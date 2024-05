Auseinandersetzung beim aufhängen von Wahlplakaten im Jungbusch

Mannheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 00:30 Uhr in der Jungbuschstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 24-jährigen Personen die Wahlplakate aufgestellt hatten und einer Gruppe von drei weiteren jeweils 27-jährigen Personen.

Dabei wurde zumindest einer der Wahlkämpfer leicht verletzt und das Handy seiner Begleiterin beschädigt. Die Umstände und Tatbeiträge sind noch nicht abschließend geklärt, weshalb die Kriminalpolizeidirektion die Ermittlungen übernommen hat.

Mann greift bei Polizeikontrolle Beamten an

Mannheim (ots) – Mittwoch 15.05.2024 hat ein 25-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof während der polizeilichen Kontrolle einen Beamten körperlich angegriffen. Der Bundespolizist blieb unverletzt und weiterhin dienstfähig. Gegen 16:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 25-jährigen eritreischen Staatsangehörigen routinemäßig. Der Mann verhielt sich von Beginn an unkooperativ und verweigerte, sich auszuweisen.

Erst nach mehrmaliger Aufforderung gab der Tatverdächtige widerwillig seine Personalien mündlich an. Anschließend setzte er sein abwehrendes Verhalten fort. Die Durchsuchung der Jacke des 25-Jährigen versuchte dieser zu unterbinden. Hierbei schlug er einem Beamten gezielt mit der Faust in den Bauch. Der Bundespolizist wurde hierbei nicht verletzt und bleib dienstfähig.

Letztlich wurde der Mann unter Zwangsanwendung zu Boden gebracht, gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Auch gegen die Mitnahme zur Wache wehrte sich der Mann und spuckte auf den Boden. Unter Zuhilfenahme polizeilicher Fahndungshilfsmittel konnte die Identität des 25-Jährigen zweifelsfrei festgestellt werden.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Verletzter 18-Jähriger an Haltestelle – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich Donnerstag 16.05.2024 um 14:50 Uhr auf der Blumenau ereignet hat. An der Braunschweiger Allee bzw. am Max-Winterhalter-Ring, an der dortigen Haltestelle, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen 3 Personen, bei denen ein 20-Jähriger durch Schnitt- und Stichverletzungen leicht verletzt wurde.

Zwei bislang unbekannte männliche Täter stehen im Verdacht, dem 20-Jährigen diese Verletzungen zugefügt zu haben. Die Hintergründe der Tat sind bislang genauso unklar wie die Identität der 2 flüchtigen männlichen Täter.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca. 165 cm groß. Er trug einen dunkelgrauem Adidas-Trainingsanzug mit hellgrauen Streifen, eine blaue medizinische Maske und hatte die Kapuze der Trainingsjacke ins Gesicht gezogen. Er sprach Mannheimer Dialekt.

Täter 2: Männlich, ca. 190 cm groß, athletische bzw. trainiert Figur. Er trug einen dunkelgrauen Trainingsanzug mit hellgrauen Streifen, eine medizinische Maske und hatte die Kapuze der Trainingsjacke ins Gesicht gezogen. Er sprach Mannheimer Dialekt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Mannheim (ots) – Zwischen Mittwoch 00.30 Uhr und Donnerstag 10.10 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Art und die Seitenscheibe mehrerer Fahrzeuge im Bereich Oststadt ein und entwendete aus den Fahrzeugen diverses Diebesgut.

In der Spinozastraße bemerkte der Halter eines schwarzen Mercedes, dass im Zeitraum zwischen Mittwoch 00.30 Uhr und Donnerstag 07.50 Uhr das Dreiecksfenster seines Fahrzeugs eingeschlagen und aus dem Innenraum diverse Sachen im Wert eines mittleren 3-stelligen Betrages entwendet wurden.

Am Philosophenplatz wurde am Donnerstag zwischen 1.30 Uhr und 10.10 Uhr ein weißer BMW auf die gleiche Art und Weise beschädigt und aus dem Inneren Diebesgut in Höhe eines hohen 3-stelligen Betrages entwendet. Auch der Eigentümer eines in der Leibnitzstraße geparkten toten Mini Cooper meldete sich bei der Polizei und gab an, dass sein Fahrzeug auf die zuvor genannte Art und Weise beschädigt und durchsucht wurde. Hierbei wurde ebenfalls Diebesgut in Höhe eines mittleren 3-stelligen Betrages entwendet.

Wie hoch der entstandene Sachschaden bei den Fahrzeugen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu hat der Polizeiposten Schwetzingerstadt übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft oder die Tat selbst haben, werden gebeten sich zu melden unter 0621- 441125.

Vier Männer in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen 4 Männer im Alter von 18, 18, 22 und 24 Jahren erlassen. Zwei der Männer im Alter von 18 und 24 Jahren stehen im dringenden Verdacht, sich gemeinsam mit mindestens einer weiteren Person spätestens im Januar 2024 dazu entschlossen zu haben, sich durch den Handel mit Betäubungsmitteln, insbesondere Kokain, sowie mit Marihuana und Haschisch eine fortlaufende Einnahmequelle von erheblichem Umfang zu schaffen. Hierzu sollen sie die Rauschmittel gemeinsam bezogen und verwahrt und den Verkauf sodann über einen Messenger-Dienst organisiert haben.

Je nach ihrer zeitlichen und örtlichen Verfügbarkeit sollen einzelne oder mehrere von ihnen die Rauschmittel entweder persönlich an ihre Abnehmer übergeben oder über einen Postdienstleister versandt haben. In der Folge soll es im Zeitraum zw. 23.01.2024 und dem 14.05.2024 zu mindestens 4 Verkäufen von Rauschmitteln gekommen sein.

Die zwei weiteren Männer im Alter von 18 und 22 Jahren stehen im dringenden Verdacht, die Gruppierung durch den Kauf und die Übergabe von Verpackungsmaterial unterstützt zu haben.

Bei der Durchsuchung einer zur Lagerung der Rauschmittel gemeinschaftlich genutzten Wohnung in Darmstadt konnten 1,2 Kilogramm Kokain, 31 Kilogramm Marihuana und 61 Kilogramm Haschisch aufgefunden werden. Zudem lagerten in den Räumlichkeiten zahlreiche Gegenstände, die mutmaßlich dem Handel und Vertrieb von Rauschmitteln dienten.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde gegen die vier Tatverdächtigen am 15.05.2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim aufgrund bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die Tatverdächtigen wurden sodann in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Unfall mit 35.000 Euro Schaden

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 16.05.2024 gegen 10 Uhr fuhr eine 40-jährige VW-Fahrerin vermutlich bei Rotlicht über die Ampel und verursachte dadurch einen Unfall mit einem 53-jährigen Audi-Fahrer. Die VW-Fahrerin fuhr in Richtung der Kallstadter-Straße von der Straße Auf dem Sand kommend.

Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem Audi, welcher von der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung der Rollbühlstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf die linke Fahrzeugseite umgeworfen. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 35.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Viernheim war für die Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn zeitweise gesperrt.

Absage der Präventionsveranstaltung für Senioren

Mannheim (ots) – Die Präventionsveranstaltung für Senioren am 21.05.2024 um 10 Uhr im PP Mannheim in L6,1 in Mannheim muss leider abgesagt werden. Über einen etwaigen Alternativtermin werden wir informieren.