Die Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs bleibt ein wichtiger Teil der polizeilichen Verkehrsüberwachung. Übermüdete Fahrer und technisch nicht einwandfreie Fahrzeuge stellen eine ernstzunehmende Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden dar. Darum ist es wichtig, durch möglichst häufige intensive Kontrollen zur Vermeidung von schweren Unfallfolgen beizutragen.

Im Zeitraum vom 13. Mai 2024 bis zum 19. Mai 2024 beteiligte sich deshalb das Polizeipräsidium Rheinpfalz an der ROADPOL-Kontrollwoche „Truck & Bus“. Primäres Ziel hierbei war die Überwachung der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten bei den Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern. Die eingesetzten Polizeikräfte, insbesondere unsere Expertinnen und Experten der zentralen Verkehrsdienste, legten zudem ein besonderes Augenmerk auf den technischen Zustand und die Ladungssicherheit der Fahrzeuge sowie die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführenden.

Insgesamt wurden im Kontrollzeitraum 215 Lastkraftwagen und Kraftomnibusse kontrolliert. Hierbei wurden 69 Verstöße geahndet. In 10 Fällen führten die festgestellten Mängel zu einem Verbot der Weiterfahrt.

Die Kontrollen sind Teil der länderübergreifenden Verkehrsüberwachungsaktion „Truck & Bus“ des ROADPOL Netzwerks.

„Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“ – das ist der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizeinetzwerk, welches das Ziel hat, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken. Dabei koordiniert es europaweit nationale Aktionen, die die Vorschriften im Verkehrssektor durchsetzen sollen. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu.

Ohne Fahrerlaubnis mit gestohlenem Roller gefahren

Der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wurde am Montagabend, 20.05.2024, gegen 20 Uhr, gemeldet, dass zwei Jugendliche in der Pommernstraße gerade einen Roller klauen würden. Beim Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort waren die Jugendlichen sowie der Roller bereits weg. Das Fahrzeug konnte in der Lausitzer Straße ausfindig gemacht werden. Eine Abfrage ergab, dass es bereits am 17.05.2024 als gestohlen gemeldet worden war. Durch die genaue Beschreibung der Zeugen konnten auch die gemeldeten Jugendlichen, ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger, kurze Zeit später angetroffen werden. Der 17-Jährige, der mit dem Roller gefahren war, räumte ein, keine Fahrerlaubnis zu haben, aber dennoch mit dem Roller gefahren zu sein. Dass das Fahrzeug gestohlen worden war, hätten beide nicht gewusst. Der 17-Jährige wird sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Ermittlungen zum Diebstahl dauern an.

Glasflasche aus Auto geworfen

Ein Zeuge meldete am 20.05.2024, gegen 20:40 Uhr, dass eine unbekannte Person aus ihrem fahrenden Auto eine Glasflasche geworfen habe. Die Flasche habe dabei das Glas der Haltestelle „Ostringplatz“ getroffen, welches hierdurch zu Bruch ging. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell ermittelt. Die bislang unbekannte Person habe die K1 in Richtung Oppau befahren. Nähere Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer bzw. der Fahrerin konnte der Zeuge nicht machen. Aus diesem Grund bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

4-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Eine 51-jährige Autofahrerin erfasste am Montag, 20.05.2024, gegen 15:30 Uhr, ein 4-jähriger Junge, als dieses in der Karlstraße unvermittelt zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße rannte. Das Kind erlitt vermutlich eine Fraktur und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unter Einfluss von THC gefahren

Weil sie zu zweit auf einem E-Scooter die Von-der-Tann-Straße entlangfuhren, wurden am 20.05.2024 ein 23-Jähriger und seine gleichaltrige Begleiterin kontrolliert. Der 23-Jährige, der den Elektroroller gefahren war, hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich und gab an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Ein daraufhin durchgeführter Test reagierte positiv auf THC. Ihm wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Vielen ist nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol das konsumierte Cannabis noch mehrere Tage und abhängig von der Substanz, der Stoffwechseltätigkeit des Konsumenten und der Häufigkeit des Konsums sogar mehrere Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen kann und in strafbarer Menge im Körper nachweisbar ist. Auch nach der Teillegalisierung von Cannabis, bleibt die Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis weiter verboten!

Fahrräder gestohlen

In der Ebertstraße wurden ein Fahrrad sowie ein Fahrradcomputer aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 18.05.2024, 5:30 Uhr, und dem 20.05.2024, 8:45 Uhr liegen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Auch in der Raiffeisenstraße wurde am 20.05.2024, gegen 18 Uhr, ein Fahrrad gestohlen. Der Besitzer hatte sein Rad kurzzeitig abgestellt, um etwas in seinem Wohnmobil zu prüfen. Als er zurückkam, war das Fahrrad weg. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise um sich vor Fahrraddiebstahl zu schützen:

Ein gutes und sicheres Fahrradschloss ist das A und O Anschließen statt Abschließen

Einfaches Zusammenschließen von Rahmen und Hinterrad reicht nicht aus, da das Fahrrad so einfach weggetragen werden kann. Deshalb das Fahrrad immer an einem festen Gegenstand anschließen – auch wenn das Rad nur kurz abgestellt wird.

Gut einsehbarer Abstellplatz wählen

In versteckten Ecken kann ein Dieb in Ruhe und meist unbeobachtet das Schloss aufbrechen. Deshalb das Fahrrad an einem für Passanten gut einsehbaren Platz anschließen.

Mehrere Fahrräder zusammen anschließen Wer in der Gruppe unterwegs ist, sichert die Räder zusammen mit mehreren Schlössern. Da so mehrere Schlösser geknackt werden müssten, lohnt sich der Aufwand für die Täter meist nicht.

Reifen zerstochen

Die Reifen eines Audis wurden in der Schlesier Straße zwischen Montagmittag (20.05.2024, 13 Uhr) und Dienstagmorgen (21.05.2024, 5:20 Uhr) zerstochen. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest. Sie haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

In Keller eingebrochen

Am Pfingstmontag wurde in der Mundenheimer Straße ein Kellerraum aufgebrochen und hieraus unter anderem diverse Lebensmittel gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Da bislang keine Hinweise vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Ihre Unterstützung. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Katalysator gestohlen

Der Katalysator eines Mazda wurde zwischen Freitag (17.05.2024) und Montag (20.05.2024) gestohlen. Das Auto stand zur Tatzeit in der Leininger Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Sie haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Grabschmuck gestohlen

Eine Bronzeschale wurde von einem Grab auf dem Friedhof in Rheingönheim (Hauptstraße) gestohlen. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 16.05.2024, 11:30 Uhr, und dem 20.05.2024, 11:30 Uhr, liegen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Angaben machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Schwerer Raub – Zeugen gesucht

Am Montagabend (20.05.2024), gegen 20:00 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger vor dem Ausgang des Hauptbahnhofes am Jacob-von-Lavale-Platz, als er durch zwei ihm unbekannte, junge Männer angesprochen wurde. Einer der Unbekannten sprühte dem 20-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht, woraufhin er die Flucht ergriff, jedoch durch die Täter eingeholt und mehrfach geschlagen und getreten wurde. Der Geschädigte übergab den Unbekannten schließlich sein mitgeführtes Bargeld, woraufhin sich diese in Richtung Richard-Dehmel-Straße entfernten. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Täter konnten trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Sie wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 18-20 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, schlanke Statur, längere, nach hinten gegelte Haare, bekleidet mit einem weißen Oberteil und einer schwarzen Jogginghose

Täter 2: ca. 18-20 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, schlanke Statur, kurz rasierte Haare, komplett schwarz gekleidet, Oberteil mit roter Aufschrift

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .