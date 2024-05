Landau: Die Polizei-News

Polizeieinsatz nach Spontanversammlung

Landau, Kronstraße (ots) – Am Samstag 18.05.2024 kam es in der Kronstraße kurz nach 15 Uhr zu einem Polizeieinsatz an einem Informationsstand der Partei „AfD“, nachdem rund 20 Personen eine spontane Gegenversammlung durchführten. Die Personen störten den Ablauf am Infostand durch laute Sprechchöre. Infolge dessen kam es zum Einsatz von Polizeikräften, um weitere unmittelbare Störungen zu verhindern. Bereits gegen 11:15 Uhr wurde der Betreiber des Infostandes von einem 35-Jährigen beleidigt.

Tasereinsatz nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Landau (ots) – Am 17.05.2024 gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei Landau über eine randalierende Person auf der Intensivstation eines Krankenhauses informiert, welche mehrere Mitarbeiter und die im weiteren Verlauf eingetroffenen Polizeibeamten aufs Übelste beleidigte und mit dem Tode bedrohte.

Nachdem der 45-jährige Mann einem Polizeibeamten gegen den Oberkörper schlug und von weiteren Angriffen auszugehen war, wurde der Taser erfolgreich eingesetzt und der Randalierer im Anschluss unverletzt fixiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Versuchte Brandstiftung

Landau, Stadt (ots) – Am Morgen des 18.05.2024, kam es gegen 03:22 Uhr in Landau, in der Weißenburger Straße, nur wenige Meter nach der Schloßstraße, zu einem Brand im Hinterhof eines Mehrparteienhauses. Das Feuer, welches sich lediglich auf den Sperrmüll direkt neben dem Gebäude erstreckte, konnte rechtzeitig durch die Einwohner gelöscht werden. Verletzt wurde niemand und ein Sachschaden am Gebäude ist ebenfalls nicht entstanden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen ist von Brandstiftung auszugehen.

Wir suchen Zeugen. Wer kann Hinweise zum dem Sachverhalt geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

15-jähriger bekifft auf Kleinkraftrad unterwegs

Landau (ots) – Am 19. Mai 2024 wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer im Südring einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich mehrere Auffälligkeiten, welche auf einen Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Weiterhin konnte bei dem Jugendlichen ein Springmesser sowie Haschisch und ein Haschisch-Brownie aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 15-jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt. Die Polizei warnt: Trotz des neu erlassenen Cannabisgesetzes bleibt der Konsum von Cannabis für Jugendliche strikt verboten. Die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Drogen ist zudem weiterhin für alle Verkehrsteilnehmer illegal und gefährdet die Sicherheit aller.

Betrunken in Landau unterwegs

Landau (ots) – Am frühen Morgen des 18.05.2024 gegen 02:20 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fahrzeug auf, das offensichtlich nur mit Mühe innerhalb des Fahrstreifens gehalten werden konnte und wiederholt in den Grünstreifen geriet. Bei der anschließenden Kontrolle strömte Alkoholgeruch aus dem geöffneten Fahrerfenster, der Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille.

Nach erfolgter Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins und Fahrzeugschlüssels musste der 36-jährige Fahrzeugführer seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Einbruch in Universität

Landau, Forststraße (ots) – Im Zeitraum vom 17.05.2024, 16 Uhr – 19.05.2024, 12 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Universität in Landau. In mehreren Laborräumlichkeiten wurden diverse Schränke geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, muss im Nachgang geprüft werden. Zusätzlich wurde der Boden durch Aktivierung eines vor Ort befindlichen Feuerlöschers verschmutzt. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Diese dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.