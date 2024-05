Laute Knallgeräusche

Bad Kreuznach (ots) – Nachtrag – Am 18.05.2024 gegen 23:13 Uhr, wurden drei laute Knallgeräusche im Bereich von Bad Kreuznach wahrgenommen und der Polizei gemeldet. Aufgrund des Presseeintrages kam es zu zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung. Abschließend kann daher festgehalten werden, dass es sich bei den Geräuschen wohl um ein Feuerwerk gehandelt hatte. Dieses wurde auch optisch von mehreren Anrufern wahrgenommen.

Die Örtlichkeit konnte auf den Bereich zwischen der Uhlandstraße Bad Kreuznach und dem Rosenhof eingegrenzt werden. Hinweise zu einem Verantwortlichen konnten bislang noch nicht erlangt werden.

Die Polizei von Bad Kreuznach bedankt sich für die aufklärenden Meldungen und ist für weitere sachdienliche Hinweise jederzeit unter der 0671 88110 erreichbar.

Erstmeldung – Am Samstag 18.05.2024 gegen 23.13 Uhr, gingen mehrere Anrufe über Notruf und die Amtsleitung ein. Hier teilten mehrere Bürger 3 laute Knallgeräusche und Scheibenbeben im Bereich Dürerstraße und Hackenheim mit. Eine Absuche des südlichen Stadtgebietes verlief negativ. Derzeit ist unklar, was die Ursache der Geräusche bzw. der Erschütterung war.

3 leicht Verletzte nach unbedachtem Umgang mit Holzkohlegrill

Pfaffen-Schwabenheim (ots) – Am Montag 20.05.2024 kam es ab 06:30 Uhr, zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, als in einem Mehrfamilienhaus in der CO2-Warner in einer Wohnung auslöste. Aufgrund des unbedachten Umgangs mit einem Holzkohlegrill erlitten 3 Personen im Alter von 36, 32 und 6 Jahren leichte Verletzungen in Form einer Kohlenmonoxidvergiftung, Kopfschmerzen und Übelkeit, welche in den Bad Kreuznacher Krankenhäusern aktuell behandelt werden.

Die Wohnung ist nach Durchlüften durch die freiwilligen Feuerwehren aus Pfaffen-Schwabenheim und Umgebung, welche mit insgesamt 58 Mann/Frau im Einsatz waren wieder bewohnbar. Gegen den 36 Jahre alten Verursacher wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eröffnet.