen – Nachdem am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr eine Mitteilung

über Streitigkeiten mit einem Messer in einer Wohnung im „Katzenberg“ bei der

Polizei einging, fuhren gleich mehrere Streifenwagen zu dem Anwesen.

Dort trafen die Einsatzkräfte drei Männer im Alter zwischen 37 und 54 Jahren an.

Einer der Männer war gegenüber den Einsatzkräften derart aggressiv, dass ihm

sofort Handschellen angelegt werden mussten. Ein zweiter Mann wies

oberflächliche Schnittwunden am Oberkörper auf und wurde an den Rettungsdienst

übergeben. Der Dritte im Bunde konnte hingegen Licht ins Dunkle bringen.

Er gab an, dass man bei ihm in der Wohnung zusammen Alkohol getrunken habe bis

die zwei Männer Streit bekommen hätten. Dies sei in einer Rangelei geendet,

wobei auch die Trinkgläser zu Bruch gingen und sich einer der Beiden daran wohl

verletzte. Die Rangelei habe sich dann bis auf die Terrasse verlagert wo auch

noch ein Zaun beschädigt wurde.

Nach der Anzeigenaufnahme und einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst

konnten alle drei Männer in ihre Wohnungen geschickt werden, wo sie ihren Rausch

ausschliefen. Denn die Atemalkoholkonzentrationen der Drei befand sich zwischen

1,6 und 2,3 Promille. Ein Messer konnte hingegen nicht festgestellt werden.

Mainz – Neustadt, Randalierer geht in Polizeigewahrsam

Mainz-Neustadt – Nachdem ein 30-Jähriger am Sonntagabend in Mainz mehrfach

wegen seines Verhaltens auffiel und die Polizei anrücken musste, wurde er

letztendlich in Polizeigewahrsam genommen.

Nachdem sich der 30-Jährige verbal aggressiv in einer Bar in der Frauenlobstraße

verhielt, wurde die Mainzer Polizei verständigt. Die Streife traf den Mann an,

der sich auch der Polizei gegenüber aufbrausend und verbal aggressiv verhielt.

ER verlies jedoch freiwillig die Örtlichkeit, sodass zunächst keine Maßnahmen

getroffen werden mussten.

Gegen 18:30 Uhr musste die Polizei erneut erscheinen, da der 30-Jährige in der

Frauenlobstraße mit Glasflaschen um sich warf. Verletzte wurde hierbei niemand,

dem Mann wurde jedoch für den Bereich der Frauenlob – und umliegenden Straßen

ein Platzverweis ausgesprochen.

Um kurz vor 20:00 Uhr wurde der Mainzer Polizei erneut ein Randalierer gemeldet,

wieder im Bereich einer Bar in der Frauenlobstraße. Da es sich dabei erneut um

den 30-Jährigen Mann handelte, der wiederholt mit Glasflaschen um sich warf,

wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises bis zum nächsten Morgen in

Polizeigewahrsam genommen.

Stadecken-Elsheim; Verkehrsunfall auf L428 zwischen Stadecken und Schwabenheim

Stadecken-Elsheim – Am Montagmittag gegen 13:10 Uhr kam es auf der

Landstraße 428 zwischen Stadecken-Elsheim und Schwabenheim zu einem schweren

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Auto- und eines Motorradfahrers.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist ein 23-jähriger Mainzer mit seinem

Motorrad die Landstraße von Stadcken-Elsheim in Richtung Schwabenheim gefahren,

wohingegen ein 59-jähriger Rheinhesse aus einem Wirtschaftsweg nach rechts auf

die Landstraße einfahren wollte. Möglicherweise aufgrund eines vorbeifahrenden

Fahrzeuges, war die Sicht des Autofahrers eingeschränkt, als dieser nach rechts

in weitem Bogen abbog und hierbei auf die Gegenspur kam.

In der Folge kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer,

welcher hierbei mit der Motorhaube kollidierte und mehrere Meter durch die Luft

geschleudert wurde.

Der Motorradfahrer wurde zwar schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und in

der Folge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Da es vermutlich Zeugen des Unfallgeschehens gab, welche jedoch bei Eintreffen

der Polizei nicht mehr vor Ort waren, werden diese gebeten sich an die

Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 zu wenden. Hinweise

können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt

werden.

Vier Insassen, vier Anzeigen

A61 – Gau-Bickelheim – Am Pfingstsonntag, gegen 10:00 Uhr, kontrolliert

eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim einen französischen Kleinwagen,

welcher mit vier jungen Männern besetzt ist. Bei dem 21-jährigen Fahrer ergibt

sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen

könnte. Ein entsprechender Schnelltest verläuft positiv. Im Zuge dessen geben

die beiden 21- und 18-jährigen Männer auf der Rückbank an, dass sie aus

Amsterdam kämen und dort Betäubungsmittel erworben hätten. Beide händigen eine

geringe Menge Betäubungsmittel aus. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der

Personen können noch weitere Drogen aufgefunden werden. Im Rahmen der

Personalienfeststellung aller Insassen gibt der Beifahrer an, seinen Ausweis

verloren zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Sachen kann das Ausweisdokument

jedoch in seinem Portemonnaie aufgefunden und der Mann zweifelsfrei

identifiziert werden. Da er zuvor jedoch andere Personalien angegeben hatte,

wird gegen den 23-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.

Anschließend wird der Fahrer zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt

eine Blutprobe entnommen wird. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. Der 21-Jährige

hinterlegt eine Sicherheitsleistung und wird aus der polizeilichen Maßnahme

entlassen. Gegen die beiden Männer von der Rückbank werden Anzeigen wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Drogen werden

sichergestellt. Da keiner der Männer das Fahrzeug weiterfahren darf, lassen sie

sich von zwei Bekannten abholen.

Mainz – Falsche Microsoft-Mitarbeiter betrügen Ehepaar um mehrere tausend Euro

Mainz – Nachdem bei einem Ehepaar aus Mainz am Freitag den 17.05.2024 die

Meldung über einen Virus auf ihrem PC erschien, kontaktierten die beiden eine,

in der vermeintlichen Warnmeldung angezeigte Hotline-Nummer. Im Lauf des

Gespräches gewährten sie den bislang unbekannten Tätern Fernzugriff auf ihren

PC. Durch eine hierbei durch die Täter veränderte Anzeige des

Online-Banking-Accounts, war der folgende Betrug augenscheinlich nicht zu

erkennen. Die Täter führten mehrere unberechtigte Abbuchen vom Konto des

Ehepaares durch, unter dem Vorwand Rücküberweisungen zu tätigen und so einen

Schaden von dem Ehepaar abzuwenden. Letztendlich entstand den beiden durch die

betrügerischen Abbuchungen ein Schaden von mehreren tausend Euro.

