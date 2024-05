Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Kind auf Fenstersims

Bingen (ots) – Am Samstag 18.05.2024 gegen 14:45 Uhr, wird durch eine Passantin in der Rupertusstraße in Bingen ein Kind auf einem Fenstersims im 4.OG sitzend festgestellt. Dieser drohte hier aus dem Fenster zu stürzen, sodass die Zeugin die Polizei informierte. Die eingesetzten Beamten können vor Ort durch Rufen Kontakt mit dem Kind aufnehmen.

Der 4-Jährige leidet an Autismus und befand sich mit 3 weiteren Kindern im Raum. Hier klettert der 4-Jährige auf den Fenstersims und lehnt sich aus dem Fenster. Der Vater wird rechtzeitig auf die Situation aufmerksam und holt den 4-Jährigen vom Fenstersims, sodass ein Sturz verhindert werden kann. Die Eltern werden durch die eingesetzten Beamten entsprechend sensibilisiert.

Unfall mit Personenschaden aufgrund von Alkoholeinfluss

Heidesheim (ots) – Am Samstag18.05.2024, kam es gegen 22.30 Uhr, auf der A63 von Alzey in Fahrtrichtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Wörrstadt und Saulheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden und zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 43jähriger Fahrzeugführer versuchte dem PKW eines 42jährigen, welcher sich von hinten mit deutlich höherer Geschwindigkeit näherte, über den Standstreifen nach rechts auszuweichen.

Trotz dieses Ausweichmanövers kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, welche stark ins Schleudern gerieten. Der PKW des Unfallverursachers überschlug sich mehrfach und kam schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Fahrer wurden aus ihren Fahrzeugen geborgen und erlitten augenscheinlich nur leichte Verletzungen. An den PKW entstand Totalschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich bei dem 42-jährigen Unfallverursacher heraus, dass er erheblich alkoholisiert war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Fahrbahn in Richtung Mainz wurde an der Anschlussstelle Wörrstadt vollständig gesperrt und der Verkehr wurde abgeleitet. Ein Verkehrsteilnehmer missachtete die polizeiliche Absperrung und versuchte diese zu umfahren, wodurch Polizeibeamter zur Seite springen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dank der schnellen Reaktion des Beamten blieb dieser unverletzt. Der Fahrer dieses Fahrzeugs war ebenfalls stark alkoholisiert. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren.

Der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Mainz war für die Zeit der Unfallaufnahme von 22:30-02:50 Uhr vollständig gesperrt. Neben mehreren Polizeidienststellen, waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wörrstadt, der Autobahnmeisterei Heidesheim, des Rettungsdienstes, ein Notarztfahrzeug und diverse Abschleppunternehmen beteiligt.

Festfahrung eines Schubverbandes auf dem Rhein

Budenheim (ots) – In der Nacht vom 16.05 auf den 17.05.2024 fuhr sich ein in der Talfahrt befindlicher Schubverband bei RKM 507 (Ortslage Budenheim, beladen mit 4845t Kies) aus bislang unbekannten Gründen am linksrheinischen Ufer fest. Hierüber wurde die WSP Mainz erst durch einen Zeugen am 18.05.2024 telefonisch in Kenntnis gesetzt.

Bei den weiteren Ermittlung und der Schiffsunfallaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der verantwortliche Schiffsführer bereits eigene Versuche und Versuche mit einem anderen Containerschiff unternahm um wieder freizukommen. Dies erfolgte ohne die zuständigen Behörden hiervon zu unterrichten.

Ebenso ergaben die Ermittlungen an Bord des SV weitere Mängel im Bereich der Besatzung, so dass den verantwortlichen Schiffsführer mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen erwarten. Der Schubverband konnte am 18.05.2024 mit Unterstützung eines weiteren Schubverbandes aus seiner festgefahrenen Lage freigeschleppt werden und setzte nach Beseitigung aller Mängel seine Fahrt Richtung Duisburg fort. Bei dem Vorfall entstand weder Personen- noch Sachschaden.