Unter Alkoholeinfluss Unfälle gebaut

Kaiserslautern (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Montagabend

einen Unfall verursacht, beziehungsweise mehrere hintereinander. Verletzt wurde

zum Glück niemand.

Die Unfallreihe begann gegen 19 Uhr in der Pariser Straße, wo der Senior auf

seinem Weg in Richtung Rauschenweg im Baustellenbereich eine Warnbake streife

und dadurch beschädigte. Er ignorierte den Schaden und setzte seine Fahrt fort.

Beim Abbiegen in den Rauschenweg überfuhr der 84-Jährige die dortige

Verkehrsinsel und mähte das darauf installierte Verkehrszeichen um. Dabei löste

sich die Frontschürze des Toyota Yaris zum Teil und schleifte in der Folge am

Boden. Aber auch das ignorierte der Fahrer.

Als sich kurz darauf auf dem weiteren Weg in Richtung Hohenecker Straße die

Frontschürze komplett löste und unter die Räder geriet, drohte der Pkw

kurzzeitig, in den Gegenverkehr abzudriften, wo es zu einem Beinahe-Unfall mit

einem entgegenkommenden Pkw kam. Anschließend bog der Toyota-Fahrer nach rechts

auf die K3 ab, wo er seinen Wagen dann am Waldparkplatz abstellte.

Ein Zeuge, der alles beobachtet und die Polizei verständigt hatte, konnte den

Mann bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhalten. Bei dem 84-Jährigen wurde

deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemschnelltest zeigte einen

Alkoholpegel von 1,32 Promille an.

Der Senior musste sein Auto vor Ort stehen lassen und wurde zur nächsten

Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die

Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Gegen Hausecke gekracht

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich aus Unachtsamkeit

hat ein Autofahrer am frühen Montagmorgen in der Hauptstraße einen Unfall

gebaut. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 23-Jährige gegen 6.20 Uhr

mit seinem VW Passat von der Hohlstraße kommend in Richtung Oberstaufenbach

unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrszeichen

touchierte.

Beim Versuch, seinen Wagen wieder unter Kontrolle zu bekommen, prallte er mit

der rechten Frontseite gegen eine Hausecke. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt

stehen und war nicht mehr fahrbereit. Weil der Fahrer über Schmerzen klagte,

wurde der Rettungsdienst hinzugezogen und brachte den Mann anschließend in ein

Krankenhaus.

Die Hauptstraße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Auch die

Feuerwehr war im Einsatz, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu binden und die

Fahrbahn zu reinigen. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. |cri

Am Kreisel Vorfahrt missachtet

Kaiserslautern (ots) – Bei der Einfahrt in den Elf-Freunde-Kreisel ist eine

Fahrradfahrerin am Montagvormittag mit einem Auto kollidiert. Nach den

derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Pkw bereits im Kreisverkehr, als die

Radfahrerin gegen 11.40 Uhr aus der Zollamtstraße kam und ebenfalls in den

Kreisel einfahren wollte. Dabei missachtete die 58-Jährige offenbar den Vorrang

des Renault Captur. Sie prallte dem vorbeifahrenden Wagen gegen den hinteren

Kotflügel und stürzte zu Boden. Dadurch zog sich die Radlerin eine Verletzung am

Bein zu. Eine Untersuchung durch den Rettungsdienst lehnte sie jedoch ab. Sowohl

an ihrem Fahrrad als auch am Pkw entstand leichter Sachschaden. |cri

Wer hat randaliert?

Kaiserslautern (ots) – Mehrere randalierende Personen sind der Polizei am

Kaiserslautern (ots) – Mehrere randalierende Personen sind der Polizei am

(FOTO)orden. Zeugen teilten gegen

9.20 Uhr mit, dass Unbekannte mit Schippen und Rechen auf Fahrzeuge einschlagen

würden.

Die ausgerückte Streife traf an der beschriebenen Stelle auf einen Anwohner, der

berichtete, dass er solche Gartengeräte vor seiner Haustür gefunden habe.

Außerdem habe er an seinem geparkten Auto eine Delle auf der Fahrerseite

festgestellt, die bislang nicht dort gewesen sei.

Eine weitere Anwohnerin fand einen schlafenden Mann im Hauseingangsbereich, der

offenbar stark alkoholisiert war oder unter dem Einfluss anderer berauschender

Mittel stand. Ob er für die entdeckten Schäden verantwortlich war, konnte

niemand konkret sagen.

Der 27-Jährige wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst und später noch einmal

auf der Dienststelle von einem Arzt untersucht. Anschließend kam er zur

medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen zur Sachbeschädigung laufen. Zeugen, die etwas

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 an

die Polizeiinspektion 2 zu wenden. |cri

Fahrradfahrer übersieht geparkten PKW

Lauterecken (ots) – 48-Jähriger muss nach Erstversorgung in Klinik eingeliefert

werden. Am Montagnachmittag befuhr der Mann mit seinem Rennrad die Bahnhofstraße

und fuhr aus Unachtsamkeit gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto. Hierbei

verletzte er sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik zur

weiteren Behandlung gefahren. Sowohl am Fahrrad, als auch am PKW entstand

Sachschaden. |pilek

Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am frühen Montagmorgen in der

Zollamtstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die

Beamten beobachteten zunächst gegen 5.50 Uhr, wie der Pkw über den Parkplatz

eines Supermarktes fuhr und dann zwischen zwei Märkten anhielt. Der Fahrer stieg

aus und machte den Eindruck, nicht mehr ganz sicher auf seinen Beinen zu stehen.

Auch weitere Fahrzeuginsassen stiegen aus und ließen die Türen am Pkw

offenstehen.

Als die Streife daraufhin den Fahrer unter die Lupe nahm, schlug den Beamten die

Alkoholfahne des Mannes entgegen. Mehrere Versuche, einen Atemalkoholtest

durchzuführen, schlugen fehl. Der 19-Jährige musste deshalb für die Entnahme

einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein und die

Fahrzeugschlüssel wurden vorsorglich für 24 Stunden sichergestellt. Die weiteren

Ermittlungen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt dauern an. |cri

Langfinger sehen es auf Oldtimer ab

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in einer Tiefgararge in der Mannheimer

Straße an einem Oldtimer zu schaffen gemacht. Von dem edlen Stück stahlen die

Täter einen Teil des Kühlergrills. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

langten die Unbekannten am Freitag (17. Mai 2024) zwischen 14:30 Uhr und 17:15

Uhr zu. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Diebstahls an dem Mercedes

auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Ein Verletzter, zweimal Totalschaden

Kaiserslautern (ots) – Weil er an der abknickenden Vorfahrtstraße den Vorrang

eines anderen Fahrzeugs missachtete, hat ein junger Mann am Montagmittag an der

Einmündung Vogelwoogstraße/Merkurstraße einen Unfall verursacht. Die Folgen: Ein

Mensch wurde leicht verletzt und an zwei Autos entstand Totalschaden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 20-Jährige kurz vor halb eins mit

seinem BMW aus Richtung Vogelwoog und wollte an der abknickenden Vorfahrtsstraße

geradeaus in Richtung Danziger Straße fahren. Dabei kollidierte er jedoch mit

einem Hyundai, der aus Richtung Feuerbachstraße kam und der abknickenden

Vorfahrt folgend in Richtung Merkurstraße fahren wollte.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht

mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Darüber hinaus zog sich

der 36-jährige Hyundai-Fahrer Verletzungen am Arm zu. Er wurde vom

Rettungsdienst vor Ort untersucht. Mit ins Krankenhaus fahren wollte der Mann

aber nicht.

Die Straße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt und nach dem Abtransport

der beiden total beschädigten Fahrzeuge auch noch gereinigt werden, da

großflächig Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Der Gesamtschaden wird auf mehrere

zehntausend Euro geschätzt.

Den Beteiligten zufolge hielten sich zunächst noch Zeugen an der Unfallstelle

auf. Beim Eintreffen der Polizei waren diese allerdings nicht mehr vor Ort. Sie

werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 Kontakt mit der Polizeiinspektion

2 aufzunehmen. |cri

Einbruch in Kirchen – Wer kann Hinweise geben?

Obermoschel – Oberndorf (Donnersbergkreis) (ots) – Einbrecher haben zwischen

Sonntagabend und Montagvormittag aus zwei Kirchen sakrale Gegenstände von hohem

Wert gestohlen.

Die Täter schlugen zunächst in Obermoschel eine Fensterscheibe des Pfarrheims

ein. Sie stahlen mehrere Schlüssel und verschafften sich damit Zugang zur Kirche

Einer Zeugin fielen in der Nacht zum Montag zwei Personen im Bereich der Kirche

in Oberndorf auf. Ob sie etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist Gegenstand

der Ermittlungen.

Zur Aufklärung der Taten bittet die Polizei um Hinweise: Wem sind zwischen

Sonntag, 18:30 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wo werden sakrale Gegenstände zum Kauf

angeboten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |erf

Unfall vorm Kreisel – Zeugen gesucht!

Weilerbach/Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen

eines Unfalls, der sich am Sonntagabend (19. Mai) auf der L356 zwischen

Weilerbach und Mackenbach ereignet hat. Nach den bisherigen Ermittlungen kam

hier ein 27-jähriger Mann gegen halb neun kurz vor dem Kreisverkehr mit seinem

Mercedes von der Fahrbahn ab. Der Pkw überfuhr zwei Leitpfosten, ein

Verkehrszeichen (Schild „Vorfahrt achten!“) sowie ein großes Hinweisschild, auf

dem die Richtungs- und Ortsangaben der Kreisel-Abzweigungen angegeben waren.

Obwohl auch sein Auto dabei im Frontbereich stark beschädigt wurde, verließ der

27-Jährige die Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Er konnte jedoch noch

am Abend ausfindig gemacht werden. Gegenüber den Polizeibeamten gab der

Verantwortliche an, dass es zu dem Unfall gekommen sei, weil er einem anderen

Fahrzeug ausweichen musste.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann konkretere

Hinweise geben? Von Interesse sind auch Zeugen, die als erste an der

Unfallstelle eintrafen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Zweiter Einbruch an gleicher Stelle

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche

ist ein Imbiss in der Danziger Straße zum Ziel von Einbrechern geworden. Am

Montagabend fiel den Betreibern auf, dass sich unbekannte Täter erneut gewaltsam

Zugang zum Innenraum verschafft haben. Den Überprüfungen zufolge wurden auch

dieses Mal mehrere Getränkedosen, Saucen sowie Wechselgeld gestohlen. Der

Gesamtschaden summiert sich auf mehrere hundert Euro.

Erst vor ein paar Tagen hatten wir über einen Einbruch an gleicher Stelle

berichtet (https://s.rlp.de/SbnXE), bei dem die Täter ähnliche Beute machten.

Da es nach wie vor keine Hinweise auf Tatverdächtige gibt, suchen wir weiterhin

nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Konkret geht es diesmal um den Zeitraum

zwischen Samstag (18. Mai), 18 Uhr, und Montag (20. Mai), 20.45 Uhr. Hinweise

nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit

entgegen. |cri

