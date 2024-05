Falsche Polizeibeamte nehmen falschen Handwerker fest und bestehlen Seniorin

Schwetzingen (ots) – Eine 83-jährige Anwohnerin der Lindenstraße bekam am gestrigen Tag ca. zwischen 12-13.15 Uhr Besuch von einem vermeintlichen Handwerker, der mitteilte dringend das Wasser im Badezimmer der Seniorin überprüfen zu müssen. Während sich die 83-Jährige mit dem Unbekannten im Badezimmer aufhielt, betrat ein weiterer unbekannter Mann unbemerkt die Wohnung und durchsuchte alle Räumlichkeiten.

Hierbei entwendete er diverse Schmuckstücke sowie Bargeld und verließ die Wohnung wieder. Nach kurzer Zeit klingelte es erneut an der Tür und die 83-Jährige wurde nun von zwei vermeintlichen Polizeibeamten überrascht, die ein schwarzes T-Shirt mit der

Aufschrift ‚Polizei‘ trugen. Diese betraten unvermittelt die Wohnung der Seniorin und gaben an, einen falschen Handwerker im Badezimmer festnehmen zu wollen, was sie im Anschluss auch taten.

Als alle Personen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die 83-Jährige, dass sie bestohlen und einige ihrer Schmuckstücke und Bargeld entwendet wurde. Ihr entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe eines mittleren 4-stelligen Betrages.

Täterbeschreibung:

Falscher Handwerker: männlich, ca. 170cm, normale Figur, südländisches Aussehen, schwarze kurze Haare, sprach gebrochen Deutsch, dunkle Kleidung.

Falsche Polizeibeamte: Trugen beide ein schwarzes T-Shirt mit Aufschrift Polizei, beide ca. 180cm groß, normale Statur, sprachen Deutsch mit hiesigen Dialekt.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter, den Tathergang oder ein Tatfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden unter: 06202-2880.

Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

Weinheim (ots) – Am Donnerstag 16.05.2024 kurz vor 15 Uhr, kam es an der Bahnhaltestelle Alter OEG-Bahnhof in der Bergstraße in Weinheim zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlung wird davon ausgegangen, dass eine 82-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Gleise auf dem Fußgängerüberweg die herannahende Straßenbahn übersah.

Trotz einer Gefahrenbremsung und einem Warnsignal konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Durch die

Unfallaufnahme war die Strecke für eine Stunde nicht mehr befahrbar. Die weiteren Ermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Peugeot-Fahrer fährt auf Motorrad-Fahrer auf

Wiesenbach (ots) – Ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 16.40 Uhr die Wiesenbacher Landstraße in Richtung der Bammentaler Straße. Auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs musste ein vorausfahrender 62-jähriger Motorrad-Fahrer aufgrund des Überquerens von Fußgängern anhalten. Daraufhin fuhr der Peugeot-Fahrer auf den Motorrad-Fahrer auf und dieser stürzte zu Boden.

Hierbei verletzt sich der 62-Jährige leicht und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot blieb weiterhin fahrbereit, während das Motorrad an Ort und Stelle verbleiben musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen übernommen.

Vermehrt Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Eberbach (ots) – Am Mittwoch kam es in Eberbach in der Zeit von 09:35 Uhr bis

21:00 Uhr vermehrt zu sogenannten Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. In

allen Fällen gab eine weibliche, bislang unbekannte Täterin vor, Polizeibeamtin

zu sein und fragte bei den Betroffenen unter fadenscheinigen Gründen nach den

Wertgegenständen oder Bargeld im Hause. Glücklicherweise reagierten die 17

angerufenen Familien besonnen und verständigten die Polizei. Zu Schadensfällen

kam es nicht.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Tipps finden Sie hier:

