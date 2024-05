Landau: Die Polizei-News

Mann schlägt Bundespolizistin ins Gesicht

Landau (ots) – Am 18. Mai 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei

gegen 18:15 Uhr einen 27-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Landau. Bei der

Überprüfung der Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den

Mann eine Fahndungsnotierung vom Polizeipräsidium Bonn als vermisste Person

bestand. Nach Rücksprache mit der ausschreibenden Behörde und den Eltern des

Deutschen, sollte dieser mit dem Zug nach Saarburg fahren. Als die Streife mit

dem Mann auf den Zug wartete, griff dieser unvermittelt die Beamten an und

schlug einer Polizistin ins Gesicht. Der 27-Jährige wurde daraufhin gefesselt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann in das Pfalzklinikum nach

Klingenmünster eingeliefert. Die Bundespolizistin konnte ihren Dienst

fortsetzen. Gegen den 27-jährigen Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen

tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Wellbachtal/B48 – Kontrolle im Wellbachtal sowie Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Pfingstmontag (20.05.2024) wurde das Wellbachtal/B48 von zwei uniformierten Motorradfahrern der Polizeidirektion Landau bestreift. Hierbei mussten drei Motorradfahrer beanzeigt werden, da sie trotz bestehendem Überholverbot überholten. Sie werden sich auf ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen. Weiterhin wurden drei Motorradfahrern Mängelberichte ausgestellt.

Unabhängig von den durchgeführten Kontrollen kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, welcher sich im Wellbachtal in Fahrtrichtung Annweiler kurz vor der Einmündung Hofstätten ereignete. Hierbei überholte ein unbekannter Motorradfahrer in einer Linkskurve trotz bestehendem Überholverbot eine Gruppe von vier Motorrädern. Der Unfallverursacher musste aufgrund von Gegenverkehr beim Überholen wieder nach rechts einscheren und touchierte hierbei einen anderen 66-jährigen Motorradfahrer aus der genannten Gruppe. Der 66-Jährige stürzte in der Folge und wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dessen Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pwannweiler@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06346 96462519 bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.