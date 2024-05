Brand von Wahlplakat der SPD

Offenbach (ots) – Am Abend des 19.05.2024 gegen 23:40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Landau gemeldet, dass ein Wahlplakat brennen würde. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte ein noch leicht brennendes Wahlplakat der SPD sowie ein leicht angesengtes Werbeplakat des Zirkus Probst vorfinden. Der Brand wurde durch die eingesetzten Beamten gelöscht.

Es entstand Sachschaden an den Plakaten und dem Laternenmast, an dem diese befestigt waren. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Gasexplosion bei Grillfeier

Herxheim (ots) – Am Samstag 18.05.2024 kam es gegen 17 Uhr im Südring vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, beim Betrieb eines Gasgrills im Rahmen einer privaten Feier zu einer Gasexplosion. Hierbei entzündete sich unbemerkt ausgetretenes Gas, wodurch ein Kind leicht am Bein verletzt wurde. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An der Außenküche, in der die Grillfeier abgehalten wurde, entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Herxheim war mit 5 Fahrzeugen und insgesamt 26 Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Entwendeter Zigarettenautomat aufgefunden

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Durch einen Zeugen wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat auf einer Streuobstwiese aufgefunden. Der Automat war zuvor in Schweigen-Rechtenbach von einer Gebäudefassade abgerissen und entwendet worden. Wie hoch der genaue Schaden ist, ist zurzeit noch unklar.

Einbruch in Wohnhaus

Herxheim (ots) – Am Sonntag, den 19.05.2024 gegen 00:35 Uhr brach ein unbekannter Täter gewaltsam über eine rückwärtige Terrassentür in ein Wohnhaus, Im Bannholtz in Herxheim ein. Gegen 00:41 Uhr hörte die Hausbewohnerin Schritte im Erdgeschoss. Bei ihrer Nachschau konnte sie im Haus Licht einer Taschenlampe feststellen und schaltete daraufhin das Licht ein.

Hierbei konnte sie den Einbrecher, vermummt mit einem Schal im Haus feststellen. Die erschrockene Hausbewohnerin schloss sich in einem Zimmer ein und verständigte die Polizei. Der oder die Täter verließen ohne etwas zu entwenden das Haus und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zur Festnahme der Täter.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Bereich Im Bannholtz auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per Email kilandau@polizei.rlp.de

Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Kapsweyer (ots) – Ein 74 Jahre alter Mann aus Kapsweyer konnte nach einer großangelegten Suchaktion über rund 4 Stunden unter Beteiligung verschiedener Polizeidienststellen der Polizeidirektion Landau und eines Polizeihubschraubers wohlbehalten aufgefunden werden. Grund für sein langes Fernbleiben war seine psy. Zustand gewesen.