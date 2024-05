Unfall nach Alkoholkonsum

Am frühen Mittwochabend, den 20.05.2024 gegen 17:30 Uhr, verursachte ein 71-jähriger Bad Dürkheimer einen Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol. Nachdem der Fahrer auf dem Parkplatz des Lambsheimer Weihers an einem haltenden Fahrzeug vorbeifuhr, streifte dieser das Auto und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten stellten im Verlauf der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim 71-Jährigen fest, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.