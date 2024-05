Speyer- Alkoholisierter PKW-Fahrer gerät in körperliche Auseinandersetzung mit Motorradfahrer

Am Montagabend gegen 22:30 Uhr befuhren ein 35-jähriger PKW-Fahrer und 29-jähriger Motorradfahrer hintereinander die Industriestraße. Der PKW-Fahrer war der Ansicht, der Motorradfahrer folge ihm, weshalb er diesen zur Rede stellte. Im Rahmen des Streitgesprächs versuchte der PKW-Fahrer den 29-Jährigen von dessen Motorrad zu stoßen. Außerdem schlug er ihm mehrfach gegen den Helm, wodurch sich der Motorradfahrer leicht verletzte. Anschließend fuhr er mit seinem BMW davon. Der PKW-Fahrer aus Schwegenheim konnte nachträglich durch Polizeibeamte in seiner Wohnung festgestellt werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter der Beeinflussung von Alkohol stand. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein PKW präventiv, mit dem Ziel der Verwertung, sichergestellt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Speyer- Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet

Am Montag führte die Polizei Speyer im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 20:15 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Stockholmer Straße und der Kurt-Schumacher-Straße durch. Bei erlaubten 50 km/h Höchstgeschwindigkeit wurde lediglich ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 80 km/h. Zudem wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt, zwei Gurtverstößen und einem lichttechnischen Mangel eingeleitet.

Speyer- Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz endet in der Sichergestellung des PKW

Am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem PKW in den Nelkenweg. Der 35-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem bestand kein Versicherungsschutz für den Audi A6. Da der Fahrer bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher Taten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde der PKW durch die Beamten präventiv, mit dem Ziel der Verwertung, sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des fehlenden Versicherungsschutzes eingeleitet.

Speyer- Eigentümer gesucht- Nachtrag zur Pressemeldung vom 19.05.2024

Am Samstag ist es zu mehreren Diebstählen in Speyer durch einen 32-jährigen Täter gekommen. Durch Polizeibeamte konnten bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung diverse Gegenstände aufgefunden werden, bei welchen der Eigentümer noch ermittelt werden muss. Unter anderem wurden ein Ehering mit der Inschrift „Sabine“, zwei Mobiltelefone der Marke Samsung sowie Akkuschrauber der Marken Makita und Westfalia sichergestellt.

Die Polizei Speyer bittet die oder den rechtmäßigen Eigentümer, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.