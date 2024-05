Regenmassen verschonen Frankenthal weitgehend

Frankenthal (ots) – Die angekündigten Regenmassen verbunden mit Unwetter- und Hochwasserwarnungen haben Frankenthal glücklicherweise bislang verschont. Am Freitag 17.05.2024 kam es zu insgesamt 4 wasserbedingten Einsätzen, sowie einem daraus resultierenden Folgeeinsatz, quer über das Stadtgebiet verteilt. Gegen 14:21 Uhr ging der erste Alarm bei der Feuerwehr Frankenthal ein, die weiteren in den drauffolgenden ca. 45 min.

Bei drei wasserbedingten Einsätzen war ein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. Hier kamen jeweils Tauchpumpen zum Einsatz. In einem Fall wurden weitere Absicherungsmaßnahmen durchgeführt. Hier handelte es sich um eine Kellerwohnung, in die u.a. das Wasser von der „Hanglage“ vom Garten hereindrang,

Bei einem Wassereinsatz in der Robert-Bosch-Straße kam es trotz stromlos geschaltetem Kellergeschoss während der Abpumparbeiten zu einer kleinen Verpuffung an der Gasheizung, so dass vorsorglich ein Löschzug an die Einsatzstelle nachgefordert wurde. Die Kontrolle mit Wärmebildkamera und Messgeräten ergab jedoch keine Auffälligkeiten. Die Anlage wurde durch den Notdienst Gas der Stadtwerke Frankenthal außer Betrieb genommen.

Der für die Feuerwehr zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel machte sich während der parallellaufenden Einsätze ein Bild der Lage in der Hauptfeuerwache. Um kurz vor Mitternacht musste dann noch ein umgestürzter Baum im Einmündungsbereich Hannongstraße / Lambsheimer Straße beseitigt werden.

Die Isenach führt aktuell viel Wasser im Bereich eines 2-jährigen Hochwassers. Die Überprüfung der relevanten Stellen im Gemarkungsbereich Frankenthal, insbesondere enge Kurven oder Durchführungen unter Brücken oder Straßen, verlief bislang unauffällig. Die Kontrollen werden entsprechend der Wasserstandsentwicklung weiter fortgesetzt.

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens

Frankenthal/Pfalz (ots) – Am Samstag 18.05.2024 gegen 19:51 Uhr, befuhr ein Streifenwagen der PI Frankenthal unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten auf Grund eines Einsatzes die Mahlastraße in Fahrtrichtung Studernheim. Zeitgleich befuhr ein 48-Jähriger Mann mit seinem PKW die Frankenstraße in Fahrtrichtung Mahlastraße. An der Kreuzung Mahlastraße/Frankenstraße verringerte der Funkstreifenwagen auf Grund der für ihn rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage seine Geschwindigkeit und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Der 48-Jährige PKW-Fahrer fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein und bremste hier bei Erkennen des Funkstreifenwagens ab. Letztlich kam es im Kreuzungsbereich dennoch zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Eine 25-Jährige Polizeibeamtin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Frankenthal (ots) – Am Freitag 17.05.2024, zwischen 14-14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz unmittelbar vor der „Dehner“-Filiale in der Wormser Straße 107, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem fahrenden Fahrzeug und zwei Fußgängern im Alter von 70 und 71 Jahren. Im Zuge des Unfalls stützte sich der 70-Jährige Mann kurzzeitig auf die Motorhaube des Fahrzeugs.

Als die beiden Fußgänger sich zur Sicherheit von der Fahrbahn begaben, entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt. Das Fahrzeug wird als silbergrauer VW Golf beschrieben.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Jugendliche ohne Führerschein und ohne Kennzeichen unterwegs

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 15.05.2024 gegen 19 Uhr, fuhren abwechselnd zwei 16-Jährige Frankenthaler mit einem nicht zugelassenen Auto durch Frankenthal – Mörsch. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten festgestellt, dass die Jugendlichen auch altersbedingt, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren.

Die Jugendlichen müssen nun nicht nur mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen, es wird zudem die Führerscheinstelle über die Straftat in Kenntnis gesetzt.