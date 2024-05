Beleidigung nach Zusammenstoß

Burrweiler (ots) – In der Breitwiesenstraße kam es Donnerstag 16.05.2024 um 13.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, weil eine 60-jährige Autofahrerin den Bremsvorgang eines voraus fahrenden 59-jährigen Autofahrers übersah. Nach dem Zusammenstoß beleidigte die Frau den Mann mit einem Kraftausdruck, weshalb dieser zusätzlich eine Strafanzeige erstattete. Angeblich kam es bereits vor dem Unfallgeschehen zu beiderseitigen Beleidigungen. Die Ermittlungen dauern an.

Kollision mit Rehe auf der Autobahn

A65/AS LD-Zentrum (ots) – Am 16.05.204 um 12.20 Uhr kollidierte eine 49 Jahre alte Autofahrerin auf der A65, Nähe der AS Landau-Zentrum mit zwei Rehe, welche die Fahrbahn querten. Nach der Kollision rannten die vermutlich verletzten Tiere in eine angrenzende Grünfläche. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde zwecks Nachsuche informiert.

Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von annährend 2.000 Euro. Die Polizei appelliert: Ein Wildwechsel kann auch bei Tageslicht und auf der Autobahn stattfinden.

Unfallflucht am ehemaligen Krankenhaus

Annweiler (ots) – Am Donnerstag wurde im Zeitraum von 9-12 Uhr auf dem Parkdeck am ehemaligen Krankenhaus eine graue A-Klasse beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Aufgrund der Spurenlage kann vermutet werden, dass der Verursacher ein helles (ggf. hellblaues) Fahrzeug führte welches in einer Höhe von 47-62cm einen Lackschaden haben dürfte.

Dieser dürfte sich entweder hinten links oder noch wahrscheinlicher vorne rechts befinden. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler.

Vorfahrt einer Radfahrerin missachtet

Edenkoben (ots) – Prellungen am Knöchel und Ellenbogen zog sich Donnerstag 16.05.2024 um 17.40 Uhr eine 62 Jahre alte Radfahrerin in der Klosterstraße zu, weil eine 35 Jahre alte Autofahrerin ihr die Vorfahrt nahm, als sie von der Einmündung Remlingstraße geradeaus in die Radeburgerstraße fahren wollte. Die Radfahrerin musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 1.000 Euro.

Schulwegkontrolle am Trifels-Gymnasium

Annweiler am Trifels (ots) – Am Donnerstag 16.05.2024 wurde durch Kräfte der Polizeiwache Annweiler eine Schulwegkontrolle beim Trifels-Gymnasium in Annweiler durchgeführt. Innerhalb von 30 Minuten mussten 6 Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden, da diese gegen das bestehende Durchfahrtsverbot verstießen. Zudem wurde ein Mängelbericht wegen fehlender Dokumente ausgestellt.