Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Während des Firmenlaufs ist es Donnerstag in der Eisenbahnstraße zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen schlug kurz vor 19 Uhr ein junger Mann dem Moderator der Veranstaltung ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Schneiderstraße.

Der Mann konnte kurz darauf von Einsatzkräften gestellt werden. Es handelte sich um einen amtsbekannten 26-Jährigen, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Der Mann wurde durchsucht und seine Personalien für die weiteren Ermittlungen festgehalten. Anschließend wurde ihm ein Platzverweis für den gesamten Kernstadtbereich erteilt, dem der 26-Jährige auch nachkam. |cr

BMW mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – In der Albrechtstraße ist am späten Donnerstag ein geparktes Auto beschädigt worden. Der Halter selbst sah, wie sich kurz nach 23 Uhr eine Person an seinem BMW zu schaffen machte. Einzelheiten konnte er aber in der Dunkelheit nicht erkennen. Wie sich herausstellte wurden an dem Pkw ein Reifen zerstochen und 2 Scheiben eingeschlagen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Am Tatort wurden zwei Gegenstände gefunden, bei denen es sich um die benutzten Tatwerkzeuge handeln könnte. Diese wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der PI 1 zu melden. |cri

Fahrerflucht mit Fahrrad

Kaiserslautern (ots) – Ein Augenzeuge beobachtete am späten Donnerstag die Beschädigung eines Autos durch einen Radfahrer. Der unbekannte Mann befuhr die Schützenstraße. Nach dem Zusammenstoß mit dem Nissan Micra rief der Zeuge dem Unbekannten hinterher. Um den entstandenen Schaden kümmerte der Flüchtige sich nicht und fuhr davon.

Der Anrufer gab an, der Mann sei ca. 30 Jahre alt, habe helle kurze Haare und einen leichten Bauchansatz.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Wenn Sie Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter: 0631-369 2250| Lkh

Kreis Kaiserslautern

Kontrolle einer Jugendgruppe

Weilerbach (ots) – Zu einer Kontrolle einer jugendlichen Gruppe kam es am Donnerstagabend auf dem Dorfplatz. Bei der Durchsuchung von zwei Personen wurde Marihuana sowie eine E-Zigarette gefunden. Vier weiteren Jugendlichen gelang die Flucht. Die Flüchtigen konnten nicht mehr kontrolliert werden. Das Rauschgift und die Zigarette wurden durch die Polizei sichergestellt.|Lkh