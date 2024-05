Auf frischer Tat bei Pkw-Aufbruch angetroffen

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Montagmorgen konnte ein 20-jähriger Mann aus beim Einbruch in ein Fahrzeug angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen 05:15 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich der 20-Jährige mit einem Aufbruchwerkzeug in der Alex-Müller-Straße an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machte.

Im Rahmen der Fahndung versuchte der Täter zunächst zu flüchten, konnte jedoch kurz darauf durch die Einsatzkräfte gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung konnten neben einem Meisel noch weiteres Aufbruchwerkzeuge, 2 Fahrzeugschlüssel, eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie mehrere Silbermünzen sichergestellt werden. |pvd

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots) – Ein Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Motorroller Fahrer, ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Fruchthallstraße. Ein 39-jähriger Fußgänger lief über die ihm Rotlicht anzeigende Fußgängerampel auf die Fahrbahn, ohne den fließenden Verkehr zu beachten.

Dort kollidierte er mit dem Motorroller eines 58-jährigen Mannes. Beide Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Am Motorroller war ein geringer Sachschaden zu verzeichnen. |pvd

Fußball: Saisonfinale auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) – Im Fritz-Walter-Stadion endete am Sonntag die Fußballpartie zwischen den Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und der Eintracht Braunschweig mit 5:0 für die Gastgeber. Nach Angaben des Veranstalters verfolgten fast 48.000 Fußballanhänger die Begegnung auf dem Betzenberg.

Obwohl wegen der gesperrten Bahnverbindungsstrecken nach Kaiserslautern viele Fans mit dem Pkw in die Westpfalz reisten, blieben größere Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet aus. Das Angebot des P&R-Verkehrs wurde von der Mehrzahl der Fußballanhänger in Anspruch genommen.

Wegen der Verwendung von Pyrotechnik in einem der Fanblöcke leitete die Polizei

Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Am Rande der Partie registrierten die Einsatzkräfte zwei Straftaten, einmal wegen des Verdachts des Raubes eines Fanschals und einmal wegen Beleidigung.

Die Polizei bedankt sich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern für Fairplay im und außerhalb des Stadions. Ein Dank geht auch an alle Einsatzkräfte. Wir wünschen allen eine gute Heimreise. |erf

Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 35-Jähriger aus Ramstein ist am frühen Sonntag unter erheblichem Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Gegen 2.30 Uhr wurde ner in der Pariser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, hierbei wurde starker Alkoholgeruch festgestellt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert vonn1,61 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Kreis Kaiserslautern

Unfallflucht mit hohem Sachschaden am MVZ

Landstuhl (ots) – Am Freitag kam es am MVZ in der Kaiserstraße in der Zeit von 09:45 bis 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Der Geschädigte parkte seinen VW Golf im unteren Teil des Parkplatzes auf der dortigen Zufahrt in Längsaufstellung.

Vermutlich beim Rangieren stieß ein anderes Fahrzeug gegen das linke Heck des geparkten Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. |pilan

Alkohol im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) – In der Nacht zum Pfingstsonntag wurde ein 34-jähriger Mercedesfahrer in der Königstraße kontrolliert. Weil sein Atem nach Alkohol roch, wurde er zum Test gebeten. Ergebnis: 0,77 Promille. Der Mann aus dem Kreis Kaiserslautern muss mit einem Fahrverbot und einer Geldbuße rechnen. |pilan

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am späten Freitag überprüft eine Funkstreife in der Schernauer Straße die Fahrtüchtigkeit eines 51-jährigen Ford-Fahrers. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein Alkoholtestgerät wurde mit dem Ergebnis vom 1,34 o/oo beatmet. Dem Mann aus dem Kreis Kaiserslautern wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. |pilan

Einbruch in Schuppen

Kottweiler-Schwanden (ots) – Unbekannte Täter sind in der letzten Woche in einen Geräteschuppen in der Friedhofstraße eingedrungen. Am Samstag fiel dem Geschädigten auf, dass die Tür gewaltsam geöffnet und eine Motorsense gestohlen wurde. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagmittag und Samstagmorgen.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich

bei der Polizei Landstuhl zu melden. |pilan