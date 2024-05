Germersheim: Die Polizei-News

Germersheim- Schwere Körperverletzung am Rande einer Trauerfeier – Anklage erhoben

Folgemitteilung zu den gemeinsamen Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz vom 27.12.2023 und vom 16.01.2024

Die Staatsanwaltschaft Landau hat gegen den 39-jährigen Mann aus dem Landkreis Germersheim, der am 27.12.2023 auf dem städtischen Friedhof in Germersheim einen 34-Jährigen mit einem Messer im Gesicht verletzt haben soll, Anklage zum Amtsgericht – Schöffengericht – Landau erhoben.

Dem Angeschuldigten, der der Rockergruppierung Hells Angels zugeordnet wird, wird in der Anklageschrift zur Last gelegt, den 34-Jährigen am Rande einer Trauerfeier zu einem Gespräch aufgefordert und sich mit diesem auf den an den Friedhof angrenzenden Parkplatz begeben zu haben. Dort entwickelte sich eine zunächst verbale Auseinandersetzung, im Rahmen derer der Angeschuldigte dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sodann ein Messer gezogen haben soll, das er quer über die linke Gesichtshälfte des Geschädigten zog. Hierdurch fügte er dem Geschädigten eine ca. 10 cm lange Schnittwunde zu. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass durch diese Verletzung eine das Gesicht in erheblicher Weise entstellende dauerhafte Narbe zurückbleiben wird und damit der Straftatbestand eines Verbrechens der schweren Körperverletzung gemäß § 226 des Strafgesetzbuchs erfüllt ist.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass Hintergrund der Tat eine einige Wochen zuvor erfolgte Tätlichkeit war, die durch den nunmehr Geschädigten zum Nachteil eines 33-Jährigen, der ebenfalls der Rockergruppierung Hells Angels zugeordnet wird, begangen worden sein soll. Gegen den 33-Jährigen besteht der Anfangsverdacht, dass er den 39-jährigen Angeschuldigten zu der schweren Körperverletzung vom 27.12.2023 angestiftet hat. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern noch an.

Der Angeschuldigte, der sich seit Januar 2024 und auch weiterhin in Untersuchungshaft befindet, hat bisher von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht und sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Das Amtsgericht – Schöffengericht – Landau hat nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.

Kandel – Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche

In der Nacht zum Dienstag wurde in Kandel eine weibliche Person gesucht, die sich aus dem häuslichen Umfeld entfernte und sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Zur Suche wurden neben Spürhunden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Heute zur Mittagszeit konnte die Vermisste wohlbehalten angetroffen und einer Fachklinik zugeführt werden.

Musikbox bei Ruhestörung sichergestellt

Ein 40-jähriger Bellheimer feierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag so laut, dass ihm trotz mehrfacher Ermahnung zur Ruhe die Musikbox weggenommen werden musste. Gleich 3 Mal mussten die Polizisten vor Ort erscheinen, um die Ruhe wiederherzustellen. Da der Verantwortliche sich weiterhin nicht an die Einhaltung der Ruhe hielt, nahmen die Beamten seine Musikbox mit. Den Verantwortlichen erwartet nun ein Bußgeld, ebenso werden ihm die Polizeieinsätze in Rechnung gestellt.

Hochwertige Parfums geklaut

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr entwendeten zwei minderjährige Südpfälzerinnen im Müller Drogerie Markt in Germersheim 2 hochwertige Parfums. Eine der jungen Frauen versuchte das geklaute Parfum noch im Abfalleimer der Toilette ungesehen zu entsorgen. Die Beute hatte einen Wert von 250,-EUR. Eine Jugendliche führte auch noch ein Pfefferspray mit sich, welches jedoch nicht eingesetzt wurde. In beiden Fällen wurden die Erziehungsberechtigten verständigt.

In Streichelzoo eingebrochen

Unbekannte Täter brachen am frühen Samstagmorgen gegen 02:05 Uhr in den Streichelzoo in Rülzheim ein. Sie brachen eine durch Eisengitter gesicherte Tür der Gaststätte auf und entwendeten Bargeld sowie ein IPad. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1500,-EUR.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Einbrecher festgenommen

In der Nacht zum vergangenen Samstag gegen 02:30 Uhr konnte im Rahmen eines Polizeieinsatzes ein 46-jähriger Germersheimer beim Einbruch in ein Firmengebäude in der Joseph-Haydn-Straße festgenommen werden. Dieser hatte sich zuvor in den Räumlichkeiten der Firma mit Nudeln und Kaffee verköstigt, als der Einsatz des Diensthundes angedroht wurde, stellte er sich jedoch umgehend. Nach ersten Ermittlungen suchte der Täter wohl eher einen Unterschlupf. Entwendet wurden nur geringwertige Büroartikel. Wie der Täter ins Objekt gelangte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.