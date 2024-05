Feuerwehr Speyer: Unterstützung bei Unwettereinsätzen

Speyer (TT) – Bereits am Freitagabend wurde über die ADD Koordinierungsstelle der in Speyer stationierte Abrollbehälter Boote nach Saarbrücken alarmiert. Ihn dorthin zu bringen und die Einsatzkräfte vor Ort einzuweisen, dauerte fast die ganze Nacht.

Heute Nachmittag wurde unser Abrollbehälter Sandsack nach Wörth alarmiert. Auch hier werden von uns Einsatzkräfte eingewiesen, damit im Anschluss dringend benötige Sandsäcke wie am Fließband gefüllt und in Position gebracht werden können.

Natürlich sind wir in Speyer ebenfalls seit Freitag im Hintergrund aktiv, auch wenn wir bislang keine Überflutungen im Stadtgebiet bekämpfen mussten. Unser Leitungsdienst beobachtet unablässig die Wetterentwicklungen und vor allem die Pegel unserer Gewässer zweiter und dritter Ordnung, sowie den Rhein.

Zusammen mit unserer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, dem Brand- und Katastrophenschutz Inspekteur Peter Eymann, der beim Baubetriebshof angesiedelten Wasserwehr und dem THW wertet der Leitungsdienst mehrfach am Tag die Informationen aus. In gemeinsamen Besprechungen werden weitere Maßnahmen besprochen und Bereitschaften organisiert.

Bislang waren in Speyer außer regelmäßigen Kontrollen durch die Wasserwehr keine größeren Eingriffe nötig, aber eine erneute Regenfront in der Pfalz, die am Dienstag erwartet wird, lassen wir für die Speyrer Bürger nicht aus den Augen.

Die Böden sind durchnässt und der Grundwasserspiegel hoch. Dadurch können sich weitere Regenschauer in der Pfalz stärker als sonst auf die Bäche auswirken, die durch Speyer fließen. Bei Bedarf werden sofort entsprechende Maßnahmen durch uns eingeleitet.

Räuberische Erpressung

Speyer (ots) – Am Pfingstsonntag gegen 12 Uhr, wurde ein 55-jähriger Mann im Falkenweg von 3 männlichen Personen angesprochen. Plötzlich hielt einer der Männer ihm ein Messer vor, riss ihm die Kette vom Hals und forderte Geld und Handy. Der Überfallene kam der Forderung nach.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180cm groß, Anfang bis Mitte 20, dunkle Hautfarbe, der Haupttäter trug einen Bart, schwarze Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover.

Als die Täter noch mehr Geld forderten, ging der Geschädigte in die nahegelegene Bank. Währenddessen flüchteten die Täter jedoch, womöglich weil ein PKW mit OG-Kennzeichen vor der Bank parkte. Der Fahrer dieses PKW und andere Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf die 3 Täter geben können, möchten sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Räuberischer Diebstahl

Speyer (ots) – Ein Kunde des REWE Markts Iggelheimer Straße wurde durch einen Mitarbeiter am 18.05.2024 gegen 18:25 Uhr beobachtet, wie dieser augenscheinlich mehrere Lebensmittel entwendete. An der Kasse wurde durch den Kunden lediglich eine Dose RedBull bezahlt. Aufgrund dessen wurde der Kunde durch zwei Mitarbeiter aufgehalten.

Auf den möglichen Diebstahl angesprochen fing der 18-Jährige an die beiden Mitarbeiter körperlich anzugreifen und versuchte zu fliehen. Beide Mitarbeiter verspürten Schmerzen und ließen von dem Beschuldigten ab. Dieser konnte sich anschließend durch Umwerfen von Aktionsschildern sowie Verrücken von Stühlen von der Örtlichkeit entfernen.

Aufgrund der Täterbeschreibung sowie Bilder der Videoaufzeichnung konnte der Beschuldigte durch die Polizei im Umfeld angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurden Ware im Wert von 44 Euro fest- und sichergestellt. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Ohne Zulassung und Versicherung Auto gefahren

Speyer (ots) – Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit wurde in der Spaldinger Straße ein PKW ohne angebrachte Kennzeichen festgestellt. Dieser konnte anschließend durch die Beamten kontrolliert werden.

Hierbei gab der ehrliche Fahrer an, dass er das Fahrzeug weder zugelassen noch eine Versicherung für seinen PKW habe und es ihm auch bewusst gewesen sei, dass es sich bei der jetzigen Fahrt um eine Straftat handle. Der Fahrer organisierte sich eigenständig eine Transportmöglichkeit für den PKW.

Trunkenheitsfahrt durch fehlendes Wissen

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 19.05.2024 gegen 00:28 Uhr, wurde ein 19-Jähriger auf seinem E-Scooter fahrend festgestellt und anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei gab dieser an, dass er kurz zuvor einen Joint konsumiert habe. Aufgrund dessen wurde ihm eröffnet, dass auch die Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss auf einem E-Scooter strafbar ist.

Hieraufhin schien er verwundert. Aufgrund des Betäubungsmitteleinflusses wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartetet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Hinweis:

Das Fahren auf einem Elektrokleinstfahrzeug („E-Scooter“) unter Betäubungsmitteleinfluss unterfällt der Strafbarkeit nach §24a StVG. Ein Elektrokleinstfahrzeug verfügt über einen Elektromotor, weswegen dieses als Kraftfahrzeug im Sinne des Gesetztes gilt. Aufgrund dessen gelten dieselben Grenzwerte für Alkohol und Betäubungsmittel wie z.B. für einen PKW.

Truppenübungsplatz widerrechtlich betreten

Speyer (ots) – Ein 46-Jähriger befand sich auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr zwischen Speyer und Dudenhofen, dies wurde durch die Bundeswehrsoldaten festgestellt und geahndet. Da der Verantwortliche keine Personalien mitführte wurde die Polizei hinzugezogen.

An dieser Stelle weißt die Polizei Speyer nochmals daraufhin, dass der Bereich der „Sanddünen“ seit 01.April 2023, als Militärischer Sperrbereich eingestuft wurde und ein Betreten der Örtlichkeit für Nichtberechtigte verboten ist.

Aus Fehler nichts gelernt…

Speyer (ots) …hat ein 32-Jähriger aus Speyer-Nord. Dieser wurde zunächst am 18.05.2024 gegen 17:36 Uhr durch einen Anwohner beobachtet, wie dieser durch die offene Terassentür sein Haus betreten hatte. Hierbei entwendete der 32-Jährige diverse Gegenstande (u.a. ein Handy und Schmuck) im Wert von 1.500 Euro und konnte unerkannt fliehen.

Der Beschuldigte konnte ermittelt werden. Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden neben Aufbruchwerkzeug u.a. auch das Diebesgut aufgefunden. Der Beschuldigte wurde zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen auf die Polizeiinspektion verbracht, wo er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Bereits wenige Stunden später fiel derselbe 32-Jährige erneut negativ auf. Der 32-Jährige wurde durch eine Sicherheitsfirma gemeldet, wie er sich unberechtigt auf einem Anwesen am Eselsdamm aufhalten würde. Wenig später wurde durch einen Anwohner gemeldet, dass eben jener 32-Jähriger versuchte ein PKW aufzubrechen und zuvor augenscheinlich eine Garage nach weiterem Diebesgut durchsucht hatte. Der Beschuldigte habe hierbei ein E-Bike entwendet und sich von der Örtlichkeit entfernt.

Einem dritten aufmerksamen Bürger fiel der 32-Jährige anschließend am Parkplatz des Bade-Maxx auf, wie dieser sich auffällig an geparkte PKW aufhielt. Im Rahmen dessen konnte der Beschuldigte durch die Polizei mit neuem Diebesgut inklusive dem entwendeten E-Bike angetroffen werden. Die Nacht verbrachte der Tatverdächtige im Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Er hat sich nun mehreren Strafverfahren zu verantworten. Die Ermittlungen zum genauen Sachverhalt dauern an.

Die Polizei rät: Schließen sie ihr Fahrzeug, auch bei kurzer Abwesenheit, immer ab! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto. Legen Sie keine Jacken, Taschen oder Rucksäcke sichtbar im Auto ab, das erhöht den Tatanreiz. Parken Sie ihr Fahrzeug an gut einsehbaren und beleuchteten Orten. So schützen Sie sich am besten vor Diebstählen aus Ihrem Fahrzeug.

Verkehrsgefährdung

Speyer (ots) – Am Freitag 17.05.2024 gegen 08:15 Uhr kam es in der Innenstadt zu einer Verkehrsgefährdung, bei welcher ein 58-Jähriger einen 40-Jährigen von dessen E-Scooter schubste, wodurch sich der Geschädigte leicht am rechten Knöchel verletzte.

Zudem wurde dessen Handydisplay beim Sturz beschädigt. Der Tatverdächtig konnte im Nachhinein ermittelt werden und machte keine Angaben vor Ort.

Verkehrsbehinderung

Speyer (ots) – Am Freitag 17.05.2024 gegen 13:00 Uhr kam es in Speyer West, aufgrund eines Pannen-Güterzugs, zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Im Bereich der Bahnübergänge Mühlturmstraße und Schützenstraße staute sich der Verkehr. Die Lage wurde nach einer Stunde durch eine hinzugezogene Ersatzlok bereinigt.