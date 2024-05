Total ramponiertes Fahrzeug, Fahrer alkoholisiert – Unfallstelle gesucht

Mainz-Drais (ots) – Am frühen Freitag 17.05.2024 gegen 01:30 Uhr meldeten Zeugen ein stark beschädigtes Fahrzeug welches mit extrem geringer Geschwindigkeit und zwei platten Reifen die L427 in Richtung Mainz-Drais fahren würde. Auch durch die eingesetzte Polizeistreife der Polizeiinspektion Mainz 3 konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug maximal 10km/h schnell fuhr und massivste Beschädigungen an der gesamten Fahrerseite aufwies.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte zudem eine Atemalkoholkonzentration von über 0,8 Promille gemessen werden. Auf die starken Beschädigungen angesprochen, erzählte der 25-jährige aus Rumänien stammende Fahrer, dass er mit einem Betonpfeiler auf der Autobahn kollidiert sei.

Trotz einer intensiven Absuche der umliegenden Autobahnen, konnten keine Beschädigungen und somit auch keine Unfallstelle gefunden werden. Zeugen oder gar Geschädigte werden daher gebeten sich mit der PI Mainz 3 in Verbindung zu setzen.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er hat nun mit einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfall zwischen Fahrradfahrern

Mainz-Mombach (ots) – Am Donnerstag 16.05.2024 gegen 08 Uhr, befuhr eine 50-jährige Mainzerin mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg im Rheingauwall in Richtung Hartenbergstraße auf der rechten Seite. Ein 22-jährger Mainzer befuhr hingegen die Hartenbergstraße aus Richtung Bismarckplatz kommend auf dem linken Fahrradstreifen, obwohl ein Radweg auf der rechten Seite für ihn vorhanden war.

Im Einmündungsbereich kam es dann auf dem Radstreifen zur Begegnung der beiden Fahrradfahrer. In Folge dessen wollte die 50-jährige Mainzerin ausweichen, kam auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte zu Boden. Sie verletzte sich leicht an Oberkörper und Arm und ihr Fahrrad wurde zudem beschädigt. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Kostenfallen und Betrug bei der Reisebuchung erkennen

Mainz (ots) – Landeskriminalamt und Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz informieren in einem Web-Seminar. Bei der Reiseplanung und Buchung läuft nicht immer alles nach Plan. Besonders in Online-Reiseportalen gilt es, ganz genau hinzuschauen, denn immer wieder fallen Menschen bei der Reisebuchung auf betrügerische Abzockmaschen rein.

Zwar bieten seriöse Reiseportale auch die Möglichkeit, Urlaubsangebote zu vergleichen, doch schwankende Preise, Fake-Bewertungen oder Extra-Pauschalen sind dabei oft ein Hindernis. Worauf sollten Verbraucher achten? In einem Web-Seminar informieren LKA-Präventionsexpertin Lisa Bender und Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale darüber, welche Fallen es gibt und wie man sich schützen kann.

Das Web-Seminar „Kostenfalle Reise: Erkennen und vorbeugen“ findet am Donnerstag 22. Mai, ab 16 Uhr statt und dauert circa 90 Minuten. Interessierte können sich unter https://s.rlp.de/pbfZs anmelden. Fragen werden im Live-Chat beantwortet.

Umfangreiche Informationen zur Sicherheit im Netz bieten die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt zusätzlich auf ihren Internetseiten unter:

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/sicher-im-internet