Streitigkeiten auf Pfingstmarkt enden mit Messerstich

Angelbachtal (ots) – Im Rahmen von Streitigkeiten setzte ein bislang unbekannter Täter auf der traditionellen Pfingstmarkt-Veranstaltung gegen 01.25 Uhr ein Messer gegen seinen 19-jährigen Kontrahenten ein und verletzte ihn damit am Rücken. Im Anschluss flüchtete er von der Örtlichkeit und konnte im Rahmen der Fahndung durch die unmittelbar eintreffenden Einsatzkräfte auch nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter war 20-25 Jahre alt, ca. 185cm groß und einen leichten Bart haben. Er trug zur Tatzeit eine helle Jacke. Der Geschädigte wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Hier stellte sich heraus, dass er glücklicherweise keine schweren Verletzungen davontrug. Die Umstände der Streitigkeiten sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Polizeiposten Angelbachtal geführt werden.

Segelflugzeug in der Nähe des Flugplatzes verunfallt

Malsch (ots) – Nach dem Absturz eines Segelflugzeuges am Montag gegen 12:15 Uhr, befindet sich ein Großaufgebot von Rettungs- und Einsatzkräften westlich des

Segelflugplatzes Malsch im Einsatz. Weitere Informationen liegen derzeit noch

nicht vor.

Gebäudebrand führt zu Feuerwehreinsatz

Hirschberg (ots) – Am Sonntag gegen 21.30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem es in Hirschberg/Ortsteil Großsachsen in einem Reihenendhaus in der Talsiedlung zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Die Freiwilligen Feuerwehren Hirschberg und Weinheim, die mit 35 Mann vor Ort waren, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und rasch löschen.

Bei dem Brandgeschehen wurde der 52-jähriger Bewohner tödlich verletzt. Nachdem die

Feuerwehr die Person geborgen hatte, wurde diese reanimiert. Die Reanimation blieb jedoch erfolglos, so dass der Mann noch vor Ort verstarb.

Zwei weitere 60- und 61-jährige Bewohner der angrenzenden Nachbarhäuser konnten sich selbständig aus den Gebäuden in Sicherheit bringen. Während der 60-Jährige unverletzt blieb erlitt der 61-Jährige eine Rauchgasvergiftung und wurde in Klinik verbracht.

Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Brandort ist beschlagnahmt und die genaue Brandursache noch Gegenstand der Ermittlungen. Über die Schadenhöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Bei Regen von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Waibstadt (ots) – Am Samstag gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Audi Fahrer die K 4281 von Daisbach kommend in Ricchtung Sinsheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 28-Jährige in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt in auf dem Dach zum Liegen.

Der 28-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt. An seinem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war musste dieser abgeschleppt werden.

Flucht vor Polizei mündet in Unfall, zwei Personen verletzt

Mannheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 19.05.2024 fiel einer Streife des Autobahnpolizeirevier Seckenheim der Fahrer eines schwarzen Skoda, aufgrund dessen Fahrweise auf. Er sollte auf der A 656 Anschlusstelle Seckenheim einer Kontrolle unterzogen werden. Der angedachten Fahrzeugkontrolle versuchte sich der 43jährige Fahrzeugführer zu entziehen, indem er seinen Pkw stark beschleunigte.

Die Polizeibeamten nahmen unmittelbar die Verfolgung auf. Martinshorn, Blaulicht sowie Anhaltesignale wurden durch den flüchtigen Fahrzeugführer ignoriert. Die Strecke der Verfolgung erstreckte sich bis nach Plankstadt. In der Ladenburger Straße/Schwetzinger Straße, verlor der flüchtende Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Pkw und kollidierte mit einem geparkten Baustellenfahrzeug.

Der 43-jährige sowie dessen 32-jähriger Beifahrer konnten durch die verfolgenden Polizeibeamten sowie hinzugerufenr Unterstützungskräfte festgenommen werden. Durch den Zusammenstoß mit dem Baustellenfahrzeug zogen sich der jetzige Beschuldigte sowie dessen Beifahrer mittelschwere Verletzungen zu. Beide Personen wurden getrennt voneinander in nahe liegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Sachschaden am Skoda beläuft sich auf mehrere tausend Euro, der Pkw musste abgeschleppt werden. Zuvor konnten in dem Pkw diverse Betäubungsmittel sowie Drogenutensilien festgestellt und sichergestellt werden. Weiterhin stelle sich heraus, dass der Fahrzeugführer von einer Justizbehörde bereits gesucht wurde.

Der 43-jährige Beschuldigte muss sich nun aufgrund Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der Durchführung eines illegalen Kraftfahrzeugrennen sowie der fahrlässigen Körperverletzung zum Nachteil seines Beifahrers verantworten.

Ein Anfangsverdacht einer Straftat gegen den Beifahrer sowie Hinweise auf eine Gefährdung unbeteiligter Dritter Personen ergaben sich bis zum Berichtszeitpunkt nicht. Die Ermittlungen, insbeondere zur Fahrtüchtigkeit des Beschuldigten, dauern an.

Kollision zweier Fahrzeuge, zwei Personen leicht verletzt

Wiesloch, BAB 6 (ots) – Am 18.05.2024 ereignete sich gegen 14:14 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Eine 58-jährige Volvo Fahrerin musste aufgrund des Rückstaus an der AS Wiesloch/ Rauenberg verkehrsbedingt auf der rechten Spur anhalten. Ein 62-jähriger PKW-Fahrer der die mittlere Fahrspur mit seinem Audi nutzte, kam aufgrund Unaufmerksamkeit zu weit nach rechts ab und kollidierte mit dem Volvo auf der rechten Spur.

Durch den Aufprall kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der Volvo beschädigte hierbei

noch ein drittes Fahrzeug leicht. Der Unfallverursacher kam auf dem mittleren Fahrstreifen zu stehen. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt, konnten aber nach einer Untersuchung das Krankenhaus wieder verlassen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 37.000 Euro geschätzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen gesperrt.